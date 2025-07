Grup 62 crece un 5% y celebra la "resistencia" y "singularidad" del libro

“Todo el mundo daba el libro por liquidado, se decía que lo digital se acabaría comiendo el papel, pero el libro crece, avanza y se consolida. Si hay algo destacable es la sensación de resistencia del libro”. Con estas palabras ha querido resumir el presidente del Grup 62, Josep Ramoneda, el estado de euforia moderada con el que el sector editorial en general y el grupo que él encabeza en particular encaran las vacaciones de verano y preparan el tsunami de novedades de la ‘rentrée’ de septiembre.

En el balance, un incremento de ventas de más del 5 % durante los seis primeros meses de 2025 y la constatación de que el público juvenil de entre 15 y años es el que tira del carro. “El libro tiene una singularidad que no puede ser replicada por otros medios. No es lo mismo escribir para un libro que para una red social”, ha subrayado este lunes Ramoneda. A su lado, el director editorial de Grup 62, Emili Rosales, y la escritora Gemma Ruiz, una de las grandes apuestas del otoño literario, han avanzado algunas de las claves de una programación editorial marcada por nombres como Jaume Clotet, Vicenç Villatoro, Carme Riera, Melcior Comes, Martí Domínguez, Rebecca Yarros o Byung-Chul Han, entre muchos otros.

A través de una quincena de sellos diferentes, Grup 62 publica del orden de 500 novedades al año. “De cada tres libros publicados en catalán, uno es nuestro”, ha celebrado Ramoneda. Y no sólo eso, ya que este año el grupo editorial ha hecho pleno con algunos de los títulos que mejor han funcionado en las librerías. Es el caso de ‘Diagonal-Manhattan’, de Xavier Bosch, o ‘L’art de ser humans’, de David Bueno, ensayo que ganó la última edición del Premi Josep Pla y del que ya se han vendido más de 10.000 ejemplares.

De cara al próximo curso, y para que el ritmo no decaiga, una apuesta casi segura como ‘El darrer secret’, novela de Dan Brown que llegará a las librerías a principios de septiembre, y un deseo disfrazado de objetivo empresarial: “conseguir que el libro en catalán juegue en primera división”. Una manera de conseguirlo, ha recordado Rosales, es hacerse un hueco entre los idiomas escogidos para el lanzamiento simultáneo de la nueva aventura del profesor Robert Langdon. Otra, ha añadido, es tener presencia en grandes festivales como la FIL de Guadalajara. Ahí estará, por ejemplo, Gemma Ruiz, quien a principios de octubre publicará ‘Una dona de la teva edat’, novela con la que escribe sobre el tipo de actrices protagonistas que ha echado de menos en Hollywood. “Hemos crecido con el cine y muchas no sabemos cómo envejecer porque no hay referentes”, ha avanzado sobre un título que llega dos años después de ‘Les nostres mares’, de la que ha vendido más de 40.000 ejemplares.

Al final, ha asegurado Rosales, se trata de "traer a la lengua catalana libros de todos los géneros y registros para que la edición catalana sea equiparable a cualquier otra". En su caso, esto pasa por combinar títulos como 'Alícia al país de les idees', de Roger-Pol Droit y 'El mar, que brilla i riu', de Montse Barderi, con 'El franquisme en temps de Trump', de Francesc-Marc Àlvaro o una edición especial de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de Carme Riera, coincidiendo con el 50 aniversario de su publicación. También, ha desvelado Rosales, con proyectos de gran envergadura como la primera traducción al catalán de 'Vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes', de Giorgio Vasari, una "empresa épica" que llegará en 2026.