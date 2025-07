Educació indaga sobre los presuntos tocamientos del profesor del Conservatori del Liceu

El Departament d'Educació de la Generalitat y el Consorci d'Educació de Barcelona, que gestiona los centros educativos de la ciudad, indagan sobre los presuntos tocamientos del profesor del Conservatori del Liceu después de que el centro apartara cautelarmente al profesor de guitarra clásica S.V. al que una alumna de 18 años le atribuye tocamientos hace un año y medio. "La Inspección Educativa es conocedora de estos hechos y ha acompañado a la dirección del centro en la gestión del caso", han confirmado los organismos públicos EL PERIÓDICO.

La conselleria también ha activado la Unidad de Apoyo al Alumnado en Situación de Violencia (USAV), "que está formada por un equipo de profesionales que acoge la comunicación, revelación o malestar, gestiona el caso de violencia y coordina su abordaje, siguiendo los protocolos establecidos", según han informado. Esta entidad nace del plan de escuelas libres de violencia del año 2021 y depende de la Direcció General del Alumnado del Departament d'Educació.

La Fundació Conservatori Liceu ha reconocido a este diario que está "teniendo conversaciones con el Departament d'Educació", aunque es el centro el que se está encargando de la investigación interna. Según ha declarado la institución, "el protocolo actual de la Fundació Conservatori Liceu dice que se informará al Departament d'Educació al final del procedimiento", es decir, al terminar la inspección que abrieron para aclarar los hechos sucedidos.

Los hechos notificados

El Conservatorio del Liceu de Barcelona recibió en enero de 2024 una denuncia interna por parte de una alumna por presuntos tocamientos en sus partes íntimas del profesor de guitarra clásica S.V., como avanzó EL PERIÓDICO. La institución aseguró en aquel momento a este diario que había activado "el Protocolo establecido, manteniendo en todo momento la confidencialidad y el acompañamiento necesario a la persona afectada”. Según el ‘Protocolo de Prevención y actuación ante el acoso’ del conservatorio, después de que un alumno notifique un caso de acoso o abuso, si esta conducta objeto de denuncia es considerada como tal “se iniciaría un procedimiento formal de comunicación a los organismos públicos competentes”.

“La estudiante expresó su voluntad de no interponer una denuncia formal, pero sí de no mantener ningún tipo de relación ni coincidencia académica con el profesor”, añadieron desde el Conservatori, una voluntad que fue "plenamente respetada". Además, según el centro, "el profesor, que colabora con el Conservatori desde hace muchos años y de quien no constaba otra incidencia previa, aceptó por escrito estas medidas, que se mantienen vigentes". A través de un comunicado, el docente negó "rotundamente" las acusaciones y precisó que "nunca jamás he reconocido ningún hecho como los que ahora injustamente se me atribuye", comprometiéndose a dar "las explicaciones oportunas ante las autoridades competentes cuando corresponda".

Buzón de denuncias y sugerencias

Tras lo sucedido, el centro docente impulsó un buzón de denuncias y sugerencias -que ya tenían disponible en su web, pero, según los alumnos, hasta ese momento "desconocían su existencia" y era "poco accesible"- donde los estudiantes pueden exponer posibles situaciones de acoso en las que se hayan visto envueltos respecto a este profesor y otros casos de estas mismas características que hayan podido suceder en el centro.

El jueves el conservatorio anunció la "actualización técnica del canal de denuncias de la institución (Canal Ético), que incorpora mejoras operativas y permite un mayor grado de interacción". A través de esta web, la comunidad educativa puede informar "de forma fácil y rápida de sus preocupaciones sobre conductas indebidas que conozca o de las que sospeche", según indican, ya sea de manera anónima o manteniéndose en el anonimato. "Independientemente de si opta por identificarse o no, la confidencialidad estará siempre absolutamente garantizada" A cada caso se le asignará un número de seguimiento para que los afectados puedan conocer el progreso de su denuncia a través del "buzón de comunicación seguro".

"Toda comunicación que se recibe se traslada a la gente de apoyo externo de la Fundació Conservatori Liceu que es quien lleva a cabo la investigación correspondiente con independencia, objetividad y con todas las garantías de confidencialidad y rigor", explican desde el centro a este diario.

Investigación interna

Varias mujeres se pusieron en contacto con este diario tras la primera publicación para explicar otras supuestas situaciones inapropiadas con el mismo profesor, llegando a elevar hasta cinco la cifra de exalumnas que han relatado otros presuntos abusos de este profesor, aunque este diario no tiene conocimiento de que se haya presentado alguna denuncia penal.

Tras una concentración de los estudiantes a las puertas del conservatorio para pedir la cesión del docente -además de otras movilizaciones por conservatorios de todo el país- y "después de conocer nuevas informaciones sobre posibles casos de abusos aparecidos en los medios informativos", la Fundació Conservatori Liceu decidió "apartar cautelarmente al profesor en cuestión de toda actividad docente", informaron en un comunicado el pasado 17 de junio. También iniciaron "un proceso de investigación interno para aclarar los hechos y tomar las medidas pertinentes", añadieron.

La institución ha confirmado a EL PERIÓDICO que la investigación interna sigue su curso y, actualmente, "todavía está en marcha", aunque está siendo tratada con "confidencialidad". Asimismo, aseguran que la situación del profesor "seguirá siendo la misma" (apartado cautelarmente) a partir del mes de septiembre, cuando se inicie el nuevo curso escolar.