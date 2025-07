Déjese poseer por Antonia Susan Byatt

No acostumbran a darse los casos de hermanas novelistas. Está bien, sí, por supuesto, están las hermanas (y el hermano) Brönte, cuya genialidad era paralela y de alguna forma tentacular. ¿En qué sentido? En el de que nadie pisó el terreno de nadie. Cada una, y uno, hizo su camino. Aunque sólo el de Emily brillara de forma superior y maldita, retorcida, y el de Charlotte, decimonónica y perfecta. Hay un puñado de otros ejemplos —como el de los hermanos King, en el que sólo aquel que ha abandonado el apellido, Joe (Hill), tiene algo de vuelo—, entre los que destaca el de las hermanas Drabble. Margaret, y Antonia Susan. ¿Que no les suenan? Uhm, tal vez sea porque Antonia Susan firmó con sus iniciales (A. S.) y el apellido de su primer marido, Byatt, desde el principio.

"Siempre competimos", dijo en una ocasión Margaret, la hermana pequeña, nacida sólo tres años más tarde que Antonia Susan, y centrada en una literatura sarcástica e intimista, tan de su época —piensen en Elizabeth Taylor y en Barbara Pym, y añádanle aquello que ha hecho especial a Claire Keegan, quizá su más clara discípula, en lo que a oscuridad e insoportable intimidad se refiere; insoportable en el buen sentido—, que a veces cuesta entenderse fuera de ella. Pero lo cierto es que tal vez la única que competía era ella, Margaret. Porque A. S. tenía suficiente con su vida, su primer par de hijos, su trabajo, el divorcio tras la muerte del pequeño Charles, su segundo par de hijos, su obsesión por Robert y Elizabeth Barrett Browning, heredada de su madre, Kathleen.

El alma que se respira en 'Posesión', la novela que publicó en 1990, en un momento en el que, aunque no lo pareciera, la invisibilización de la literatura hecha por mujeres era feroz —pregúntense por qué no firmó la novela como Antonia Susan, y traten de imaginar qué habría hecho hoy, ¿no creen que ni siquiera se le habría pasado por la cabeza esconderse tras las iniciales para intentar, qué? ¿Ser leída sin prejuicios por todo el mundo?—, es el alma de Charles, y en realidad, el alma de la propia Byatt, sujetándose a lo único que había tenido sentido para ella desde el principio: la posibilidad de que tu vida dependa de la vida de otro, o que sea capaz de poseerla, o que sea ella la que te posea a ti. Una obsesión capaz de sublimarte y mantenerte a salvo a la vez.

A. S. Byatt escribió 'Posesión' (Premio Booker en 1990) en dos veranos después de renunciar al puesto de profesora que llevaba 11 años ocupando en la Universidad College de Londres. Llevaba al menos 15 años pensando en ella. A diferencia del resto de sus novelas, cuenta en el prólogo de la reedición que acaba de publicarse —y que llega en un momento excelente para erigirse en antepasado más evidente de, sin ir más lejos, 'La trama nupcial', de Jeffrey Eugenides, y por qué no, El pasado, de Alan Pauls, en lo que a tormentosas y abismales, estupendas historias de amor se refiere—, en este caso fue el título lo que apareció primero. Estaba sentada en la antigua sala de lectura del Museo Británico cuando apareció, recuerda.

Lo que hacía allí era observar "cómo Kathleen Coburn, la gran especialista en Coleridge, daba vueltas y vueltas por el catálogo circular, y me di cuenta de que había dedicado toda su vida a aquel difunto. Y pensé: ¿Es él quien la posee, o le posee ella a él?". Pensó a continuación que podría escribir una novela que se titulase 'Posesión' y que tratase de las relaciones entre los vivos y los muertos. "Sería como el relato de un hechizo diabólico", dice. Recuerda que por entonces ella misma estaba investigando las cartas de los Browning, "y se me ocurrió la idea de dos parejas de amantes, una moderna y la otra de plena era victoriana, que se poseyeran recíprocamente en todos esos sentidos". Eso exactamente es 'Posesión', además de un clásico de una altura más que considerable.

La desesperación que recorre la minuciosa construcción de la novela, sin embargo, está relacionada con algo que probablemente su hermana Margaret —la competidora— no llegó a experimentar nunca: la necesidad de no formar parte de un mundo en el que tu hijo de 11 años cruza un día una calle y no vuelve a cruzar ninguna otra porque un conductor borracho lo borra del mapa. Hay una desaparición palpable y casi mística en el dolor de Val —la chica de la pareja moderna—, que sintoniza con la inadecuación de Randolph Henry Ash —el poeta victoriano que está poseyendo o dejándose poseer por Roland, el investigador que sale con Val—, y con la rareza desubicada Christabel, y es ese otro mundo que Byatt construyó para evitar éste. Leánla. Nada puede competir con algo así.