'IL-LU': Adiós, circo; hola, musical

Si con la excusa de pasar un fin de semana en Andorra usted lo aprovecha ver el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil que se estrenó este primer viernes de julio, que sepa que verá poco de circo y mucho de musical. En esa 'première', la asistencia se acercó a las tres cuartas partes de su aforo.

Daremos por hecho pues que 'IL-LU', a grandes rasgos, es un musical con algún número circense puntual (los trapecistas nunca fallan) y que durante sus 75 minutos de duración el argumento pasa a segundo plano, pues lo trascendente es la capacidad rítmica y la elasticidad de sus 23 artistas procedentes de 12 países diferentes.

'IL-LU' está dirigido a todos los públicos, pero si la edad empieza a partir de los 14, mucho mejor, porque el show será más llevadero, pues explica la historia de un abuelo, entrañable y con largas barbas, que realiza un viaje por el tiempo con sus nietos, quienes descubren su pasado a través de trabajados números musicales y bonitas acrobacias.

O como dijo Jordi Torres, el Ministro de Turismo de Andorra, que "el Cirque siempre nos fascina con historias emotivas y escenografías originales, con su puntito de humor característico".

Autos de choque, plataformas que suben y bajan, poleas que ascienden hasta lo más alto, todo tipo de ritmos musicales… Lo mejor se produce cuando durante el show, el público pica de forma involuntaria con los pies en el suelo el ritmo de algunos temas: sinónimo de que se lo está pasando bien. Eso es lo que vi y noté.

No nos engañemos: el objetivo primordial de la presencia del Cirque du Soleil en el país tricolor es sumar visitantes en un país eminentemente turístico. De momento los números juegan a favor: "El Cirque ha cambiado una tendencia que en esas fechas de verano era de discreta afluencia de turistas", recordó minutos antes del estreno el Director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, quien verificó su argumento con cifras. "Durante el primer año del Cirque, en julio de 2013, dormían en el país cerca de 175.000 turistas; en julio del año pasado la cifra ascendió a 361.000, siendo España y Francia quienes mayor número de espectadores aportan".

Las funciones se realizan a las 22 horas de martes a sábado y el Cirque se va con la música a otra parte el primer domingo de agosto, mientras que los precios oscilan a partir de los 19 euros.

Vayámonos olvidando de la figura de aquel presentador entrado en años, vestido de negro y voz profunda, con el cinturón ligado al pantalón desde su primera hebilla y que incluso participaba en algún número, repitiendo sin parar una cansina muletilla que rezaba: "¡¡Niños y niñas, fuerte el aplauso!!'. Jamás escuché a ninguno que gritara "flojo el aplauso".

Esa figura que era el enlace entre la grada y lo que ocurría en la pista… Eso ya no existe y ha desaparecido, esperemos, para siempre, porque si en lugar de Cirque du Soleil se llamaran Friends of the World y actuaran en Broadway seguro que llenarían cada día…