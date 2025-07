Peralada viaja a 'El jardín perdido' de De Précy con una creación minimalista de Rafael Villalobos

Apoyar la creación contemporánea es un clásico del Festival de Peralada que ha tenido que reinventarse desde que no cuenta con su impresionante escenario principal al aire libre. Este fin de semana ofrece una muestra de su capacidad para seguir experimentando sensaciones nuevas con 'Genius Loci', un montaje híbrido fuera de lo convencional dirigido por el solicitado director sevillano Rafael Villalobos protagonizado por el contratenor Xavier Sabata que traslada a escena el libro 'El jardín perdido' de John de Précy publicado en 1912.

El director lo califica de espectáculo 'corpo-musical' porque tanto Sabata como el laudista Jonas Nordberg se expresan también con el movimiento en esta singular propuesta, una versión muy libre donde también es fundamental el violagambista Liam Byrne. Él se encarga también del diseño del sonido de una banda sonora que se sumerge en la música inglesa de diferentes épocas a través de obras de la música vocal inglesa de Henry y Daniel Purcell, John y Ralph Dowland Williams y John Eccles. Completa el equipo creativo Cachito Valdés, artista visual que ha creado la instalación donde de se ambienta la obra. Tiene una estética 'trash' más que de jardín bucólico.

Un jardín, un refugio

De Précy autoeditó su libro en su día. En él volcó no solo sus conocimientos en jardinería sino su visión del jardín como refugio ante un mundo egoísta y veloz que no compartía. Su refugio fue Greystone, su jardín, una obra maestra diseñada por él pero cuidada por Samuel, su jardinero y único heredero. Por desgracia no queda nada de esa maravilla que en su día impresionó a artistas como Claude Monet. Sabata encarna a De Précy y Jonas Nordberg, a Samuel.

"El libro, un relato a medio camino entre un tratado de jardinería, un diario y un ensayo, no solo cuenta cómo debe ser un jardín sino que muestra los miedos de su autor ante un mundo que se parece mucho al nuestro", ha explicado Villalobos, delgadísimo tras perder 20 kilos. A principios del siglo pasado, como ahora, el mundo se estaba rearmando, recuerda el director que se identifica con el lado 'outsider' de De Précy. El director ha destilado el libro y lo ha llevado a escena dividendo su creación en cinco partes: tiempo, espacio, materia, antimateria y Genius Loci.

"Como dice el libro hemos ido trabajando en esta obra de creación sin imponer nada a la tierra, sino observando y dejando que la maleza nos abrace", ha señalado. No está acostumbrado a trabajar sin un libreto, un guión o una partitura, por eso este proyecto de creación ha sido tan estimulante. "Hemos explorado múltiples maneras de interpretar la música creando universos sonoros".

Quienes quieran saber más sobre 'El jardín perdido', antes del espectáculo pueden acudir a la Biblioteca del Castell de Peralada donde los editores de la Editorial Elba conversarán con el director sevillano hablarán sobre todo lo que rodea esta narración que habla del jardín como metáfora de ese mundo interior, ese jardín privado que todos necesitamos cuidar.