La magia y el éxtasis de Oasis invaden Cardiff en el primer concierto de su esperada gira de reencuentro

Por fin llegó el momento que miles de fans llevaban años esperando. Los hermanos Liam y Noel Gallagher, principales integrantes de la mítica banda de pop británico Oasis, se han subido este viernes al escenario del Principality Stadium de Cardiff, casi 16 años después de su abrupta separación, para dar comienzo a su multimillonaria gira que les llevará por cinco ciudades del Reino Unido e Irlanda y por otras 12 ciudades de todo el mundo hasta finales de noviembre. Un concierto cargado de emoción y que no ha defraudado a sus seguidores, procedentes de todos los rincones del mundo y extasiados por el inicio de la gira.

La enorme expectación sobre la lista de canciones elegida por la banda para su concierto inaugural se ha ido disipando a medida que avanzaba el espectáculo. El público del estadio de Cardiff ha rugido al escuchar ‘Hello’, el tema que ha abierto el concierto y que ha hecho vibrar a las más de 70.000 personas presentes frente al escenario, encantadas de devolver el saludo a sus ídolos. “Ha pasado demasiado tiempo”, gritaba Liam poco antes de empezar a entonar los primeros versos de ‘Morning Glory’.

Noel Gallagher tocando en el concierto que ha reunido a Oasis esta noche en Cardiff. / EPC

Tampoco han faltado clásicos como ‘Live Forever’, ‘Champagne Supernova’, ‘Wonderwall’ o ‘Don’t Look Back in Anger’, aunque se han hecho esperar, ni otras canciones menos destacadas de su discografía, entre ellas ‘Bring it on Down’ o ‘Fade Away’. Liam ha cedido el micrófono a Noel en algunas ocasiones para deleitar a los espectadores con temas en acústico como ‘Talk Tonight’ (hablar esta noche), algo que ha sido interpretado por algunos como una declaración de intenciones hacia su hermano.

Liam el encargado de interpelar al público entre canción y canción, en una nueva muestra de su personalidad excéntrica frente al carácter más comedido de su hermano. “¿Estáis pasando un buen rato? ¿Están valiendo la pena las 4.000 libras que habéis pagado?”, ha asegurado con sarcasmo el cantante, en referencia a los elevados precios de las entradas abonados por algunos asistentes, de más de 400 euros en algunos casos, debido al polémico modelo de “precios dinámicos” de los portales de venta online. Un comentario que la emocionada multitud no ha parecido tenerle en cuenta.

Liam Gallagher en el concierto celebrado en Cardiff. / EPC

Fans emocionados

Los fans de la banda han invadido la capital galesa desde primera hora del viernes. A medida que se acercaba la hora del concierto, cada vez más personas de todas las edades se arremolinaban alrededor del estadio para ocupar sus asientos y su espacio en la pista lo antes posible. Los gorros de pescador y las panderetas —asociados a la estética ‘britpop’ y a Liam Gallagher en particular— han sido los objetos más comunes entre los asistentes, además de las piezas de ropa de la colección que la banda ha lanzado con una conocida marca deportiva.

Un fan antes del concierto de Oasis en Cardiff. / EPC

“Es una atmósfera emocionante, tengo muchísima expectación”, aseguraba Richard Kemp, seguidor de la banda, antes de acceder al estadio. “Oasis ha formado parte de mi vida durante casi 30 años, desde que tenía 12, y he viajado bastante para verlos tanto juntos como por separado. ¡También estaré en México para verlos en septiembre!”, añadía emocionado.

Los pubs y los comercios cercanos han animado durante todo el día a las miles de personas desplazadas a la ciudad con música del grupo y karaokes organizados para la ocasión. Una fiesta que continuará este sábado con el segundo concierto que la banda ofrecerá en la capital galesa. A los hermanos Gallagher les quedan 40 actuaciones y más de cuatro meses por delante antes de concluir la gira, un periodo en el que sus fans confían puedan mantener la compostura y terminar igual de bien que como han empezado.