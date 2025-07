31 FAM, grupo de música urbana: "En Catalunya todo el mundo intenta hacer el mismo producto musical"

Si en la escena urbana catalana hay un grupo inquieto por evolucionar hacia parámetros adultos, ese es 31 FAM, el colectivo salido de Sabadell, que ya en 2017 fue avanzadilla de las nuevas tendencias y que ahora, en su nuevo disco, ‘R31’, rinde un elaborado homenaje al mundo de la radio. Sorpresa: ¿hablamos de un medio de comunicación popular entre la muchachada? “Pues no demasiado entre los más jóvenes, pero a veces a la gente le da pereza ir a buscar canciones en Spotify y se van a la radio. Y cuando pasa algo como el gran apagón, todo el mundo la necesita”, argumenta uno de los miembros del grupo, Lil Didi (es decir, Dídac Serra).

31 FAM es una de las atracciones de la nueva edición de Canet Rock, que se celebra este sábado con un cartel que, como es costumbre, viene a ser una cumbre del ‘mainstream’ juvenil catalán: ahí estarán también Figa Flawas, Mushka, The Tyets, Julieta, Búhos, Suu, Els Catarres, Mama Dousha… Trasladarán al escenario “el hilo conductor del álbum”, es decir, esa ofrenda al mundo radiofónico, que incluye intervenciones grabadas de Jordi Basté, Carme Ruscalleda, Tomàs Molina y Pilarín Bayés. “Quisimos integrar iconos de Catalunya”, explica Joey C (Joel Cosp). “Creemos que nos ayudarán a llegar a un público de otras edades, que es algo que hace tiempo que tenemos en mente”.

Abrazar géneros

Evocar una programación radiofónica les permite abrir el espectro musical a géneros como la rumba o la salsa (en ‘Así es la vida’ cantan con Odette Tellería, de Gema 4). “La idea era englobar todos los géneros que somos capaces de hacer, y la radio te permite tener una canción de un estilo distinto para cada momento del día”, razona Lil Didi. En ‘Teteo i caliu’ hay un toque de cobla sardanística. ¿Efecto The Tyets? “Qué va, cero, cero”, asegura. “El productor, Bexnil, nos enseñó unos ‘samples’ y los transformamos en un dembow”.

Y hay una adaptación de ‘La gavina’, en clave de ‘mambo remix’, con la voz de Magalí Sare. ¿Y no probaron con Marina Rossell? “Hablamos con ella, lo intentamos, pero no pudo ser. Quizá, por generación, este tipo de música no le llega”. Se atreven a inyectar en esta pieza un par de estrofas donde arremeten contra la industria musical: “És trist veure com us mengeu el cul / Falten valors / Guanyant premis perquè al jefe li deuen un parell de favors / Quatre anys fent el mateix, qüestió de temps que caigueu morts”.

La mala uva es perceptible, si bien ellos sostienen que no apuntan a nadie en concreto, sino al hecho de que “en este sector siguen estando los mismos de siempre y hace falta una renovación y un cambio de visión”, estima Joey C. “La tecnología ha cambiado, pero la gente de la industria sigue siendo la misma, y en según qué géneros musicales no debería estar arriba gente de cierta edad, sino jóvenes con capacidad innovadora. Ellos no controlan lo que se está haciendo hoy en día. Hay artistas con mucho talento a los que no se les da una oportunidad”. En Catalunya, observan, “todo el mundo intenta hacer el mismo producto musical, y cuando alguien hace algo distinto, aunque sea muy bueno, no se le da juego”. Ellos están aquí para perdurar, o intentarlo, aseguran. “Y que, mientras dure, lo disfrutemos, y dejemos un buen legado”.