Muere Michael Madsen, actor de 'Kill Bill' y 'Reservoir Dogs', a los 67 años

Michael Madsen, actor estadounidense de películas como 'Reservoir Dogs' (1992) y 'Kill Bill: Vol.2' (2004), dirigidas por Quentin Tarantino, ha muerto este jueves a los 67 años en su residencia de Malibú. Según ha confirmado su representante a medios estadounidenses, el intérprete falleció a causa de un paro cardíaco.

Según el portal estadounidense 'TMZ', alguien llamó a los servicios de emergencia a primera hora de la mañana para dar la señal de alerta. El actor fue encontrado en su vivienda y declarado muerto poco después. “Entendemos es que Michael tuvo un paro cardíaco y fue encontrado sin respuesta en su casa de Malibú esta mañana temprano”, han dicho sus agentes en un comunicado a la prensa.

Madsen, que cuenta con más de 300 proyectos a sus espaldas, trabajó con el director Quentin Tarantino en 'Reservoir Dogs' (1992), 'Kill Bill: Vol. 2' (2004), 'Los odiosos ocho' (2015) y 'Érase una vez en Hollywood' (2019).

Madsen nació en Chicago el 25 de septiembre de 1957 y consiguió su primer rol en cine con la película 'War Games', de 1983, protagonizada por Matthew Broderick. Más allá del universo Tarantino, Madsen participó en títulos populares como 'Species', 'Donnie Brasco', 'Sin City', 'Wyatt Earp' y 'The Hateful Eight'.

La mayor parte de su carrera la dedicó al cine, pero de entre los cientos de títulos en los que participó también destacan algunos trabajos televisivos como 'Vengance Unlimited' o 'Tilt'. También hizo series de televisión como 'Hospital', 'Corrupción en Miami' y 'El honor de los Mackey'.

Además, el interprete también tiene créditos como productor y guionista, y paralelamente a su trabajo como actor publicó varios libros como poeta como 'Burning in Paradise', de 1998, o 'Expecting Rain', de 2013.

Según sus agentes, “en los últimos dos años, Michael Madsen había estado haciendo un increíble trabajo en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes 'Resurrection Road', 'Concessions' y 'Cookbook for Southern Housewives', y estaba deseando que llegara este próximo capítulo de su vida”. También estaba preparando el lanzamiento de un libro titulado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems'.