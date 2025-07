Polémica por el vestuario "barato" de la serie sobre la trágica historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

A Ryan Murphy se le considera el 'rey de la controversia'. Sus producciones suelen llevar aparejados los calificativos de "exitosas" y "polémicas". Solo hay que recordar las críticas que recibieron sus dos entregas de 'Monstruos', 'true crimes' sobre famosos asesionos de EEUU. En el caso de 'Dahmer', sobre el 'Carnicero de Milwaukee', las familias de las víctimas arremetieron contra la plataforma de 'streaming' por "sacar dinero" a costa de su "tragedia", y con 'La historia de Lyle y Erik Menéndez', se señaló al director por edulcorar y salvar a los hermanos que mataron a sangre fría y de forma brutal a sus propios padres, en 1989 (por cierto, ahora un juez ha revisado su caso y están a un paso de la libertad).

Ahora, el cineasta ya rueda una entrega más de su exitosa franquicia 'American Story', esta vez para contar la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, en la serie que llevará por título 'American Love Story: JFK Jr. & Carolyn' y se estrenará por San Valentín del año que viene.

Las primeras imágenes de los actores que encarnarán a esta icónica pareja de los 90 ya se han dado a conocer. Murphy compartió en Instagram fotografías de Sarah Pidgeon y Paul Kelly caracterizados como Bessette y John John, respectivamente, durante las primeras pruebas ante las cámaras.

Realeza americana

A ambos se les conocía como los 'príncipes de América', debido a la fama y el linaje de su familia, los Kennedy, que eran vistos como una especie de 'realeza estadounidense'. Su padre, John F. Kennedy, fue presidente de EEUU, y su madre, Jacqueline Kennedy, era una figura icónica. La trágica muerte de su padre y la constante atención mediática hacia la familia, especialmente hacia John-John, alimentaron esta imagen de 'príncipe' heredero. Después, el idilio del periodista, abogado y editor de revistas con la guapa publicista de Calvin Klein, no hizo sino acrecentar su imagen de 'royal' ante los medios.

La pareja perfecta. Se casaron en 1996, pero tristemente ambos fallecieron en un accidente aéreo solo tres años después. Él tenía 38 años y ella apenas 33. JFK Jr. llevaba a su esposa y a la hermana de esta, Lauren, desde Nueva Jersey a Martha's Vineyard, a la celebración de una boda familiar.

Los dos eran iconos de estilo, en especial ella, cuya figura, 25 años después de su muerte sigue siendo ejemplo de sofisticación minimalista y atemporal. Un ejemplo de contención en plenos 90 que aún inspira a diseñadores y editores. Solía lucir vestidos tipo columna de Calvin Klein, fue la reina del 'little black dress' y de los vestidos lenceros, habitualmente lucía diademas, camisas blancas impecables, vaqueros perfectos, colores neutros y sencillos tacones (pero de Manolo Blahnik). Por no hablar de su famoso vestido de novia, diseñado en crepé de seda blanco perla por Narciso Rodríguez y considerado icónico por su simplicidad y elegancia minimalista.

Fue pionera en lo que ahora se ha extendido como lujo silencioso.

Sin embargo, tras compartir Murphy las primeras fotos de los actores protagonistas han arreciado las críticas de los expertos en moda.

"Ropa de Mango y Zara"

'Estos trajes de Carolyn Bessette-Kennedy no encajan', ha titulado un artículo 'The Cut'. El artículo arremete contra el vestuario de la serie, al que califica de "barato" e "imitaciones de moda rápida" del estilo de alta costura que solía lucir Bessette-Kennedy. "Me siento como si estuviera viendo Mango y Zara", ha escrito la redactora de moda de la citada revista, Danya Issawi.

Como otros fans en redes sociales, Issawi también critica los vaqueros que luce la actriz, así como su chaqueta, zapatos y hasta el Birkin que lleva.

Otra conocida editora de moda francesa, Cerf de Dudzeele, comentó las fotos con un "¡¡¡Incorrecto!!! ¡Qué mal...".

Hasta Brad Johns, el conocido colorista de Bessette, ha entrado al trapo, negando que el color de pelo de la actriz se parezca, ni por asomo, al 'toffee blonde' que lucía la mujer de John John.

Escrutinio implacable

La respuesta de Murphy no se ha hecho esperar, en 'Variety'. Considera que el escrutinio que se le está haciendo a la actriz de la serie es inquietantemente similar a cómo los medios y el público trataron en su día a Bessette-Kennedy. "Estamos escribiendo una historia sobre una persona -una desconocida- que se enamora del hombre más famoso del mundo y, de repente, no puede salir de casa", dice Ryan. "La fotografiaban constantemente y los paparazzi la llamaban idiota". Cada uno de sus movimientos y elecciones de moda fue analizado hasta la saciedad. "Le están haciendo a nuestra Carolyn lo mismo que le hicieron a la Carolyn de la vida real", dice Murphy. "No es justo".

Piezas auténticas

Ante tal revuelo, el director se ha disculpado por publicar unas fotos con vestuario "de prueba", que, ha avisado, no será el que se verá en la serie, para el cual ha contratado a un equipo de 10 estilistas.

La producción ha comprado ropa que perteneció a Bessette-Kennedy, se está fabricando desde cero una réplica del vestido de novia, ya han conseguido varios pares de tacones y sandalias 'Manolos' negros de 1992 a 1999, así como el Birkin n.° 40 con el que Carolyn fue fotografiada en el metro.