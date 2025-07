60 años de los Beatles en Barcelona: "Cuando vi a George, perdí el conocimiento"

Miguel J. Navarro, un odóntologo uruguayo que a finales de los años 90 cambió de país y de profesión para abrirse paso en el negocio del coleccionismo musical desde Barcelona, ha dedicado casi 15 años de su vida a investigar y documentar lo que ocurrió en las 18 horas que transcurrieron entre las cuatro de la tarde del 3 de julio de 1965 y las diez de la mañana del día siguiente. Ese es el tiempo que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr -esto es, los Beatles- pasaron en la capital catalana hace justamente 60 años para protagonizar un histórico concierto de 35 minutos en la plaza de toros Monumental.

Del empeño casi obsesivo de Navarro por reunir toda la documentación gráfica existente de aquella visita nació en 2018 un libro, '18 horas de beatlemanía en Barcelona', al que su autor ha dado ahora continuidad con un segundo volumen más extenso, más ambicioso y con más imágenes. 'Cuando los Beatles visitaron Barcelona' contiene unas 120 fotografías, buena parte de ellas inéditas, y relata de forma minuciosa, en castellano e inglés, lo que sucedió desde que un Caravelle Super Constellation de Iberia aterrizó en el aeropuerto de El Prat procedente de Madrid con los Beatles a bordo hasta que, 18 horas después, los cuatro músicos abandonaron la ciudad y despegaron rumbo a Londres con un retraso de 40 minutos causado por una revisión de su equipaje.

"Yo estuve allí"

Además del apabullante despliegue gráfico -el libro incluye fotografías en blanco y negro y color de Kike Pérez de Rozas, Joana Biarnés, Horacio Seguí, Xavier Miserachs, Pep Puvill y diversos fotógrafos aficionados, como la cantante de jazz inglesa Beryl Bryden, que aprovechó su estancia en Barcelona para visitar a los Beatles en el hotel Avenida Palace-, uno de los atractivos de la obra es el testimonio personal de algunos de los que estuvieron en contacto con los Fab Four o presenciaron su actuación. Desde Concepción Ventura Pesas, una chica de Sant Boi que a los 14 años convenció a su padre para ir en taxi al aeropuerto a ver llegar el avión de sus ídolos, hasta la cantante Guillermina Motta, que con 24 años acudió a la Monumental junto a Quico Pi de la Serra, y el arquitecto Enric Steegmann, que fue al concierto con un grupo de amigos entre los que figuraban colegas de profesión como Federico Correa, Óscar Tusquets y Oriol Bohigas y la editora Beatriz de Moura.

Enric Steegmann (cuarto por la izquierda) y su grupo, en el que figuran Beatriz de Moura (oculta), Óscar Tusquets, Federico Correa y Oriol Bohigas (derecha) / Archivo Enric Steegmann

Estos conspicuos representantes de lo que años más tarde se daría en llamar 'gauche divine' ocupaban sillas de pista bien centradas, que correspondían a las localidades más caras (400 pesetas). Aún mejor era la ubicación de los hermanos George y Mamen Lawrence, de 13 y 14 años, que pudieron seguir el recital desde la primera fila gracias unas invitaciones asignadas al Consulado británico. "Cuando salieron al escenario y vi a George, perdí el conocimiento, no lo podía creer", cuena Mamen en el libro. Muy alejado de ellos, en las andanadas de la plaza, se hallaba Joan Dalmau, un joven de 18 años que realizaba las Milicias Universitarias en Tarragona y que aprovechó un permiso para asistir al concierto desde el 'gallinero' con una de las entradas más baratas (75 pesetas). "Me impactó la cantidad de policías presentes -relata-. Quizá pensaron que las localidades más económicas podían ser objeto de algún conflicto. No podíamos ni movernos".

John Lennon, en la Monumental, con sombrero cordobés. Al fondo, Torrebruno, presentador de la gala / Pep Puvill

35 minutos de historia

El concierto estuvo precedido por las actuaciones de ocho teloneros, nada menos, y comenzó a las 23.45 horas con una versión abreviada de 'Twist and shout'. En total, 12 canciones (cuatro de ellas, de composición ajena) en 35 minutos para la historia. Solo 43 días después, los Beatles actuaban en el Shea Stadium de Nueva York y batían el récord de asistencia a un espectáculo de rock (con 55.600 espectadores).

Miguel J. Navarro, que anda ahora preparando otro volumen sobre el concierto del grupo en Madrid del 2 de julio, asegura que después de los dos libros ya puede ir dando por acabado su trabajo de rastreo por lo que respecta a la estancia de los Fab Four en Barcelona. "Nunca se puede decir que mañana no aparecerá una caja olvidada en algún lugar con 150 fotos inéditas, pero yo diría que no hay más". Además de en dos lugares tan vinculados a esta historia como el hotel Avenida Palace y la plaza Monumental, 'Cuando los Beatles visitaron Barcelona' puede adquirirse en la dirección info@beatlesbarcelona.com.