Sara Baras brilla en Les Nits de Barcelona

Barcelona quiere a Sara Baras. Lo ha vuelto a demostrar este miércoles con 'Vuela', un precioso espectáculo homenaje a Paco de Lucía, un genio de la guitarra que ella conocía bien. 'Vuela' encandiló a los espectadores que se rindieron al arte de Baras y de su bello y emocionante homenaje al añorado maestro fallecido en 2014.

Los orígenes y las raíces eran muy importantes para Paco de Lucía y también para Sara Baras que se volcó en su actuación. Pese a los años que va sumando, la bailaora gaditana se mueve con una facilidad impresionante, con vocabulario más amplio y rico que refleja el gran momento en el que se encuentra, saboreando la experiencia y con ganas de disfrutar.

'Vuela' es un espectáculo austero en comparación con anteriores propuestas de su compañía pero con una fuerza brutal. Acorde con la esencia de Paco de Lucía, es un espectáculo contenido y sobrio, en algunos momentos, expansivo y alegre en otros. Está lleno de detalles y técnicamente es de los más difíciles que ha realizado Baras. 'Vuela' tiene menos elementos escenográficos pero no le hacen falta porque tiene una intensidad y profundidad increíbles. La aparente sencillez de la puesta en escena donde predominan dos colores, el blanco y el negro, le va como un guante a este homenaje al maestro Paco de Lucía, una de las figuras de la guitarra a quien Baras veneraba.

Hechizo

La artista, más allá de su elegancia y su potente zapateado, hechizó al público con cada giro, mirada o pequeño movimiento, disfrutando de su increíble dominio del arte flamenco con una compañía que con este espectáculo celebra sus 25 años, que son muchos en este país donde el flamenco no ocupa siempre el lugar que merece. Se notaba que el versátil cuerpo de baile estaba imbuido de la tremenda energía de su capitana, haciendo disfrutar al público de una noche calurosa pero mágica. La música, parte imprescindible, contó con destacados intérpretes como los dos cantaores, May Fernández y Matías López 'El Mati' en la banda sonora creada por Keko Baldomero, el primero en salir a escena con Baras que desgranó maravillosos sonidos a la guitarra como también lo hizo Andrés Martínez, ambos muy bien compenetrados con Alexis Lefevre al violín, Ivo Cortés al chelo (que se escuchó pero no se vio) y Rafael Moreno a la percusión.

La bailaora que ya trató el tema de la muerte en 'Alma', un montaje dedicado a su padre, se acerca al recuerdo del guitarrista con respeto y rigor pero también lo celebra lanzando un mensaje de esperanza y alegría que dejó muy buen sabor de boca en el inicio del festival Les Nits de Barcelona. Ojalá haya más flamenco y de este nivel en próximas ediciones. El público acabó en pie y dando palmas al ritmo de ‘Ente dos aguas’.