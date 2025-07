El MNAC presentará un segundo escrito al juzgado para reiterar la "incapacidad técnica" del traslado de la pinturas de Sijena

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha confirmado que presentará un segundo escrito al juzgado en el que alertarán de los riesgos a los que se someterían las pinturas de Sijena en su traslado tras la petición del Gobierno de Aragón de ejecución forzosa de la sentencia que ordena el regreso de las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena. "El museo presentará un escrito de oposición que es la reiteración del primero con más pruebas técnicas y escritos sobre los riesgos y manteniendo la misma posición", ha confirmado el director del MNAC, Pepe Serra, en un encuentro con los medios este miércoles. Un escrito que entregarán cuando reciban el escrito de ejecución forzosa de Aragón. "Estamos ante una sentencia del TS que no se puede apelar. Lo que discutimos es su ejecución", ha aclarado.

"Yo tengo la esperanza de que esta cuestión técnica se valore", ha manifestado, asegurando que alertar sobre los riesgos forma parte de la "responsabilidad patrimonial del museo". Serra ha recordado que las pinturas tienen "el grado máximo de protección patrimonial que existe en el estado español" y la prioridad del museo siempre ha sido preservarlo. Es por eso que el director ha reiterado la "incapacidad técnica de cumplir con la sentencia, que implica la ejecución de retirada y traslado del bien, sin poner en riesgo grande de daños las pinturas". Unos daños que, según el museo, serían "irreparables".

Serra ha puntualizado que, aunque el valor patrimonial e histórico de las pinturas no sean "objeto de valoración jurídica", existe una "legitimidad enorme, clara y rotunda que hace que las pinturas estén en el MNAC". "Esto fue un rescate y salvamento patrimonial en tiempos de guerra, en circunstancias difíciles", ha recordado. "Cuando esto se rescata, se restaura, se hacen accesibles, se ponen el valor y se investigan", ha valorado el director.

Riesgos del traslado

Los informes técnicos ejecutados por el museo hasta ahora "avalan los riesgos científicamente" de deteriorar el bien a restituir. "No tenemos pinturas murales; las pinturas murales se calcinaron en 1936. Lo que tenemos son vestigios materiales de una obra que se incendió", ha aclarado. Según el director, actualmente la parte más gruesa de la obra mide un milímetro y las distintas capas no tienen una cohesión entre ellas. Además, la obra cuenta con 132 metros de superficie donde aproximadament el 35% es una reintegración de escayola de yeso pintada. "Este es un caso absolutamente singular. No se puede tratar con reglas, estándares y cuadrículas", ha manifestado.

Serra también ha explicado que la obra tiene potencial de ser reactiva químicamente. "Un cambio de temperatura o de humedad puede generar reacciones químicas", ha asegurado, con la aparición de cristales que podrían eliminar la pintura. "Este artefacto es muy frágil porque el incendio le produjo unas transformaciones físicas y químicas en el material. No es comparable con las otras pinturas murales de la colección", ha añadido, confirmando que las pinturas profanas, que no sufrieron las consecuencias del incendio, sí que se podrán trasladar.

El director del museo ha dejado claro que las decisiones patrimoniales artísticas se toman "sobre pronósticos de riesgo, no sobre posibilidades físicas, porque no hay nada que no pueda hacerse". "Nunca hemos dicho qué se puede hacer, decimos que hacerlo implica asumir unos riesgos muy grandes de daños", ha manifestado. Asimismo, el responsable ha explicado que no se trata de pedir más tiempo para poder ejecutar la sentencia, ya que eso tampoco solucionaría los "riesgos técnicos".

Técnicos especializados

El grupo de trabajo de carácter técnico integrado por personal especializado de las tres administraciones, el Museo y con la participación del Gobierno de Aragón (que posteriormente anunció su retirada), que ya se ha reunido en dos ocasiones, se "mantendrá vivo", según ha informado Serra, y también ha anunciado que ha solicitado a los técnicos que se pronuncien "formalmente por escrito".

"Ojalá se hubiera presentado Aragón con un plan. Esto no ha pasado y no pasará. Nosotros somos los condenados a hacerlo y ellos no tienen ninguna obligación ni querrán correr esos riesgos", ha alegado el director del museo, por lo que lo único que pueden hacer es "manifestar los riesgos que existen en sede judicial". "La responsabilidad del museo es garantizar la continuidad y el legado del bien", ha zanjado Serra.