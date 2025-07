Compone sardanas y sólo tiene 16 años: el joven que hace latir la tradición

Es un formalismo, pero como autora de estas líneas, debo categorizar a las jóvenes promesas según su talento. ¿Lo ven? En el epígrafe que precede al titular. Durante la entrevista, le propuse a Jordi Montanyà (Solsona, 2008) etiquetarle como compositor de sardanas. Ya ha estrenado seis, la última, para el colectivo sardanista de Balaguer. Pero se niega. "No tengo talento suficiente para ponerme junto a mis referentes", justifica. "Pon: (intento) de compositor", insiste. Pero ¿cuántos jóvenes conocen que hayan sido capaces de escribir decenas de piezas musicales -muchas las guarda en un cajón todavía- con sólo 16 años? Así que me he tomado la libertad de reconocerle su trabajo.

De pequeño, escuchaba La Oreja de Van Gogh. "Es lo que le gustaba a mi padre", confiesa. Pero ahora, la disputa por el liderazgo de la banda de Amaia Montero-Leire Martínez no le quita el sueño. Según fue creciendo, Montanyà empezó a interesarse por otros formatos como el "jazz, la música clásica o la sardana". Dice que se trata de “una transición natural”, en gran parte, fruto del contacto que tiene con los estudios.

Lo apuntaron en el Atic Taller Musical de Solsona a los 2 años. Años después, Montanyà compagina el bachillerato en la escuela Arrels con la formación de trompeta y composición en el Conservatorio de Manresa. También es trompetista en la solsonina 'Orquesta Patinfanjàs'. Aunque los estudios le han ayudado a potenciar sus posibilidades como músico, la pasión de la madre por las sardanas le ha convertido en el joven que tengo delante. "Desde pequeño me ha llevado a bailes, eso, indudablemente, me ha hecho acabar amando tanto a esta música", dice.

Inquieto por naturaleza, Montanyà no tenía suficiente como consumidor. A los 13 empezó a componer de forma autodidacta. Una de las primeras, 'Quinze primaveres', dedicada a una amiga, acabó siendo interpretada en concierto por la Cobla Contemporània. "Se la envié para pedirles si podían hacerme un audio para felicitar el cumpleaños a mi amiga". La respuesta fue gratificante, la tocarían en directo. "No lo vimos venir", me revela su papá. Recientemente, le han grabado otra, 'Saviesa', que formará parte del disco 'L'audició'.

Es especialista en sardanas, aunque también compone música de cámara, entre otros estilos. Su talento ha empezado ya a dar frutos, como cuando ganó el Premio Solsonès 2023 por su trayectoria. Dice que no sabe si alguna vez va a llegar tan lejos como sus referentes. Para acercarse, se plantea hacer dirección de orquesta en la Escuela Superior de Música de Catalunya. Como compositor aspira a ser capaz de crear una obra de copla que rompa con los cánones tradicionales. Entonces, quizás ya no me pida matices que desmerezcan su talento. Se lo contaré.