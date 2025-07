Grec 2025: Josep Maria Pou se convierte en el polémico Roald Dahl en 'Gegant'

Josep Maria Pou se interesó por la obra 'Gegant', primer texto de Mark Rosenblatt, antes de que se estrenara. Y cuando la vio en Londres se enamoró perdidamente de este retrato poliédrico de Roald Dahl (1916-1990), célebre autor inglés de libros infantiles y juveniles como 'Matilda' y 'Charlie y la fábrica de chocolate'. El director Josep Maria Mestres, que esta temporada ha triunfado con 'L'Herència', le acompaña en esta nueva aventura teatral inspirada en hechos reales que empieza funciones este sábado y se estrenará oficialmente el día 9. Estará en cartel hasta el 3 de agosto.

La obra, estrenada en septiembre de 2024 en el Royal Court de Londres, ha catapultado a Rosenblatt, director con experiencia teatral que también ha trabajado en el cine. Esta coproducción entre Focus y el Grec en catalán -con traducción de Joan Sellent- es el primer estreno en el extranjero de esta premiada obra, ganadora entre otros de tres premios Olivier, entre ellos de Mejor obra nueva.

Un gigante de casi dos metros

'Gegant' se basa en el escándalo provocado por un artículo antisemita que Dahl publicó en Literary Review. En él hablaba del 'apartheid' y de la degradación sistemática de la vida palestina, y comparaba lo que hacía Israel con lo que hizo Alemania contra los judíos. Más actual imposible, aunque el autor la escribió antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. "Esta es una obra urgente que habla de cosas que se comentan en la calle y en las casas", ha señalado Pou a quien el personaje de Dahl le viene como anillo al dedo. "Primero, porque era muy alto, como yo. Medía 1,95 metros, de ahí el título de la obra", ha señalado en rueda de prensa. "Segundo, porque tenía un carácter un poco raro y complicado como yo", ha dicho Pou, que además encuentra otra ventaja al personaje: "como tiene problemas movilidad debido a heridas que le dejó participar en la RAF en la Segunda Guerra Mundial, resulta asequible a mis 80 años porque todo eso ya me viene de serie", bromeó..

"Esta es una obra urgente que habla de cosas que se comentan en la calle y en las casas"

"La escritura de 'Gegant' es contundente y la estructura maravillosa", ha destacado Mestres. "Retrata a Dahl con muchos claroscuros". Tiene contenido, emoción y humor". Roald Dahl no tenía pelos en la lengua. "Se tuvo que someter a una operación que le dejó sin ese filtro social que tenemos", ha recordado el director.

La obra le retrata tal cual era, una persona sin filtro que decía lo que pensaba. No es extraño pues que fuera tan radical y directo. Por cierto, aunque la obra juega con la realidad y la ficción, las palabras que el autor pone en su boca son del protagonista, sacadas de artículos, libros o entrevistas. También todos los personajes que aparecen son reales a excepción del de Jessie Stone, el de su editora norteamericana. "Todo lo que dice mi personaje en escena son palabras suyas. Sorprenden hoy en día porque algunas contienen mucha verdad, otras son auténticas barbaridades. No me extrañaría si alguien dejara el teatro a media función o protestara", señala Pou.

El equipo de 'Gegant', este miércoles en el Romea. / M. C.

Viaje a 1983

La obra se ambienta en el agosto de 1983 en que estalló la polémica debido a la reseña antisemita de Dahl. Transcurre en casa del escritor a donde acude presta Jessie Stone (Clàudia Benito), la beligerante directora de ventas judía americana enviada por la editorial de EEUU. Quiere convencerlo de que debe disculparse públicamente para así minimizar daños a su imagen para que no afecte, entre otros, a la publicación de su nuevo libro 'Las brujas'.

En esa reunión el autor sitúa además al editor inglés de Dahl, Tom Maschler (Pep Planas), también judío que pese a ser un sobreviviente del Holocausto tiene poca lealtad a Israel y mucha para su amigo Dahl y a Felicity 'Liccy' Crosland (Victòria Pagès), la amante del autor, que acabó convirtiéndose en su segunda esposa, que no tiene ganas de líos. Wally Saunders (Jep Barceló), jardinero, confidente y amigo del autor y Hallie (Aida Llop), la cocinera, completan el reparto.

'Gegant' no ofrece respuestas pero sí muchas preguntas respecto a diferentes cuestiones como la libertad de expresión. "Es una obra que abre diferentes frentes y ofrece distintos puntos de vista. No es ideológicamente conductista, algo que parece imposible hoy en día", ha destacado Pagès. "En un mundo de los políticamente correcto un personaje como Roal Dahl que dice lo que piensa es una bomba de relojería".

A diferencia de algunas encendidas tertulias, esta obra trata con humor la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de los discursos marcados por los prejuicios.

Nuevos tiempos

Ojo, spoiler para quien no sepa mucho sobre este complejo autor: Dahl nunca se retractó de sus comentarios y de su visión sobre el asedio de Beirut Occidental por parte del ejército israelí durante la Guerra del Líbano de 1982. "La gran paradoja es que hace unos años la Fundación que gestiona sus derechos y que llevan sus descendientes, se retractó públicamente. Sin duda Dahl estará removiéndose en su tumba", ha dicho Pou.

En 2023, sus libros fueron reescritos en 2023 para eliminar el lenguaje "ofensivo": ni "gordo", ni "feo" ni "negro", algo que tampoco estuvo exento de polémica.Y ese mismo año, el museo que la localidad inglesa de Great Missenden en el condado de Buckinghamshire condenó el antisemitismo de Dahl públicamente con un comunicado y una placa en su fachada.