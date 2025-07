Colm Tóibín, un irlandés enamorado de Barcelona: “La apertura al mar es parte de la pesadilla turística, pero en realidad fue un sueño socialista”

Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) aterrizó en Barcelona en septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte de Franco, y para cuando presenció su primera sardana (“el baile es elegante y pausado”) ya se había enamorado perdidamente de la ciudad. El irlándés, por aquel entonces un joven veinteañero que aspiraba a ganarse la vida, o como mínimo a costeársela, como profesor de inglés, había llegado a la ciudad siguiendo los cantos de sirena de George Orwell y su ‘Homenaje a Cataluña’, pero fue paseando por la Rambla, con la humedad apretando y “el sonido constante de las persianas metálicas al subir y bajar”, cuando descubrió que aquello era mucho más que “una ciudad extraordinaria en la que tuvo lugar una revolución anarquista que duró tres o cuatro meses”. “La llegada del verano, la forma en que la gente vivía en la calle, la comida, los dos idiomas comunicándose entre sí… Todo eso era sensual. Se trataba de placer. ¡Comer por placer era algo nuevo para mí”, recordaba el escritor hace unos días en la biblioteca J. V. Foix. de Barcelona.

Al irlandés, futuro novelista de fuste y autor de títulos como ‘El sur’, ‘Brooklyn’ y ‘Nora Webster’, ni siquiera le desanimó descubrir que los catalanes eran “melancólicos y distantes” y, en una primera prospección, poco dados a la jarana nocturna. “Todo el mundo tenía ‘molta feina’; no tener ‘molta feina’ te convertía en alguien muy muy sospechoso. ‘Molta feina’ era la excusa para todo y, en especial, la excusa para no salir, para no saber nada de la vida nocturna de la ciudad”, escribe Tóibín en ‘Homenatge a Barcelona' (Ara Llibres), libro publicado originalmente en inglés en 1990, traducido al catalán en 2003 y felizmente recuperado en 2025 tras años de ausencia y descatalogación.

Además, coincidiendo con la presencia del irlandés en la comitiva de escritores que viajará a Guadalajara en noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona y Now Books lo han traducido por primera vez al castellano. Buenas noticias para las librerías, quizá no tantas para los enemigos del turismo de masas. “Sí, se trataba de placer, y por desgracia, el resto del mundo también lo ha descubierto y ha venido aquí en masas. Pero bueno, publicar, escribir y difundir información también conlleva un lado oscuro”, relativiza el escritor.

El escritor irlandés Colm Tóibín ha reeditado su 'Homenaje a Barcelona', publicado originalmente en inglés en 1990 y traducido al catalán en 2003, que ahora republica junto a una versión en castellano, con un nuevo prólogo que actualiza sus recuerdos sobre la ciudad / EFE

Dos momentos, dos ciudades

Barcelona, escribe Tóibín, no deja ser "una ciudad de maravillas", y como tal la retrató en un libro que recoge su paso por la capital catalana entre 1975 y 1978 y, más tarde, entre 1988 y 1989. Dos momentos, dos Barcelonas. De la ciudad que se empezaba a arrancar del cuerpo la grisura de la dictadura a la pompa y el delirio preolímpico. Chiringuitos a pie de playa, la cuchillería Roca y el proyecto de inundar la sala Oval del MNAC para convertirla en un archipiélago de islotes románicos. El Liceu, la Fundació Miró y Zeleste.

Ahí está, por ejemplo, la apertura al mar como momento clave para bien pero, sobre todo, para mal. O aún peor. “Ahora La Barceloneta, el mar y las playas se han convertido en parte de la pesadilla del turismo, pero en realidad era un sueño, y era un sueño socialista: cómo la gente podría vivir mejor si la ciudad mejoraba”, reflexiona el irlandés.

De Gaudí al Barrio Gótico y de las huellas de Picasso a los estragos de la Guerra Civil, Tóibín reconstruye el pasado reciente de la ciudad, segunda mitad del siglo XX y alrededores, con ademanes no tanto de historiador como de 'flaneur' curioso y detectivesco. Viaja a Girona en Semana Santa, serpentea por la Costa Brava siguiendo el verano burgués y asiste a manifestaciones y huelgas generales mientras se interroga sobre "el seny i la rauxa". "Se supone que los catalanes sois muy sensatos y prácticos, muy de 'fem negoci', pero en realidad entras en el Palau de la Música y... ¿cómo permitieron eso? Y no hablo de los escándalos, sino de la forma en que están hechos el interior y el exterior del edificio. Mi trabajo en el libro era ver cómo sucedió esto", explica.

El escritor Colm Tóibín, durante su visita a Barcelona / EUROPA PRESS

En 1976, sólo un año después de llegar a Barcelona, Tóibín empezó a aprender catalán "para saber qué gritaba la gente en la calle, para leer las pintadas en paredes". Años después, cuando se cruzaba en Irlanda con alguien que hablaba catalán, la memoria empezaba a hacer de las suyas. "El precioso casco antiguo, las pintadas en rojo en las paredes de la catedral, la agitación política, el olor a ajo, las caras de los manifestantes desafiando a la policía, los eslóganes, la libertad sexual y el calor", enumera.

De haber descubierto la ciudad en los últimos años, el turismo probablemente haría sombra a casi todo lo demás, pero bienvenido sea este testimonio de la Barcelona que fue y de este Cóibín veinteañero que descubría con asombro "cómo la profunda emoción por la identidad podía abrirse paso en un conjunto de edificios o en un poemario".