La revista valenciana 'Camacuc', Premio Nacional: "Hay miedo a la derecha. Si fuera por ellos acabarían con la cultura"

Joan Escrivà, editor de la revista valenciana 'Camacuc', Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2025, ha asegurado que tiene "miedo" al pensar en un gobierno nacional de PP y Vox porque afirma que intentan "continuamente" acabar con "todo lo que suena a lengua, cultura y alguna cosa divergente que no sea toros, fallas y una España de pandereta".

"A ellos es lo que les gustaría. Si fuera por ellos, el valenciano y todo lo que suena a lengua, cultura y alguna cosa divergente que no sea toros, fallas y una España de pandereta, se acabaría de la noche al día. De hecho, lo están intentando continuamente", ha afirmado en declaraciones a Europa Press, tras conocerse la entrega del galardón.

Escrivà ha lamentado que "siempre haya un conflicto" con el valenciano y ensalza que se trata de un "valor cultural rico y natural". "Siempre ponen la lengua como un problema. No la hacen vehicular a las instituciones, no la utilizan, no la quieren ni la promocionan. No muestran ningún tipo de empatía por ella", ha criticado. "Personalmente no acabo nunca de entender el abuso y el ataque frontal que tienen a la lengua", ha agregado.

"Claro que hay miedo a la derecha. Sabemos todo lo que es la derecha. Sin embargo, nuestro camino es otro y vamos bien contentos y sabiendo que hacemos las cosas con el corazón en la mano y con toda la convicción de que sirva para que la sociedad sea una sociedad pacífica, noble, crítica, libre y capaz de resolver los problemas sin que llegue a la censura ni a la violencia", ha aseverado.

RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA

La editorial --que recibió a finales de 2024 una de las Medallas a las Bellas Artes-- se encuentra inmersa en su reconstrucción al haber sufrido las duras consecuencias de la dana del pasado mes de octubre, si bien la noticia del Premio Nacional ha sido "un abrazo muy bienvenido". "Ha sido una sorpresa total. Me ha llamado el ministro Urtasun, con quien ya hablé por la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Este año nos faltan pocos premios por recibir", bromea Joan Escrivà, que recuerda que sufrió la "censura" de Vox en Burriana (Castellón) porque decidieron anular la suscripción de las bibliotecas del municipio a esta revista y a otras por promover el "separatismo catalanista".

"Venimos de pasar la censura, de pasar el barro que nos ha destrozado toda la editorial, y la verdad es que todas las iniciativas que vayan encaminadas en fomentar, en cuidar a proyectos como el nuestro, que siguen siendo por los fomentos la lectura infantil, son muy bienvenidos", ha defendido.

FESTIVAL INTERNACIONAL 'ESTACIÓN DE LAS LETRAS'

El Premio Nacional es compartido con el Festival Internacional 'Estación de las Letras', organizado por el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). La portavoz socialista del consistorio, Raquel Vega, ha declarado que Europa Press que ha sido una "sorpresa absoluta" y agradece que se reconozca a un proyecto cultural "con mucha fortaleza".

El festival, que cuenta con doce ediciones, ha sido valorado especialmente por su carácter innovador y su programación que se extiende durante todo el año. "No es una feria del libro al uso, sino una programación anual dirigida a todo el ecosistema de la ciudad y a públicos muy plurales", ha explicado Vega.

La edil ha asegurado que desde el Ayuntamiento de La Rinconada se persigue que la cultura "sea entendida como un Objetivo de Desarrollo Sostenible" y apunta que la dotación económica de 30.000 euros irá dirigida a "reforzar la estrategia cultural". "El premio viene a reforzar la programación de 2026", indica.

Además, recuerda que la pandemia sirvió para abordar la "necesidad de consumo cultural y literario" de la sociedad. "No nos convencía un formato estándar de feria del libro al uso ni de cultura de postureo, de fotos por un día. Nosotros vimos la oportunidad de conectar la cultura con la ciudad y la feria se reinventa en pandemia pasando de una semana a un formato de tres meses. Ahora ya estamos programando prácticamente todo el año", ha celebrado.

El festival tiene una especial vocación de visibilizar a mujeres escritoras "silenciadas históricamente", con un ciclo de literatura feminista y un trabajo específico sobre la generación del 27. "Estamos trabajando ya la generación a cuatro años, hemos empezado con las mujeres del 27", ha señalado. La iniciativa ha logrado implicar al tercer sector y espacios no convencionales, desde centros de artes escénicas hasta bares e iglesias. "La ciudad va haciendo suyo el programa", ha manifestado Vega con satisfacción.

Como novedad para próximas fechas, el municipio prepara la primera edición del Congreso Nacional de Periodismo Cultural Chaves Nogales, una iniciativa para reivindicar el periodismo cultural como disciplina creativa.