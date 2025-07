Oriol Aguilà, director artístico del Festival de Peralada: "El prestigio y la excelencia están por encima de todo"

Este año, el festival se adelanta.

Cierto, recibimos una invitación del Festival de Ópera de Savonlinna que ha ganado este año el premio al mejor festival del mundo y marchamos a Finlandia a finales de julio con 'The Fairy Queen'. Antes que nosotros ha ido el Gran Teatro del Liceo con 'El elixir de l'amore' y después el Teatro Real con 'I puritani'. Cada año invitan a un teatro o un festival y pensamos que era el año para hacerlo. Así que hacemos las maletas.

Un año más sin auditorio. ¿Les limita a la hora de programar?

En el equipo programamos en función de los espacios que tenemos. Le damos una mirada positiva a que tenemos estos espacios, estos momentos en el calendario. Y sobre esto programamos e intentamos valorar el relato artístico del festival más allá del continente y que el contenido sea tan potente que preserve a la institución. El prestigio y la excelencia están por encima de todo. En este sentido, mantenemos el pabellón alto porque hacemos propuestas muy distintas del resto de festivales de la Costa Brava y absolutamente diferentes en la proporción de riesgo, de dar carta blanca a los artistas para realizar proyectos estimulantes. Ponemos todos los esfuerzos, también en hacer valer que la cultura es uno de los grandes activos que tenemos como Empordà y como destino, y que apuestas como las de Peralada suben el listón y son referentes a nivel nacional e internacional.

Este año el festival gira en torno al concepto del jardín. ¿Cómo recayeron en la idea de conectar las artes escénicas y los jardines?

El vínculo Peralada y jardines es evidente y siempre ha sido latente. Nos apetecía un año poner un énfasis e intención especial para evocar que el jardín es también un arte mayor y para valorar cómo las artes escénicas beben y se alimentan de esta idea del jardín: la ópera, la danza, la música, pero también la pintura, la literatura. Era una propuesta que teníamos ganas de hacer y que llega en un momento muy oportuno a Peralada.

El director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà. / EPC

¿Trabajar con un concepto o hilo conductor lo hace todo más fácil?

Es algo que nos gustaría ir haciendo más en el futuro. Hay años que puedes hacerlo con más énfasis que otros, pero que haya una idea en torno a las propuestas de creación que haces y los programas musicales de los intérpretes es mucho más coherente.

Durante la presentación oficial del festival usted habló de paisajes de la civilización, mostrando que con ese tema la intención es ir más allá.

Sí, de hecho los jardines son esto, dejan huella de la presencia de los hombres y las mujeres en los paisajes y en todas las culturas del mundo, no sólo en Europa, que con el arte de la jardinería ha generado tantas escuelas, estilos y tantos iconos, pero esto es una mirada global de la humanidad que ha buscado en el jardín este refugio, este paraíso que todos queremos climático, los usos industriales del sol, y toda esa discursiva que aflora en algunos los espectáculos que programamos.

¿Este tema es lo que les condujo hasta la escultora Cristina Iglesias, autora del cartel de este año?

Totalmente. Cuando encargamos un cartel no siempre sale a la edición que quieres, sino que ya hay artistas que tienes en mente y Cristina Iglesias y sus laberintos eran perfectos. No sé imaginar a otro artista para hacer este cartel de Peralada dedicado a los jardines. Además, nos cede uno de sus icónicos pozos de bronce y piedra con un mecanismo hidráulico y podremos disfrutar y tener cerca durante el festival (espacio de antes de llegar a la plaza). Iglesias hace honor a nuestra colección de artistas y nos hace mucha ilusión, es una credencial fantástica para explicar cómo respirará el festival este verano.

A menudo describe a Peralada como un festival de fidelidades. Da fe su programación.

Hay compañeros de viaje que conocemos como Lorena Nogal que el año pasado estuvo con 'Terra labrada' y ahora ha hecho un 'site specific' para el Celler, Le Terroir. O Julian Prégardien que vino solo y ahora lo hace con su padre, Christoph, con 'In Paradisum'. Esto es lo que tiene Peralada, que intentamos que no sea una flor por un verano sino que haya un cordón umbilical que conecta relaciones y algunas son reencontradas al cabo de los años como la de las hermanas Labèque que llevan mucho tiempo sin venir o William Christie que recibe la Medalla de Honor del festival por su presencia constante y continuada. Y no hace falta decir Xavier Sabata o, este año, Montserrat Seró, que participó en el proyecto que hicimos en el Ideal en Barcelona y que ha sido nuestra condesa en 'Don Juan no existe' en el Teatro Real y en los Teatros del Canal, y que ahora vendrá a hacer de Conxita Badia al homenaje que le hacemos, a ella y a Pau. Pero también habrá debuts como la propia Joyce DiDonato que inaugura el festival con Angel Blue. Es nuestro talante.

Muchos de ellos mantienen una relación vital con los jardines.

Cierto.'Genius Loci', los paraísos de los Prégardien y 'Hort/Garden' son los espectáculos que más respiran esta idea de entrar en un jardín. 'Genius Loci' habla de un jardín desaparecido mientras que 'Hort/Garden' lo hace de la relación que genera entre un abuelo y una limpia la presencia de un huerto que es el punto de conexión y unión. Además, de la mano de la ampurdanesa Helena Tornero y su huerto en Sant Miquel de Fluvià. Espíritu Empordà cien por cien, porque esto también es nuestra idea, que la cultura es lo que hace diferente al Empordà.

Los tres son proyectos de creación.

Los festivales debemos tener esa mirada porque estamos en una tierra de espíritus libres donde la cultura deja huella.

La creación genera curiosidad y estimula.

A veces nos adelantamos al tiempo y hay espectáculos que sorprenden o que no se entienden de entrada, pero que el tiempo pone en su sitio y en el circuito vital que tienen pasan a ser referentes, clásicos. Tú haces el estreno y después los espectáculos maduran y creo que ésta es también nuestra función. Y el público nos acompaña en esa confianza que les hacemos a los artistas.