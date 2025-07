La Esmuc reforzará las políticas antiacoso tras las acusaciones desveladas en el Conservatori del Liceu

Las acusaciones de tocamientos vertidas contra un profesor del Conservatori Superior del Liceu han desencadenado en las últimas semanas una oleada de comentarios sobre comportamientos abusivos en otros espacios de enseñanza. Centros de referencia, como la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), tratan de atajar el problema con discursos de educación segura y protocolos antiacoso, pero las quejas siguen produciéndose. "Hay 'profes' aquí que hacen la misma mierda", aseguraba un alumno que el pasado miércoles acudió a una de las concentraciones de protesta convocadas por Federación Nacional de Estudiantes de Música. "Es muy difícil decir algo porque los profesores están en una posición clarísima de poder -apuntaba otra alumna-. Te matas por entrar aquí porque hay pocas plazas y no quieres poner eso en riesgo”.

La enseñanza musical exige a menudo un seguimiento y una proximidad que no se da en otros ámbitos académicos. "El aprendizaje que te marca tu profesor es muy personal y no puedes cambiarle el cerebro a una persona de 50 años o más", comenta otra estudiante, que subraya la importancia de aspectos clave como no tocar a un alumno sin el permiso de este. "Si, por ejemplo, un profesor me tiene que corregir la posición de la muñeca, debe preguntarme primero si me puede tocar. Y hacerlo con delicadeza. Deberían tener claro a qué se exponen si se pasan". De hecho, así está especificado en el código ético de la Fundación de la Esmuc: el apartado 6 del código deontológico del profesorado establece incluso que "en el caso de que sea denegado el permiso, el profesor o profesora sustituirá esta acción por otros medios descriptivos".

La citada normativa prohíbe explícitamente "el acoso laboral o sexual y/o por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género". Además, el código deontológico del profesorado especifica que "queda prohibida cualquier posición de prepotencia, incluso aunque no pueda considerarse un abuso de poder o una expresión de acoso". Pese a contar con este protocolo, la escuela se plantea reforzar sus políticas sobre el tema a partir del nuevo curso: después de que EL PERIÓDICO desvelara el caso de presuntos abusos en el Conservatori del Liceu, el Consejo Escolar de la Esmuc planteó en una reunión que todos los docentes reciban de forma obligatoria alguna formación sobre este asunto.

Ligeros cambios

"El abuso de poder no se había tratado nunca tanto como este año. La dirección ya se había dado cuenta de que lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente y quiere reenfocar bien el problema", dice Pau Vallès, estudiante de composición y presidente de la asociación de alumnos de la Esmuc. "De momento, este curso se han hecho formaciones con alumnos de Primero y, a final de curso, algún tipo de charlas. Algo se ha intentado". Vallés confía en que lo ocurrido en el Conservatori del Liceu "ayude a que otras víctimas puedan denunciar anónimamente agresiones sexuales o abusos de poder. Espero que aparezcan, porque existen", añade.

Protesta de estudiantes de la Esmuc contra los abusos en los centros educativos. / El Periódico

En los dos años que Vallès lleva en el centro, "la Esmuc no ha tenido que aplicar los protocolos antiacoso porque, aparentemente, no ha habido necesidad de ello", relata. La asociación tiene un buzón anónimo para recibir quejas, sugerencias o denuncias de cualquier tipo. Y el Departamento de Recursos Humanos del centro tiene una encargada de mediación. "Casos extremos que se aproximen a lo ocurrido en el Conservatori del Liceu no he respirado ninguno desde que estoy aquí", indica.

Los cursos de formación que sugiere el centro no le parecen mal, pero duda de su eficacia en determinados casos. "En mi opinión, hay una parte de los profesores que ya llevan muchos años en esta casa y, con la mochila que llevan encima, dudo que se reciclen". En este sentido, añade: "He escuchado comentarios homófobos en clase, pero veía claramente que el profesor no los decía con malicia ni mala fe, sino que formaban parte de su ADN. Dudo que eso se pueda cambiar".

Procedimiento en caso de denuncia

El representante de los alumnos explica que, de acuerdo con los protocolos de la Esmuc, "si se abre un expediente disciplinario, se pueden tomar medidas para expulsar o sancionar al profesor de alguna manera. Pero -añade- muchos ocupan una plaza pública y es difícil sacarlos".

La comisión antiacoso de la Esmuc "está activa", aseguran Mònica Bayo, jefa de Recursos Humanos, y Gisela Garcia, técnica de género. Las dos forman parte de la comisión que estudia los casos, en la que también hay representantes del profesorado y del comité de empresa. Es el organismo que decide si hay que abrir una investigación. "Pueden llegar quejas de diferente índole. Pueden ser de convivencia, malos entendidos o comentarios. En función de lo que llega, buscamos qué via es la mejor a seguir: el código ético, el convenio laboral, un régimen interno, un protocolo antiacoso...".

Aunque en los últimos años ha habido más consultas de estudiantes, los responsables del centro son conscientes de que a los alumnos les cuesta hablar. Cambiar la dinámica nunca es fácil. "Cada persona que sufre una situación de acoso tiene su propio proceso. Puedes poner todas las medidas para que denuncien, pero son ellos quienes han de dar el paso y comunicarlo".

Líneas rojas

Desde el equipo de dirección se está trabajando para "marcar líneas rojas" y "establecer una nueva cultura". Hasta ahora, las acciones formativas y seminarios para los profesores eran voluntarios. La idea es que sean obligatorios a partir del nuevo curso. "Si queremos un cambio, hay que implicarse. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con una cultura de siglos que no ha evolucionado tanto como debería".

"El acoso es gravísimo, pero el abuso de poder, también" — Núria Sempere

Núria Sempere, directora de la Esmuc desde 2019, envió una carta a los 2.500 graduados de la Esmuc tras el escándalo por presuntos casos de acoso sexual y abuso de poder en el Institut del Teatre, en 2021. Clara Peya, exalumna de la Esmuc y Premi Nacional de Música, había hecho público que eso en la Esmuc también pasaba. "Les escribí a todos para asumir institucionalmente cualquier responsabilidad que pudiera existir. Once estudiantes respondieron explicando cosas que consideraban intolerables, pero ninguna de ellas era delictiva". Resultó que tenían que ver con la sexualización de las alumnas y se hicieron amonestaciones a los profesores implicados. Desde que ocupa el cargo, el centro ha tenido 21 consultas, de las cuales dos han llevado a abrir un protocolo antiacoso que abarca diversas tipologías de acoso, no solo sexual.

Los casos detectados en la Esmuc desde que Sempere está al frente se han puesto en conocimiento tanto del Consell d'Escola como del Patronato de la Fundació, que preside el titular de la Conselleria d'Educació. "Se han abierto algunos expedientes y hemos dejado de contar con profesores a quienes no se les ha renovado el contrato", explica la directora. Cuando se le traslada la visión de los alumnos que sostienen que "nunca se expulsará a alguien con plaza fija", Sempere se sorprende. "Hay unas leyes laborales, pero una conducta inadecuada se abordará inmediatamente", asegura.

La directora señala que cada cuatro años se revisa el código ético y aclara que tocará hacerlo en 2026. También dice que impulsará cambios para intentar agilizar los procesos de investigación ante cualquier caso que surja. "Hemos de conseguir que todo el mundo, tanto estudiantes como profesores y personal de la administración, contribuyan a crear un entorno seguro para todos". Y añade: "El acoso es gravísimo, pero el abuso de poder, también".