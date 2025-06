El Taller de Músics recibió una denuncia interna por acoso hace menos de un año

El Taller de Músics de Barcelona recibió hace menos de un año la notificación de una alumna de la Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) por un caso de presunto acoso por parte de un profesor y puso en marcha inmediatamente su 'Protocolo de prevención y detección de casos de acoso moral, sexual y por razón de sexo' para evaluar la situación y tomar las medidas pertinentes, según ha informado el centro a EL PERIÓDICO. El docente, que todavía sigue impartiendo clases en la escuela, finalmente recibió una amonestación y estuvo obligado a hacer un curso de acoso sexual.

Una estudiante del centro superior notificó hace casi un año a la escuela que se estaba sintiendo "acosada verbalmente e intimidada" por un docente. "Se mezclaba la posición de poder que él tenía con un poco de intimidación", explica la responsable de Recursos Humanos del Taller de Músics a este diario. El protocolo del centro, que está accesible en su página web, contempla dos maneras diferentes de actuación frente a estas denuncias. La primera, un procedimiento informal, que es el que se intentó llevar a cabo en un primer momento y que "tiene por objeto el buscar la solución a través de la confrontación directa entre las partes o a través de un/a intermediario/a", según el texto. Sin embargo, ante esta situación, la escuela recurrió directamente al procedimiento formal, ya que "era suficientemente importante como para abrir un expediente", aseguran desde el centro.

Investigación de los hechos

En aquel momento crearon una comisión informativa, integrada por la dirección general, una representante recursos humanos y un trabajador de la escuela, para investigar el caso y tomar una decisión al respecto. "Nos reunimos en privado y por separado con la persona que nos había hecho llegar la notificación y con el acusado, pero también con todos los testigos que habían visto o escuchado cosas", comenta la integrante de esa comisión. Tras estas entrevistas, cada persona del equipo hizo sus valoraciones propias y personales, para después reunirse de nuevo y poner en común su decisión: "Los tres consideramos que sí que era acoso y, por tanto, tenía que tener unas consecuencias".

El profesor negó en un primer momento los hechos y expuso que él "no lo consideraba acoso", según explica el centro. Como medidas, la escuela decidió poner al docente "una sanción importante" y asistir a un "curso sobre acoso". "Él pensaba que lo que había hecho era halagar a la alumna y decirle cosas bonitas. Según él, lo decía de una manera, pero la joven lo recibía de otra y para nosotros tenía un significado que iba más allá", expone la responsable de Recursos Humanos.

En el momento de la notificación interna, la estudiante ya no hacía clases con él, por lo que no hizo falta cambiarla de profesor, y el centro decidió que, "por el momento, no se le despediría", asegura. Eso sí, se le advirtió de que "harían un seguimiento exhaustivo, estarían muy alerta y cualquier indicio de la mínima cosa sería un despido directo". "Finalmente, el docente acabó aceptando que esa manera de tratar a la alumna en esta época ya no tocaba", expone la participante en la comisión informativa. Posteriormente, tras esta investigación, el caso quedó archivado.

Actualización del protocolo

La alumna decidió no denunciar los hechos a las autoridades porque "sentía que ya se había actuado y se habían tomado medidas", alega la responsable de Recursos Humanos. La joven "agradeció muchísimo que se la hubiera escuchado y se hubiera actuado rápidamente. Eso la reconfortó mucho", añade. Por su parte, el Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) no notificó el caso a los organismos públicos correspondientes, pero sí de manera interna a la dirección general y a su Escuela de Música asociada.

"En este caso, aunque no hubiera una agresión física, si ven que a la mínima que se pasan más de la cuenta se actúa, esto ayuda a que vean que realmente las cosas van en serio. Al aula se va a enseñar y esto no se puede permitir de ninguna manera", manifiesta la administrativa de la escuela. La formación que tuvo que cursar el docente ya la ha hecho todo el personal de gestión del centro y el profesorado la hará a lo largo del próximo curso de manera presencial de la mano de una psicóloga. "No solo es el acoso sexual, también es el abuso de poder", denuncia la responsable.

Medidas preventivas

Entre las medidas preventivas que toma el centro para este tipo de situaciones también se encuentra mentalizar a los docentes en los claustros de los límites que tienen que adoptar como profesores y poner el foco en las encuestas sobre el profesorado y el canal de denuncias de su página web para estar al corriente de todos los posibles casos. El protocolo antiacoso del Taller de Músics se actualiza frecuentemente -de la última vez hará más o menos un año-, siempre incluyendo los cambios necesarios y las peticiones de los estudiantes. "Tenemos una comisión de alumnos y una comisión de mujeres y, si nos transmiten cualquier cosa, los tenemos en cuenta a la hora de aplicar cambios", explica la encargada de Recursos Humanos.

Finalmente, la portavoz de la comisión de igualdad asegura que la mentalidad del presidente del Taller de Músics, Lluís Cabrera, siempre es "actualizar el profesorado con gente joven". "La vida va cambiando y, por suerte, los jóvenes vienen con otra mentalidad y otra educación porque han nacido en un momento diferente. Tal vez así tienes menos posibilidades de que pasen este tipo de cosas", manifiesta.