De Megan Maxwell a Ali Hazelwood: estas son las 10 novelas más esperadas de 'young adult' que se publican este julio

A las puertas de las vacaciones (o con muchos ya disfrutándolas), este es uno de los mejores momentos del año para entregarse a la lectura. No importa si estás tumbado en una hamaca, en el sofá de casa o junto a la piscina: leer siempre es un buen plan. Por eso, este mes de julio llega cargado de novedades perfectas para devorar bajo el sol o refugiado de él, desde las comedias románticas de Ali Hazelwood o Megan Maxwell hasta el 'dark romance' de Runyx, pasando por la fantasía oscura de 'Maldición de huesos'.

Estas son las diez novelas 'young adult' más esperadas del mes de julio:

1. 'Insaciable' Autora: Leigh Rivers Editorial: Sombras Páginas: 384 Precio: 19 euros Fecha de publicación: 1 de julio de 2025

Leigh Rivers nos presenta un 'dark romance' bastante oscuro (y no apto para menores) en el que Kade Mitchell está obsesionado con Stacey Rhodes, quien le rompió el corazón y desde entonces desprecia y no es capaz de olvidar. Por ello la ha estado observando durante años y ha acabado con todo el que se ha atrevido a acercarse. Después de una tregua, se embarca en conquistarla de nuevo porque no es capaz de mantener a raya la atracción que existe entre ambos.

2. 'Dioses ardientes' Autora: Kate Robert Editorial: Ediciones Martínez Roca Páginas: 416 Precio: 18,90 Fecha de publicación: 2 de julio de 2025

'Dioses ardientes' es un 'bestseller' instantáneo en Estados Unidos con dos millones de libros vendidos, y que por fin aterriza en España ya consolidado como fenómeno en redes sociales. La novela hace un 'retelling' del mito de Apolo y Casandra y sitúa al lector en un Olimpo dominado por los despiadados Trece. En él, Casandra acepta una propuesta de Zeus un tanto peligrosa: fingir ser la amante de Apolo a cambio de una posible libertad para ella y su hermana. Durante una semana de fiestas, intrigas y secretos ocultos tras el lujo, la atracción entre Casandra y Apolo crece mientras una nueva amenaza acecha la ciudad.

3. 'Tres mareas para resistir' Autora: Kristina Moninger Editorial: Inlov Páginas: 432 Precio: 23 euros Fecha de publicación: 2 de julio de 2025

Pasándonos al género romántico con un toque policíaco, también llega a España la traducción de la tercera novela de la serie de Kristina Moninger 'Breaking Waves', que sigue la vida de cinco amigas que se enfrentan a varias adversidades unidas por un misterio sin resolver: la desaparición de una de ellas, Josie. En este tercer volúmen Moninger pone el foco en Odina, una de las integrantes del grupo, que poco a poco ve cómo su vida se va desmoronando con nuevas facturas que se apilan y un ex que la amenaza. Con ello, una nueva ilusión amorosa florece (por el hermano pequeño de una de sus amigas) y tendrá que poner en una balanza todos los pro's y los contra's de volver a confiar en una nueva relación.

4. 'Nuestro largo adiós' Autora: Megan Maxwell Editorial: Esencia Páginas: 488 Precio: 20,90 euros Fecha de publicación: 2 de julio de 2025

En su nueva novela, Megan Maxwell regresa con una historia que celebra la fuerza del presente y el poder del amor verdadero. Briseida y Álvaro se conocieron en su infancia, compartiendo veranos inolvidables en Ibiza junto a sus hermanos, hasta que el destino los separó. Años después, tras superar la adversidad y las heridas provocadas por la familia de Álvaro, Bris se ha convertido en una mujer fuerte que vive intensamente cada instante. Con su habitual estilo romántico y emotivo, Maxwell nos recuerda que la vida es un regalo que no se debe desperdiciar y que el amor auténtico siempre encuentra el camino.

5. 'Maldición de huesos' Autora: Harper L. Woods Editorial: Umbriel Páginas: 320 Precio: 19 euros Fecha de publicación: 8 de julio de 2025

En 'Maldicion de huesos', Harper L. Woods adentra al lector en la vida de una joven bruja que descubre que toda su vida ha sido una elaborada farsa tejida por el hombre en quien más confiaba: Alaric Gray, el director de Hollow's Grove. Lo que comenzó como un despertar de poder y verdad en la universidad se convierte en una lucha desgarradora entre el deseo y la traición. Aunque sabe que ha sido manipulada desde el principio, no puede romper el lazo que la une a Alaric, su mayor enemigo... y su amante. Con la Alianza desaparecida y los secretos de su linaje revelados, debe tomar partido para proteger al Aquelarre, incluso si eso significa enfrentarse a su propio marido y a los oscuros designios del destino que la marcó siglos antes de nacer.

6. 'Un verano (im)perfecto' Autora: Enara Ziaran Editorial: Esencia (Matchstories) Páginas: 368 Precio: 16,90 euros Fecha de publicación: 9 de julio de 2025

Enara Ziaran presenta un romance perfecto para vacaciones con 'Un verano (im)perfecto'. En la novela, Savannah, la protagonista, está segura de que nada puede empeorar: sus padres se han divorciado y debe pasar el verano con la nueva pareja de su padre y con Benjamin, su sobrino, un nadador arrogante que parece encantar a todos menos a ella. Pero lo que comienza como una convivencia insoportable se transforma en una alianza inesperada: fingir que están juntos podría ayudarles a ambos más de lo que imaginan. Entre entrenamientos, provocaciones y una atracción cada vez más difícil de ignorar, Savannah y Benjamin descubrirán que, a veces, lo que empieza mal puede convertirse en lo mejor que te ha pasado.

7. 'Fair Catch: Un pase al corazón' Autora: Kandi Steiner Editorial: Crossbooks Páginas: 352 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 9 de julio de 2025

Llega el sports romance que está revolucionando 'booktok': una historia cargada de tensión, deseo y rivalidad. Ella es la única chica en un equipo universitario de fútbol americano; él, Zeke Collins, es el mejor amigo de su hermano, su nuevo compañero de piso y su mayor dolor de cabeza. Arrogante, protector y peligrosamente atractivo, Zeke parece decidido a sacarla de quicio. Pero lo que empieza como odio se convierte en algo mucho más intenso cuando la convivencia forzada revela que la línea entre la rivalidad y el deseo es más fina de lo que pensaban. Y cruzarla puede cambiarlo todo.

8. 'Un amor de verano complicado' Autora: Ali Hazelwood Editorial: Contraluz Páginas: 512 Precio: 19,95 euros Fecha de publicación: 10 de julio de 2025

En esta historia de amor estival Ali Hazelwood, reina del romance contemporáneo, traslada al lector a la costa de Sicilia, donde la lógica y el deseo chocan con fuerza. Maya, una joven de 23 años perdida entre sueños y dudas, no puede dejar de pensar en Conor, el mejor amigo de su hermano: un hombre catorce años mayor, exitoso, reservado y completamente fuera de su alcance. Todo en su relación grita cliché, desde la diferencia de edad hasta el contraste entre sus mundos. Pero cuando coinciden durante más de una semana en una villa siciliana para una boda familiar, los secretos, la tensión y la belleza del entorno transforman lo imposible en inevitable. A veces, el verano no trae respuestas, pero sí el tipo de historia que marca un antes y un después.

9. 'Canción de la lluvia eterna' Autora: E.J. Mellow Editorial: Crossbooks Páginas: 512 Precio: 22,95 euros Fecha de publicación: 16 de julio de 2025

En este 'dark romantasy' lleno de magia letal y secretos, Larkyra Bassette, la más joven de las legendarias Mousai, recibe su primera misión en solitario: infiltrarse en la corte del duque corrupto de Lachlan y detener el tráfico de una peligrosa droga extraída del mítico Reino de los Ladrones. Dotada de una voz capaz de destruir, Larkyra se disfraza de prometida potencial, pero sus planes tambalean cuando entra en escena Lord Darius Mekenna, heredero al trono y tan enigmático como peligroso. Entre traiciones, alianzas forzadas y una atracción que amenaza con consumirlos, ambos deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar por la justicia... y por el otro. En Aadlior, incluso las melodías más bellas pueden matar.

10. 'El vencedor' Autora: Runyx Editorial: Ediciones B Páginas: 304 Precio: 20,90 euros Fecha de publicación: 17 de julio de 2025

Llega The Syndicate Is My Soul, la esperada cuarta entrega de Dark Verse, el fenómeno de romance oscuro que arrasa en 'booktok'. En esta historia de deseo, poder y redención, Alessandro "Alfa" Villanova, forjado en las calles de Los Fortis y ahora líder de un imperio clandestino, ve su mundo trastocado por Zephyr de la Vega, una joven con una vida aparentemente corriente pero una determinación que desarma. Lo que empieza como un pacto inesperado se transforma en un vínculo tan peligroso como irrompible, justo cuando un asesino acecha y el Sindicato amenaza con desatar el caos. Amor, venganza y secretos se entrelazan en esta edición especial con cantos pintados.