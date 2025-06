El gobierno británico condena las proclamas contra Israel del dúo de rap Bob Vylan en Glastonbury

El primer ministro británico afirmó este domingo que "no hay excusas" para la actitud del dúo de rap Bob Vylan que instó a la multitud a corear muerte al ejército israelí, durante el festival de Glastonbury. "No hay excusas para este tipo de discurso de odio tan espantoso", dijo el primer ministro laborista Keir Starmer al diario The Telegraph.

"Ya dije que Kneecap no debería tener una plataforma y eso se aplica a cualquier otro artista que profiera amenazas o incite a la violencia", afirmó Starmer en relación a otro grupo de rap que el ejecutivo pidió retirar del cartel del festival después de que uno de sus miembros fuera acusado de apoyar al movimiento libanés Hezbolá.

"BBC debe explicar cómo se llegaron a emitir estas escenas", agregó en referencia a la cadena británica que retransmite el evento.

Antes de la actuación de Kneecap, uno de los miembros del dúo de rap punk Bob Vylan instó el sábado a la multitud a corear el lema "Muerte, muerte al IDF", en referencia a la sigla en inglés para designar a las Fuerzas Armadas de Israel.

La policía informó en la red social X que está examinando los videos para "determinar si se cometió algún delito".

Tras las críticas, los organizadores del festival declararon que están "consternados".

"Les recordamos urgentemente a todas las personas involucradas en la producción del festival que en Glastonbury no hay lugar para el antisemitismo, los discursos de odio ni la incitación a la violencia", indicaron los organizadores de uno de los festivales más populares de Reino Unido.

La embajada de Israel denunció en X "la retórica del odio" durante el festival y afirmó que hay una "normalización de un discurso extremista y una glorificación de la violencia".

Joe McCabe, un asistente del festival de 31 años, declaró a la AFP que aunque no está de acuerdo con la declaración de Vylan, creo que "el mensaje de cuestionar lo que está pasando" en Gaza es "justo".

El festival de Glastonbury concluyó la noche del domingo tras una jornada marcada por el concierto del octogenario Rod Stewart y la estadounidense Olivia Rodrigo, quien hizo un dúo con el líder de The Cure, Robert Smith.