Eduard Fernández, Premio Nacional de Cinematografía 2025 por un año "sobresaliente" a lomos de 'El 47' y 'Marco'

Eduard Fernández Serrano ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2025. Este premio, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido, por unanimidad, al intérprete “por ser uno de los actores más destacados de nuestra cinematografía y además por haber tenido un año 2024 con dos interpretaciones sobresalientes en dos películas completamente diferentes. El hombre noble que lucha por el bien común en ‘El 47’ y el papel por el que ganó el Goya al Mejor Actor Protagonista por ‘Marco’, donde se transforma en una figura compleja y contradictoria como Enric Marco. Además de haber debutado como director con su cortometraje ‘El otro’”.

"Marco resulta muy complejo, porque es muy contradictorio y tiene sensaciones encontradas. Hay mucha gente que ya tiene una opinión formada sobre el personaje y que no lo soporta por tratarse de un mentiroso que hizo mucho daño al tema de la memoria histórica. Yo, como actor, me limito a interpretarlo, sin juzgarlo", confesaba el actor en una entrevista con EL PERIÓDICO. "Es un personaje al que tengo mucho cariño, porque he estado muy cerca de él y, de hecho, me volví un poco loco cuando lo interpreté. Engordé 16 kilos para hacer de viejo, aunque lo cierto es que Marco no estaba gordo, y reconozco que ha sido un placer. Marco fue un trabajo mágico y bonito".

'El 47' ha sido el otro gran éxito de Fernández, donde se metió en la piel de un personaje muy diferente a Marco: Manolo Vital, inmigrante que llegó a Barcelona desde Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres, famoso por secuestrar el autobús 47, del que era conductor, para exigir que el transporte público llegara al barrio de Torrebaró. "Es una pena, pero en vivienda e inmigración parece que estemos en un bucle -contaba Fernández en una entrevista coincidiendo con el estreno del que luego sería uno de los grande éxitos del año en taquilla y en los Premios Goya-. Torre Baró en concreto está regular. Un autobús ya no, pero igual tendrían que secuestrar a un gran tenedor de pisos, a una doctora, a una profesora... A bastante gente para poner el barrio decente".

Ha sido un año intenso para el intérprete, que hace unos meses, coincidiendo con los Goya, se sinceraba en una entrevista en el programa de Jordi Évole en el que confesaba sus problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. “Era adicto al alcohol, lo mezclaba con coca, a épocas. Bebía, y bebía más, y entré como en una espiral de no salir de ahí. La adicción da vergüenza, tardas tiempo en darte cuenta y sufres mogollón”, explicó el actor sobre una de sus etapas más oscuras. Fernández reconoció que la clave para salir de esa situación fue aceptar que necesitaba ayuda. “Lo más importante es que un día te des cuenta de que no puedes tú solo. Cuando empecé a beber ya a las 12 de la mañana chupitos... Mi chica me lo dijo de una manera muy hermosa: te quiero mucho, pero así no sé... y estuve dos meses en el centro”, recordó Fernández.

El actor también explicó que el inicio de su depresión y el problema con la bebida coincidieron con la ruptura con la madre de su hija, Esmeralda Berbel: “Lo pasé muy mal, fue muy difícil. Teníamos una hija y la proyección de toda una vida, por lo que sentí que era el fracaso de un proyecto”. Sin embargo, aseguró que pudo salir adelante, que ahora está “tratado” y que su hija Greta Fernández ha sido un gran apoyo en todo el proceso.

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año 2024. El galardón, que el ministro de Cultura entrega habitualmente en el marco del Festival de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a María Zamora, uniéndose a una amplia lista entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón, entre otros.