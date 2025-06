El cantante sevillano JC Reyes la lía en un concierto y se cae de una moto

El artista sevillano JC Reyes actuó este sábado en un multitudinario concierto celebrado en el Movistar Arena de Madrid. La entrada al escenario, eso sí, fue algo accidentada, porque el cantante se cayó de la motocicleta en la que iba montado cuando apareció ante el público.

Por suerte, el rapero no sufrió ninguna herida a consecuencia de la caída y pudo continuar con el show. Sin embargo, el concierto, en el que presentaba su nuevo álbum, Nacer de nuevo, tuvo que terminar antes de lo previsto por problemas técnicos.

"No es normal que me quiten un 47% en impuestos"

Hace solo unos días, este artista originario de la barriada de Palmete de la capital andaluza hizo unas declaraciones al diario El Mundo que han desatado mucha polémica. "Yo soy español a mucha honra, pero no es normal que a mí me quiten un 47% de impuestos", afirmó durante la entrevista.

"Si yo me gano en un concierto 50.000 euros, ¿por qué me quitan 25.000? Eso es de envidiosos, porque no quieren que seas una persona emprendida", comentó este cantante nacido en 1997. "Es injusto. Pero no pasa nada: yo a la gente le pido el doble", añadió.