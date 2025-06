Scorpions revive su bucle de ‘hits’ y Judas Priest brinda un tratamiento de ‘shock’ en el clímax del Rock Fest

Para dejar caer el telón, el Barcelona Rock Fest confió este domingo en un par de valores seguros, referentes que siguen en marcha pese a acumular nada menos que 60 años de trayectoria (Scorpions) y 56 (Judas Priest), ambos con sus cantantes distintivos al frente e incluso material más o menos fresco en el atril. Clímax a base de himnos rockeros en Can Zam, incluyendo los de Motörhead, que se encargó de revivir el que fuera su guitarrista más longevo, Phil Campbell.

Hubo un tiempo en que Scorpions dijeron que se despedían (fue bastante explícito el eslogan ‘Farewell tour’ de 2010-11), pero de repente el público creció y ahí siguen, acusando poco el desgaste de los materiales. La voz de Klaus Meine aguanta (más o menos) a los 77, y la dupla guitarrera de Rudolf Schenker y Matthias Jabs, siempre más quirúrgica que carnicera, opera con clase y sirviendo más a las dinámicas melódicas que a variables como el aplastamiento o el virtuosismo malabar. Su repertorio de los 80 les garantiza el cuórum popular, temas como ‘Coming home’, diario de carretera y añoranza, que abrió el ‘set’.

La invocación de su último álbum, ’Rock believer’ (2022) se limitó a la testimonial y correcta ‘Gas in the tank’, y lo que se ganó a la audiencia fue el prescriptivo ‘greatest hits’, que fue de ‘Bad boys running wild’ a ‘Rock you like a hurricane’, incluyendo la sección de intimidades. Ahí, siempre mejor ‘Still loving you’, ‘power ballad’ de categoría de la cosecha de ‘Love at first sting’ (1984), que la tibia y noventera ‘Wind of change’. Guiños para fans veteranos: el instrumental ‘Coast to coast’ y el ‘medley’ (un poco humillante) de la etapa setentera con Uli Jon Roth, encabezado por ‘Top of the bill’.

Repertorio renovado

Judas Priest le ha dado un buen meneo al ‘setlist’ en esta gira, lo cual se agradece, y además de presumir de material reciente (tres temas exigentes para Rob Halford, en particular ‘The serpent and the king’, salidos de ‘Invincible shield’, 2024), se entregó a ‘Painkiller’, su álbum más extremo, más y más reivindicado con el paso del tiempo, y que cumple 35 años. Material para calmar el dolor y sofocar la angustia con un tratamiento de choque, en el que Halford salió al paso manejando con sabiduría los tonos altos. Hasta siete temas de ese álbum (como la marcial ‘A touch of evil’ y la agónica ‘Night crawler’), recreados con el toque clínico de Richie Faulkner como solista, cruzados con los hitos más canónicos. Lamentada ausencia de ‘Victim of changes’, no se puede tocar todo, pero sí sonaron ‘You’ve got another thing comin’’, ‘Freewheel burning’, ‘Breaking the law’… Y la indultada ‘Solar changes’, para los muy cafeteros, y un bis que culminó con ‘Hell bent for leather’ (Halford, montado en la Harley-Davidson) y ‘Living after midnight’.

Motörhead ya no puede personarse en el Rock Fest (en diciembre hará diez años que perdimos a Lemmy), pero tenemos a Phil Campbell con su banda, The Bastard Sons, en la que figuran sus tres hijos. Asunto de familia resuelto con ferocidad y sentido del homenaje a las fuentes primigenias. Campbell estuvo en la banda de Lemmy desde 1984 hasta el final, en 2015, y el repertorio incluyó temas en los que tomó parte en su día, caso de la siempre aplastante ‘Killed by death’, pero también de etapas anteriores, como ‘Iron fist’ y el propio ‘Motörhead’. Estos días han sido estimulantes para los fans del que un día fue el grupo más bestia del rock, dado que Motörhits, la ‘cover band’ barcelonesa, que actuó a diario en Can Zam, contó en la carpa con un ilustre ex, el batería Mikkey Dee (que es el actual titular de las baquetas en Scorpions) en el fetiche ‘Ace of spades’.

Biblias y patos

Más legados de culto: el de Warlock, que Doro Pesch se prestó a realzar una vez más, con su empuje vocal, recordándonos que ella fue una de las primeras mujeres en posicionarse en el muy masculino imaginario heavy metal de los 80. El pasado de Warlock marcó la pauta: de ‘I rule the ruins’ a la celebrativa ‘All we are’ (con guiño a ‘For whom the bell tolls’, de Metallica).

Concierto de Stryper en el Parc de Can Zam. / / FERRAN SENDRA

Los californianos de Stryper oficiaron su guion hard-metal cristiano, repartiendo biblias entre la afición y advirtiendo de la cercanía del Mal (porque la gran argucia del diablo es hacernos creer que no existe) en la clásica ‘To hell with the devil’. Y la banda de origen escocés Alestorm entretuvo la tarde con sus cantos de piratas y su ramalazo pachanguero en un escenario decorado con tres patos gigantes. ¿Quién dijo que el heavy metal era un género previsible? El año que viene, más Rock Fest, y volviendo al formato de tres días, del 3 al 5 de julio de 2026, para celebrar la 10ª edición.