Rigoberta Bandini reafirma sus poderes de heroína generacional en el Palau Sant Jordi

Con el álbum ‘Jesucrista Superstar’, doble y, sí, muy largo, Rigoberta Bandini viene a entronizar su personaje de treintañera catatónica en un repertorio no siempre inspiradísimo, condición que logra sortear con ingenio en la puesta en escena. Sigue ahí cierta gracia ‘camp’ de la gira anterior, ahora con más despliegue de producción, en un directo situado entre el concierto y el ‘show’ teatral en el que transmite la sana idea de no tomarse excesivamente en serio a sí misma.

Proyectarse en un ‘alter ego’ es una gran jugada de Paula Ribó, que puede divertirse forzando rimas con distanciamiento irónico y explorar guiños generacionales bailando en la pasarela que flota entre la realidad y la ficción, lo muy personal y lo muy compartido. Veremos si el personaje se agota a medida que pasen más años, pero por ahora el juego sigue, y conecta con ese público de su quinta que este sábado llenó el Palau Sant Jordi. Escenario con aires de plató televisivo de los 60, con sus podios sobre los que danzaron las seis bailarinas en el tramo de bienvenida, con ese surtido de repostería pop a base de ‘JAJAJA’, ‘CXT (Club Xavalas Tristes)’ y ‘Simpática pero problemática’. De ahí al toque ‘lounge’ de ‘VuelaaAAaa’.

Guiños a Serrat y Massiel

El humor no dejó de planear, empezando por la parodia de concurso a lo Benidorm Fest, que permitió a Rigoberta bromear con el cliché de la creadora sincera (“escribo canciones desde mi honestidad”, dijo muy seria), aunque ella resulta ser, después de todo, una sentimental y una fan de los cantautores y los vocalistas melódicos antiguos. Inesperada fue su incursión, muy respetuosa, en ‘Una guitarra’, de Serrat. “Una canción que marcó mi adolescencia”, confesó. Y la enlazó con otra pieza de una era lejana, ‘El amor’, canto convulso que grabó Massiel (autor, Rafael Pérez Botija). Tal vez ella sea un poco prisionera de la conveniencia de suministrar ocurrencias una y otra vez. La sencilla y recogida ‘Aprenderás’ dio a entender que hay fibra emocional más allá del dominio de los ‘hooks’ del pop moderno, como esa coda resultona: “Tú confía en que algún día monetizarás tu herida…”

Pero ella lo quiere todo, divertir e invitar a la reflexión, hacer bailar con un aparatoso injerto ‘bakala’ (dirigido por un desmelenado Esteban Navarro desde el teclado, dirigiendo el cuarteto de músicos) y transformar una canción infantil intrascendente como ‘Así bailaba’ (vía Los Payasos de la Tele) en un manifiesto resignificado con la asistencia en escena de un grupo de niñas. Y, aunque hubo altibajos a lo largo de la hora y tres cuartos, los éxitos del ciclo anterior (‘In Spain we call it soledad’, ‘Perra’, ‘Too many drugs’) ayudaron a que todo fluyera, al tiempo que ‘KAIMAN’, una de las nuevas, brilló en el tramo final y deslizó una duda existencial: "Dime si soy alguien o si soy solo un 'fake'".

Mientras se despejaba (o no), Rigoberta Bandini consumó un nuevo acto de identificación colectiva que, en la sección final, transitó los caminos de ‘Ay mamá’. Para mayor gloria de Delacroix y de las madres que tienen caldo en la nevera (sea ese un mensaje progresista o conservador).