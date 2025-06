Lynyrd Skynyrd convenció en el Rock Fest como servidor de un viejo culto

Es un hecho que la actual versión de Lynyrd Skynyrd, tras la muerte de Gary Rossington en 2023 (con quien el grupo actuó hace 28 años en el Pavelló de la Vall d’Hebron), no es la que misma que brilló en los años 70, sino una heredera de aquella formación. Pero también es cierto que la continuidad histórica está ahí, y el marchamo familiar, y un saber hacer muy distinguible. No se puede decir que este Lynyrd Skynyrd que pasó la madrugada del sábado por el Rock Fest pervirtiera la leyenda: hubo un cuidado y un mimo del repertorio y de sus matices, y quedó la sensación de que el legado no está en malas manos.

Culminando una jornada de registros muy variados, Lynyrd Skynyrd atrajo a una porción de público tal vez menos metalera, y de edad algo mayor, al parque de Can Zam. Una multitud muy mezclada que rindió honores al grupo desde el arranque con la trama rocanrolera de ‘What’s your name’. La arquitectura sonora lució impecable a partir de las tres guitarras en pulcro equilibrio: la del integrante más veterano, Rickey Medlocke (el exlíder de Blackfoot, que pasó por Skynyrd allá por 1971-72), dialogando y alternándose con las de Mark Matejka y el último y también fino fichaje, Damon Johnson.

Septeto expandido con dos coristas, construyó un patrón rock especiado y esponjoso, sutil y muy fiel a la identidad originaria, con los teclados de Peter Keys reproduciendo giros y fondos. Al frente, Johnny Van Zandt (el hermano pequeño, 65 años, de Ronnie, el cantante original, fallecido en el accidente aéreo de 1977 que terminó con la era clásica de la banda), con su voz áspera y sentida, no actuó tanto como una estrella del rock sino como un servidor del viejo culto, casi una reencarnación del ‘frontman’ caído. Galopante ‘Saturday night special’ y el toque ‘funky’ pantanoso de ’Swamp music’, un ‘Tuesday’s gone’ en homenaje a Gary Rossington y, como cierre, las cartas más esperadas, ‘Sweet home Alabama’, con canto popular incluido, y la balada liberadora ‘Free bird’, envolviendo Can Zam con una vieja y tenue mística.