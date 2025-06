Systema Solar trae su cóctel colombiano de folclore y electrónica para “recuperar el respeto a la naturaleza”

De Colombia, potencia musical de ultramar, sale Systema Solar, un cuarteto en el que confluyen diversas expresiones del folclore autóctono en contacto con la electrónica y la cultura de club. “La biblioteca musical de cada miembro del grupo es muy variada y va del hip-hop a la cumbia y el vallenato, porque venimos de un país con un sincretismo muy grande, y eso se refleja en lo que hacemos”, explica el percusionista Andrés Gutiérrez en vísperas del concierto de este sábado en la sala Paral·lel 62.

Se trata de una cita con Iberoexperia Sessions, ciclo que traza un puente entre Latinoamérica y la península ibérica, con conciertos en Barcelona y Madrid, y que depara para los próximos meses otras dos propuestas, las de sendos destacados cantautores mexicanos, Caloncho (11 de septiembre, Apolo) y Ximena Sariñana (2 de octubre, Paral·lel 62). Systema Solar ya es asiduo de la capital catalana, donde ha pasado por plazas como Apolo y la Mercè, y vuelve ahora para cerrar una gira europea en la que ha recorrido escenarios del Reino Unido, Francia, Portugal y Suiza. Salir es crucial para ellos, aunque “cada vez es más difícil girar, porque los costos han subido una barbaridad y es complicado que los números funcionen”, cuenta Andrés Gutiérrez, que añade: “¡Pero nosotros seguimos en el combate!”.

Con conciencia social

Precisamente, la idea de lucha y disidencia flota en el conjunto de su discografía, cuatro álbumes, el más reciente de los cuales es ‘Futurx primitvx 20/25’, lanzado hace un mes. Un disco ideado durante el tiempo de pandemia. “En aquella situación, con el covid-19 y los protocolos de distancias, nos dimos cuenta de que para avanzar hacia el futuro teníamos que regresar al pasado. Fue una época en la que el ser humano perdió el respeto por la naturaleza. Pensamos que hay que recuperar ese respeto y reencontrarnos con nuestro ser primitivo, que respeta su entorno. Así, el disco lanza una mirada reflexiva hacia las costumbres del pasado”, explica Gutiérrez. Un mensaje “humanista, ecologista y político”, apunta, comprometido con “todo lo que compete con la conciencia social del ser humano”.

Los miembros del grupo se conocieron en la localidad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, si bien ahora viven todos en puntos distintos del país. Su labor musical se compagina con un vínculo con causas medioambientalistas, caso de la Alianza contra la Deforestación. Ahí están canciones como ‘Yo voy ganao’ (con su video a favor de la pesca artesanal) o ‘Comer de verdad’, defensa de los alimentos cosechados por los campesinos colombianos. “Siempre hemos apoyado estas causas, la lucha campesina y la comida orgánica”, precisa Andrés Gutiérrez. “Ahora tenemos otro proyecto sobre la mesa, hacer un repertorio de canciones orientado a los niños”.

Actitud positiva

El “combate”, dice, consiste en “seguir el trayecto de la vida y no dejarse derrotar por las adversidades, dando experiencias positivas a la gente”. Eso es perceptible en temas del álbum ‘Futurx primitvx’ como el expansivo ‘Fiesta’, donde subraya que “la vida se ha hecho para gozar / siempre para adelante, nunca para atrás, / todo pensamiento hay que respetar”, y defiende la “diversidad sin discriminación”, apuntando a una variedad de palos musicales: “vallenato, cumbia y tango” y el “ritmo afro”. ¿Y con el reguetón hay líneas rojas? “No, no está prohibido, pero tendría que ser un reguetón con mensaje. No cerramos la puerta a un dueto con un reguetonero”. Para el percusionista, el nuevo disco “es un poco más elaborado y pulido” que los anteriores, dado que la banda se encontraba “en un momento de reflexión sobre lo que sucedía en el mundo”.

Aunque su primer álbum, homónimo, salió en 2009, ellos están en danza desde tres años antes, así que se disponen a celebrar pronto su 20º aniversario. No se sienten ni ‘mainstream’ ni ‘underground’, sino “parte de la música”, precisa Gutiérrez. “Si nos colocan en un escenario ‘mainstream’ vamos a hacer lo mismo que en uno que no lo sea”, observa. “Podemos estar en los dos mundos. Pero estamos viendo que hoy lo ‘mainstream’ es cada vez más ‘mainstream’, y que los independientes tienen menos espacio. Pedimos que haya más lugares para poder tocar nuestra música”. En Paral·lel 62 serán dos cantantes, un ‘dj’ y él a cargo de la percusión y la batería. Anuncia un directo con buenas vibraciones. “La gente siempre sale de un concierto de Systema Solar con una sonrisa en el rostro”.