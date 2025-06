Rock’n’roll, historias de piratas y perfume de Led Zeppelin en el Rock Fest: de The Hellacopters a Deborah Bonham

Jornada de cruce de tribus rockeras, este viernes en el parque de Can Zam: los acentos sureños de Lynyrd Skynyrd y el metal muy clásico de Running Wild, la entrañable lírica de barrio de La Gripe y Tú en cohabitación con el ascendiente garage-glam de The Hellacopters, y cierta presencia curiosa en la carpa, una casi desconocida de apellido delator, Deborah Bonham. Pero como decía el eslogan, el ‘heavy’ no es violencia, y todo ello convivió en armonía en la segunda jornada del 9º Barcelona Rock Fest, programación que se extiende hasta el domingo.

A la espera de Lynyrd Skynyrd, pase programado al filo de medianoche, los focos apuntaron a Running Wild, emblema del power metal alemán desde los años 80 con debilidad por las historias de piratas. Hace mucho que la banda de Hamburgo consiste en Rolf Kasparek, su poderoso cantante, y sus cambiantes socios, pero sea como sea, su directo, a su blindada manera, funciona. Así fue en Can Zam a través de las arrolladoras ‘Fistful of dynamites’, ‘Riding the storm’ y ‘Lead or gold’, en un ‘set’ que condujo al elogio del mundo corsario de ‘Under Jolly Roger’, con ambiente de batalla campal en el océanos y su olor a pólvora. Escena de gloria para Running Wild en Barcelona, que nunca había contado con tanto público en un concierto en esta ciudad.

Concierto de Running Wild en el Parc de Can Zam / Ferran Sendra

Conexión catalana

Hay que decir que se agradeció el toque refrescante de los suecos The Hellacopters, que no son nada ‘heavy’, pero solo por manejar hermosas guitarras distorsionadas ya encajaban en la fiesta. Las Gibson SG que tocaban tanto el ’frontman’ Nicke Anderson como el catalán LG Valeta (del grupo ‘77, suplente temporal de Andreas Tyrone ‘Dregen’ Svensson y todo un revulsivo) sonaron a gloria desde el arranque con ‘Token apologies’, tema del nuevo álbum, ‘Overdriver’. Duelos guitarreros ‘old school’, sin pasarse de plomizos, una pizca de blues (la sentida ‘So sorry I could die’) y los números contrastados: un nervioso ‘By the grace of God’, ‘riffs’ musculados en ‘The devil stole the beat from the Lord’ y la deliciosa ‘I’m in the band’, celebración del glamur rockero con bastante morro (“no cuesta tanto que entiendas / que tengo obligaciones con mis fans gritonas / porque estoy en la banda”).

Antes, hubo cierta algarabía general con esa banda bilbaína ahora llamada La Gripe y Tú, es decir, La Gripe, en la misión de celebrar el legado de Platero y Tú, con dos de sus exmiembros de aquel combo en sus filas, el bajista Juantxo Olano y el batería Jesús García (ausentes: Fito Cabrales e Iñaki Antón). Material llano y coloquial, realzado por sendas coristas y con números reconocibles como ‘María Magdalena’ o ‘El roce de tu cuerpo’. Poesía cotidiana, disparando contra el exceso de pretensiones: a ver, “Juliette, yo sé que te llamas Inés”. Cerraron con uno de los primeros hitos de la saga, ‘Si tú te vas’, su homenaje a John Fogerty y ‘Rockin’ all over the world’, cuyo motivo guitarrero fue estirado a placer para rematar la sesión.

Y en la carpa, la Deborah Bonham Band, encabezada por la hermana pequeña de John Bonham, el que fue batería de Led Zeppelin, fallecido en 1980. Ella se ha tomado su carrera de aquella manera (cuatro álbumes en 40 años; el último es ‘Bonham-Bullick’, compartido con su guitarrista, Peter Bullick), pero ni su actuación ni su banda fueron las propias de unos aficionados. Voz con carácter y solvencia, mostrándose cercana hablando un castellano, desplegó un rock clásico con acentos de blues (‘No angel’) y para despedirse eligió un viejo trofeo ‘zeppeliniano’, un ‘Rock’n’roll’ en el que aulló al genuino modo de Robert Plant. Un respeto por las fuentes milenarias.