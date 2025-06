Adiós a Lalo Schifrin, músico de ‘Misión imposible’, ‘Bullitt’ y ‘Harry el sucio’

El pasado 23 de mayo se estrenaba ‘Misión Imposible: Sentencia final’, última entrega de la franquicia de Tom Cruise a partir de la serie televisiva de la segunda mitad de los 60. En algunos momentos de la película, como ocurría en las anteriores siete entregas, se escucha, con arreglos distintos, el célebre tema principal que Lalo Schifrin compuso para aquella adictiva serie de espionaje, dobles identidades y mascaradas.

Schifrin, nacido en Buenos Aires en 1932 y fallecido ayer en Los Ángeles, a los 93 años, tuvo siempre clara cuál era la misión (nada imposible) de las sintonías musicales de las teleseries. Y lo definió de esta manera: “Sirven para cuando estás en la cocina preparando unos bocadillos, tienes el televisor encendido en la sala de estar, escuchas la sintonía y sabes que un nuevo episodio de la serie ha empezado”.

La practicidad nunca estuvo reñida con la genialidad. La banda sonora de ‘Misión imposible’ es una de las obras maestras de la música televisiva en la edad de oro catódica de los 60 y 70. Ya había participado en otras series populares como ‘El virginiano’, pero nada como la métrica con percusión para las andanzas de Peter Graves, Martin Landau y el resto de los miembros de la Fuerza de Misión Imposible. En el primer filme de la saga cinematográfica, realizado por Brian De Palma en 1995, el autor de la música, Danny Elfman, tuvo muy en cuenta las enseñanzas de Schifrin. Dos discos recopilatorios, ‘The best of Mission: Impossible. Then and now’ (1992) y ‘Music from Mission: Impossible’ (1996), resumen la grandeza televisiva de Schifrin.

Bandas sonoras urbanas

Pero hubo mucho más, concretamente en el cine policíaco del Nuevo Hollywood. Schifrin y Quincy Jones fueron los sumos sacerdotes del renovado estilo de bandas sonoras urbanas que ese Hollywood reconfigurado y el ‘thriller’ demandaban. Dos ejemplos: sus bandas sonoras para ‘Bullitt’ (1968) y ‘Harry el sucio’ (1971), películas clave que no serían lo mismo sin los temas de jazz, wah wah y rítmica trepidante orquestados por un Schfrin en estado de gracia. Aquellos filmes están tan definidos por sus músicas como por sus imágenes y las interpretaciones hieráticas de Steve McQueen y Clint Eastwood.

En una filmografía generosa, que comienza en 1957 y concluye en 2020, hay espacio para bandas sonoras de claustrofóbica tonalidad ‘jazzy’ como la de ‘Los felinos’ (1963), un neo-noir con Alain Delon y Jane Fonda, o la de ‘La jungla humana’ (1968), otra de sus colaboraciones con Eastwood y el director Don Siegel. Trabajó para Carlos Saura en ‘Tango’ (1998). Y, por supuesto, su ‘score’ modélico para ‘Operación dragón’ (1973), síntesis pantagruélica del cine ‘blaxploitation’ y el de artes marciales.

En los 90 hizo discos en los que combinó jazz con música sinfónica, dos de sus debilidades. Descubrió el jazz en los 50, en París. Fue pianista de Dizzy Gillespie. Y amó el rock: participó en la columna sonora de ‘Venga a bailar el rock’ (1957), la primera película argentina que se tomó en serio el ‘rock’n’roll’.