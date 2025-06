Grec: Oriol Broggi se enfrenta a 'La tempestat' de Shakespeare en La Biblioteca

Oriol Broggi decidió dedicarse al teatro después de asistir a una función de 'La tempestad', de Shakespeare, que Peter Brook montó en Aviñón en 1993. Ahora, a sus 54 años, el director barcelonés se enfrenta en el Teatre La Biblioteca a la última obra del Bardo de Stratford, considerada su testamento artístico; una pieza que empieza con aires de venganza y acaba con el perdón. El suyo es uno de los montajes que más interés está despertando en este Grec 2025, así que, si no se lo quieren perder, dense prisa.

"Las obras de Shakespeare no dan miedo a la hora de abordarlas, porque sabes que la tuya será una versión más de las muchas que ya se han hecho. Eso te da mucha libertad", comenta Broggi. El director ha partido de una nueva traducción al catalán realizada por Jaume Coll Mariné, poeta y bajista de Obeses, y cuenta con el veterano LLuís Soler en el papel de Pròsper, un valor seguro, impecable a la hora de recitar esta gran partitura musical en verso. Hacía tiempo que ambos no coincidían. La última vez que le dirigió en un rol protagonista fue en 'Luces de bohemia'. "Con Lluís te sientes muy tranquilo, porque es un actor muy exigente y metódico. Con él empiezas a ensayar y parece que no pasa nada pero todo se va asentando y cogiendo cuerpo". La producción cuenta además con Xavier Boada, Babou Cham, Clara de Ramon, Xavier Ripoll, Jacob Torres, Ramon Vila, Oriol Ruiz Coll y Eduard Paredes. Estos dos últimos son dos recién graduados del Institut del Teatre. El resto ya había trabajado con Broggi en anteriores montajes. La dicción del texto en verso siempre es un reto. "Cuesta al principio, pero al final, cuando todo se ha acomodado, acaba resultando agradable".

Regreso a los orígenes

Broggi regresa a los orígenes de sus primeros montajes en la Biblioteca. "Volvemos a la estética esencial de La Perla 29 basada en el teatro de actor, con pocos elementos técnológicos", resalta el director, que ya ha montado otras obras de Shakespeare como 'El Rei Lear' (2008) y 'Hamlet' (2009, 2021). "Es una versión 'unplugged' de este 'shakespeare' que va a la esencia", señala. Un montaje "a la antigua", reconoce, que se sirve de la música en determinados momentos. "Aquí, la música está presente en el texto, pero además de cantar utilizamos diversos instrumentos, como la kora senegalesa, un banjo y un bajo". El montaje no supera las dos horas (y se agradece que la sala cuente con un buen sistema de refrigeración en estos días tan calurosos).

Clara de Ramon y Lluís Soler, en 'La tempestat' / La Perla 29

La acción transcurre en una isla entre Europa y África donde Pròsper, el legítimo Duque de Milán, ha llegado con su hija. La arena del suelo del vetusto recinto del siglo XIII donde se aloja el teatro se convierte en una playa como esas a las que llegan los migrantes hoy en día. La obra se inicia con una tempestad ideada por Pròsper y generada por arte de magia para hacer que el barco de Antonio, su hermano, naufrague y llegue a la isla. Por su culpa, Pròsper se vio privado de su poder y tuvo que exiliarse. Ahora quiere vengarse. "Hay mucha resonancia en la obra con nuestro mundo. En ella hay toda una reflexión sobre el poder y el perdón muy actual. La isla donde transcurre la acción está entre Europa y África, en esa frontera que todavía da tanto que hablar".

No es fácil abordar esa parte mágica e intangible de la obra. "¿Cómo explicar aquello que no vemos? ¿Cómo mostrar el mundo que no vemos de manera directa pero que existe?" Estas son algunas de las preguntas que se ha planteado el director.

Proyección internacional

'La tempestat' està en el polo opuesto del original 'Macbeth' en inglés que Broggi estrenó en febrero con los Tiger Lillies y solo tres actores: Enric Cambray, Màrcia Cisteró y Andrew Tarbet. "Estoy muy contento de cómo ha funcionado y, sobre todo, del interés que ha desperado internacionalmente. Pero debemos ser prudentes". 'A Macbeth song', con elementos de cabaret contemporáneo y humor ácido, se verá en Polonia el 31 de julio y la próxima temporada hará gira por Catalunya además de pasar por el Conde Duque de Madrid y cruzar el Atlántico para recalar en Chile. "Es fascinante poder llevar tu trabajo más allá de tu tierra. Me gusta que Catalunya exhiba mucho teatro extranjero pero es bueno que las compañías de aquí salgan fuera".

El Teatre La Biblioteca está ubicado en una de las naves góticas del antiguo Hospital de la Santa Creu, un edificio civil del siglo XV. Desde su reconversión en sala de teatro en el año 2006, el espacio se ha consolidado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamento de Barcelona. Recientemente, justo mientras ensayaban 'La tempestat' en una parte de la sala, se montó en la otra 'Refugi', una obra de Jessica Golberg dirigida y protgonizada por un joven reparto, como lo fue en su día Broggi y la 'troupe' con la que creyó que era posible desarrollar un proyecto propio. "Fue muy bonito revisar este montaje teniendo en cuenta la visión de creadores de hoy. La Perla es un espacio no demasido grande donde uno ha de poder probar cosas y equivocarse. Actuar aquí fue muy mágico para ellos". Quiere seguir dando espacio a nuevos creadores en la Biblioteca.