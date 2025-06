Booket Fest, una oda al libro de bolsillo (y a los encuentros sin prisas)

Los libros de bolsillo dan una segunda vida a las novelas y, aunque para muchos autores eso sea una señal de que su novedad ya no lo es más, también les es gratificante saber que estas ediciones más económicas y prácticas llegan para ser el complemento que los lectores llevarán en su día a día (y, en esta época, también en la playa). Por ello, para celebrar la llegada del verano, Booket (sello del Grupo Planeta) organizó la tercera edición del Booket Fest: un encuentro para 200 personas que tuvo lugar el jueves en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona y que rompió con el esquema de la firma fugaz -esa de "cuatro segundos y la siguiente, por favor"- para apostar por el contacto real entre autores y lectores. Un diálogo pausado, con tiempo, más de tú a tú.

Este año, las voces protagonistas fueron Inma Rubiales, María Martínez y Máximo Huerta, que coincidieron en valorar el formato del encuentro: un espacio que permitió desvirtualizar a sus lectores en un ambiente distendido, "sin la presión de tener que 'despachar' en segundos a gente que lleva horas esperando", afirmaron. La jornada incluyó charlas, turnos de preguntas, un 'Kahoot' literario y hasta una piscina de bolas, porque ningún evento está completo sin una dosis de juego.

La tercera edición del Booket Fest celebrada en la Antiga Fàbrica Estrella Damm / Grupo Planeta

En un momento en el que los eventos literarios a menudo se convierten en colas eternas para una 'dedicatoria exprés', Booket Fest propone otro ritmo. "Aquí se habla, se ríe, se juega. El lector se sienta a tu lado, te pregunta cosas, y tú también puedes preguntar", explicaban desde la organización. Martínez confesó que, para ella, lo mejor es la naturalidad: "Esto no es una firma estricta con reglas. Es más como un café con amigas. Y así es como yo disfruto de la literatura".

El libro de bolsillo, formato ideal

Uno de los hilos conductores del encuentro fue la reivindicación del formato bolsillo. "Al principio le tenía un recelo horroroso", admitió Máximo Huerta. "Sentía que significaba el final de una etapa… Pero luego entendí que era el inicio de otra: más libre, más feliz, más veraniega. Una segunda vida, sí, pero una vida cómoda, de trenes y de maletas, de lecturas con sal", explicaba el autor de 'París despertaba tarde'.

Inma Rubiales resumió este sentimiento con cierta nostalgia: "Para mí son compañeros de experiencia. Recuerdo exactamente qué libros me llevé a la playa con mis padres. Aún los tengo arrugados, sucios y mojados". María Martínez, por su parte, aportó una mirada práctica por el factor económico del formato y una de las razones principales de la compra de estas ediciones: "Muchas lectoras me preguntan constantemente cuándo saldrán mis libros en bolsillo. No todo el mundo puede permitirse tener la estantería repleta de novedades", explicaba la autora de 'Cuando no queden más estrellas que contar', abriendo la veda a un debate sobre el precio de los libros en el mercado editorial nacional. "Estaría bien que pasara como en Francia o Inglaterra, donde cuestan menos de diez euros, pero también es verdad que allí se lee más", apuntaba Máximo Huerta.

La tercera edición del Booket Fest celebrada en la Antiga Fàbrica Estrella Damm / Grupo Planeta

Pero el bolsillo no solo representa accesibilidad económica, sino también un cierto punto de impulso emocional a la hora de comprar con la sorpresa de descubrir un título que no buscabas, así como la oportunidad de acercarte a géneros, autores o épocas que quizá no habrías explorado. Tal y como ocurría antes de que existieran las redes sociales como expositor para promocionar las novedades. "Es el efecto cereza", conceptualizó Huerta, "empiezas con uno y acabas con tres".

Por otro lado, también da permiso para algo que en otros formatos cuesta más: el uso sin culpa. "No le tengo ningún respeto", explicaba Huerta con humor. "Y eso me encanta. Es el libro con el que puedes hacer todo lo que no harías con el de tapa dura: subrayar, doblar, ensuciar. Es el amante". Y es que, rodeados de miles de novedades con edición especial, tapa dura y cantos pintados, a veces la pena supera a las ganas de 'estropear' los ejemplares.

Económico y práctico, pero también igualador

El encuentro de Booket también sirvió para abordar el poder igualador de este tipo de ediciones. En su formato práctico y económico, en los escaparates de las librerías conviven Truman Capote y Colleen Hoover, novelas románticas y filosofía, clásicos y 'young adult'. "En el 'stand' de los libros de bolsillo puede estar Tallón al lado de Hoover y, junto a ellos, un clásico. Nadie se escandaliza. No hay jerarquías", apuntaron los autores.

Entre reflexiones sobre el precio de los libros, las primeras lecturas en edición de bolsillo -de Agatha Christie a 'Hush Hush'- y anécdotas de librería, los autores coincidieron en que este tipo de encuentros no solo humanizan a quienes escriben, sino que también inspiran a quienes leen. "Es una forma de retroalimentación", dijo Rubiales, "yo salgo de aquí con ganas de escribir más". Y quizá esa sea la magia del bolsillo, que no pesa en la maleta y es más económico, pero sigue dejando su huella en su característico formato 'mini'.