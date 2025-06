Slipknot, una panda de refinados psicópatas en el arranque del Rock Fest

Simpáticas canciones sobre alienación, ira social, traumas, duelo, misantropía… Slipknot, cantando a la alegría de vivir desde 1995, con las máscaras y monos de peón industrial como metáforas de su crítica al sistema y símbolos de una identidad esculpida a la contra. ¿Quién es el más auténtico aquí, nosotros, que nos los miramos por encima del hombro, tratándolos de pueriles, o ellos, los siniestros ‘clowns’ de serie B?

Bueno, su metal con acentos extremos e interferencias impuras la lió hace 25 años y sigue constituyendo una atracción poderosa, convocando a un público abundante, como vimos este jueves en el arranque del Barcelona Rock Fest. En el aquelarre metalero de Can Zam esperan a 25.000 personas cada día, y este jueves la mayoría estuvieron por la labor de rendir honores al grupo de Iowa, que no se personaba en Barcelona desde 2009, cuando se apuntó a aquel Sonisphere encabezado por Metallica.

Concierto de Insomnium en el Parc de Can Zam / Ferran Sendra

Arranque rugiente con el tema conocido como ‘(sic)’, del reverenciado primer álbum (de 1999), con su ‘riff’ carnicero y su dinámica monocorde, enlazada con la expansión baterística (cuatro bombos) de ‘People = shit’. Sí, mucho mensaje de esperanza en la humanidad. También en otro clásico, ‘Wait and bleed’, uno de sus momentos más propensos a la melodía, aunque deslice confesiones de calibre grueso, a saber: “siento cómo el odio crece dentro de mí”, “todo es blasfemia en 3D” y “dentro de mi caparazón, espero y sangro”. Slipknot se llevó Can Zam por delante con sus impuros, aunque hipertécnicos, artefactos metaleros, con sus fondos electrónicos gruesos y su extra de percusiones. Montaje aparatoso, con su simbología ocultista y un Corey Taylor abrasador. “¿Quieres más?”, soltaba en castellano amenazante, asegurando que España es uno de los países más “fuckin’ crazy” del mundo. Y sí, hubo más, como ‘Psychosocial’ y la favorita del nuevo batería Eloy Casagrande, ‘Spit it out’, a mil revoluciones.

Desde Albacete

Fue una jornada en la que se anotaron un nuevo pase victorioso de Angelus Apatrida, grupo albaceteño de pegada contrastada y ocho álbumes en su haber. Metal con ascendiente thrash, a su vez muy abierto a la melodía, con espacio para las armonías vocales, compensando el guitarrismo de dientes apretados con el factor lírico. Andanadas airadas e insurrectas, como ‘Indoctrinate’, alternadas con algún que otro estribillo con madera de himno, caso de ‘Cold’. Antes de despedirse con ‘You’re next’, una pieza muy thrash-speed y muy Testament, su ‘frontman’ Guillermo ‘Polako’ Izquierdo avisó que el 25 de octubre celebrarán su 25º aniversario en Razzmatazz. “¡Os esperamos!”.

Un asistente del Rock Fest, manteado por la multitud / Àlex Recolons | ACN

En el Rock Fest, los escenarios principales, siameses, siguen llamándose Rock y Fest (no hay marcas que valgan), y en el segundo compareció otra de las atracciones, Savatage, objeto de devoción de ‘connaisseurs’. Banda de Florida de larga y esforzada trayectoria, a bordo un metal melódico cambiante, con cercanías hard, AOR y progresivas, que se estacionó en 2001 y que, tras algunas reuniones esporádicas, anuncia álbum para el año que viene.

Mientras llega, sus seguidores pudieron paladear en Can Zam un ‘set’ bastante sibarita, con la voz en esbeltas condiciones de Zachary Stevens en primer plano y un sonido elegante y preciosista (pese al sacrificio de algunas ‘intros’), a cuenta de números de culto como ‘Welcome’, ‘Strange wings’ o ‘Jesus saves’ (de su voluntarioso álbum ‘Streets: a rock opera’, de 1991). Con cartas de impacto como ‘Gutter ballet’ en el tramo final, y su grácil ‘riff’ de teclado en choque con la metalurgia guitarrera, ecuación que también elevó ‘Edge of thorns’. De ahí a ‘Believe’, balada épica cantada en la pantalla por el ausente Jon Oliva, y a ‘Sirens’ (apuntando, como buen grupo ‘old school’, a las “mujeres peligrosas” de todo el orbe) y al tótem ‘Hall of the mountain king’.

Actuaciones todas ellas que se sucedieron ante una audiencia para la cual el heavy metal no es un estilo de música más, sino una innegociable manera de estar en el mundo. Horas antes, el Rock Fest recibió a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, entusiasta ante lo que se le venía encima a su ciudad, esa “marea de camisetas negras” que iba a invadir el lugar. La del metal y el Rock Fest es “una comunidad, una hermandad”, dejó claro. Una familia, o casi, que en Can Zam abrió espacios para la solidaridad (tiendas de la Afanoc, para los niños con cáncer y sus familiares, y Asdent, que promueve el conocimiento de la enfermedad de Dent), además del amplio ‘merchandising’ del ramo ‘heavy’ y el pequeño escenario para que Motörhits recreen los hitos de Motörhead en bucle. Ah, Lemmy sonreiría complacido.