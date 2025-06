La OTAN de "papi" Trump

Foto de familia de los líderes asistentes a la cumbre de la OTAN. / EFE

No hay cumbre en la que la oposición no intente ridiculizar al presidente de turno por su disposición en la foto de familia. Es algo, insisto, recurrente. Y no solo ocurre en España, también en los demás países. Para cumplir con la tradición, numerosos medios y usuarios de redes sociales volvieron a insinuar que la OTAN había arrinconado a Pedro Sánchez al no aceptar el 5% del PIB en gasto militar. Sin embargo, en este tipo de cumbres se sigue un estricto orden protocolario para precisamente no humillar a nadie y evitar generar más conflictos de los que ya vienen de casa. Así, en el centro se coloca el secretario general de la OTAN junto al país anfitrión y EEUU. Luego, según el orden alfabético inglés y teniendo en cuenta la puesta en escena escogida, los demás países. Y esta es la razón por la que la S (Spain) siempre acaba en los extremos.

Aclarado esto, es cierto que Sánchez (aunque se colocara sobre la marca indicada en el suelo) quedaba alejado del grupo. Detrás tenía a Meloni y tal vez se tuviera también en consideración, por parte de Sánchez y de la organización, ofrecer un espacio para no taparla (en el otro extremo de la fotografía se daba una situación parecida con otros dos mandatarios). Pero si tenemos en cuenta la falta de interacción del presidente español con sus colegas (algo inusual), podríamos llegar a considerar que su postura fue buscada. Es decir, quiso escenificar su distanciamiento de la OTAN de Trump. Una posición algo arriesgada a sabiendas de cómo se las gasta el presidente estadounidense ante quien ose desafiarlo (como ya dejó claro con las amenazas que el magnate lanzó contra España durante su rueda de prensa). Pero en clave nacional, y conociendo la crisis reputacional que atraviesan Sánchez y el PSOE, oponerse a Trump y a una mayor militarización también podría reconciliarlo con ciertos votantes de izquierdas. Al fin y al cabo, nadie sabe sacarle tanto provecho al papel de víctima como lo hace el líder socialista…

Escenificación y mensaje

Cabizbajo, serio, con las manos recogidas, alejado y sin su esposa (quien antes no se perdía un sarao de este tipo por nada del mundo)… Con la que lleva encima, la actitud de Sánchez durante la cumbre es humanamente comprensible. Pero políticamente, cualquier escenificación lanza un mensaje y más en un momento donde sabes que cualquier gesto va a ser amplificado. Y aunque ante la pregunta de una periodista acerca de este anómalo comportamiento mantenido durante la cumbre el presidente se hiciera el sorprendido ("creo que se estiran mucho las cosas, no significa nada"); sus muecas exageradas de extrañeza (boca hacia abajo, ojos como plato y cejas levantadas) advertían que sabe muy bien a qué está jugando (otra cosa será si esta vez logra ganar de nuevo la partida).

Que Zelensky accediera a variar su característico 'outfit' informal militar, y lo sustituyera por una sahariana negra (chaqueta desestructurada de 4 bolsillos de origen bélico para climas cálidos) a juego con camisa, pantalón y calzado, para acercarse visualmente a una especie de traje con el fin de agradar a Trump o que Mark Rutte se refiriera al estadounidense como "papi" solo son pequeñas muestras del lameculismo que la mayoría de líderes le acaban profesando al magnate para obtener su favor (migajas). Dar un paso al lado y distanciarte de "la OTAN de papi Trump" puede parecer un suicidio, pero también te presenta como David contra Goliat. Y por un momento, lo de Cerdán-Ábalos-Koldo quedó pequeño, ante la nueva hazaña del presidente. Veremos…