Arturo San Agustín o la esencia del periodismo

Arturo San Agustín, en 2008. / Agustí Carbonell

En una entrevista en no recuerdo qué medio de no recuerdo cuándo, Arturo San Agustín se definía como nunca. Era una conversación entrecortada, con respuestas rápidas, casi de cuestionario Proust. Desde esa frente amplísima, que luego se derramaba en forma de melena al viento, con ese cuello inexistente que otorgaba al conjunto un aire de busto romano, Arturo se definía así: "Soy feo, sentimental y casi católico", con una pequeña variación con respecto a don Ramón-María. Lo de feo, voy a olvidarlo. En cualquier caso, de serlo, era de esos feos que seducen a quien se le ponga a tiro, hombre o mujer, no por serlo o parecerlo, sino por lo de la sentimentalidad. El "anarquista que cree en las leyes" podía parecer irónico e incluso sarcástico (y, en privado, podía llegar a ser vitriólico, con la sonrisita de los que tienen labios finos, con una voz que siempre estaba al borde de convertirse en un gallo), pero aunque suene a tópico nunca dejó de ejercer como sentimental, ligado a su mujer, Joana Castells, con los pies en el suelo, a sus amigos (pienso en Iosu de la Torre, en Héctor Chimirri, en Albert Arbós o en Rafael Nadal) o, por qué no, a Sophia Loren, una de sus musas.

Justamente fue con Rafa Nadal (exdirector de EL PERIODICO y amigo del alma) con quien Arturo viajó al Monte Athos, esa extraña república monástica, ortodoxa y anclada en la Edad Media, en la que los monjes ejercen de guardianes y no dejan entrar a las mujeres. Un par de amigos más y yo mismo les acompañamos. Fue una experiencia singular que, además me sirvió para conocer a Arturo como si llevara toda la vida tratándole. Me impresionaba, cuando le conocí, el pasado remoto en el que había ejercido de publicitario de éxito y también me merecía respeto esa especie de dignidad charnega que él llevaba a cuestas con una elegancia deshilachada más propia de un donjuán.

"Soy periodista"

Esos días en Grecia percibí qué significaba ser periodista o, como mínimo, serlo a la manera de San Agustín. Ante una realidad inquietante y desconocida, con discreción pero sin sosiego, no paraba de escudriñar entre los muros de fortalezas antiguas, entre las conciencias de antiguas creencias. Hubo un momento en que un arquitecto la mar de simpático le preguntó en francés a qué se dedicaba. Arturo respondió: "Soy periodista". Acabáramos. Era periodista y de Barcelona y, por ende, catalán y español. Es decir, católico. Para ese señor tan agradable y cosmopolita, no hubo matices: Arturo se convirtió (y con él, todos los demás) en el demonio personificado. Nos sentimos indefensos, casi a la intemperie, y Arturo (que no era católico, pero casi) siguió preguntando. Eso decía en la entrevista: "Yo hago periodismo. No hay novela que supere a una buena crónica. La mejor literatura es periodismo disimulado".

La publicidad le concedió el don de la síntesis y el periodismo (que no puede desligarse de EL PERIODICO, el recodo del camino donde nació como tal) le trajo conocimientos de países y de gentes. Era ese periodismo de frontera, de batalla, de los encuentros tú a tú, de la Barcelona que conoció al dedillo, de las conversaciones inacabables. Y del afán de estar ahí, de escudriñar hasta el fondo. De la Italia que amó y del Vaticano que casi se convirtió en su segunda patria, con piezas antológicas sobre monjas y cardenales. A ver cuántos hay por ahí que puedan decir que 'L’Osservatore Romano' les ha publicado un fragmento de su libro -'De Benedicto a Francisco. Una crónica vaticana' (2013)-, aquel en el que cuenta cómo conoció a Bergoglio antes de ser papa.