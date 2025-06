Lucía Cerezo, escritora: "No importa la edad, sino cuánto estás dispuesto a dar, y yo lo doy todo"

Ser joven no es sinónimo de hacer las cosas a mal o a medias. A veces sucede al contrario y es esa juventud la que impulsa una vena creativa que, aliada con una fuerte disciplina y un toque de rebelión, acaba desarmando a quienes aún creen que el talento necesita años de experiencia para consolidarse. El ejemplo perfecto es el de Lucía Cerezo, quien, a sus 20 años, cuenta con dos novelas publicadas que están siendo la nueva sensación del género fantástico con romance (o 'romantasy'); ya hay quienes la definen como la futura Sarah J. Maas española.

"A veces la gente se sorprende de que tenga esta edad, pero para mí escribir es algo muy serio. Me lo tomo con toda la responsabilidad del mundo", cuenta la autora en una entrevista con este diario. A principios de 2024, aparcó todo para dedicarse a tiempo completo a la escritura y se embarcó en la creación de su primera novela, 'Imperio de fuego azul' (Ediciones B). En un principio, la idea nació para disfrutarla ella con sus amigas, pero después acabó escalando a las redes sociales, donde creció entre los seguidores, que esperaban como agua de mayo los capítulos que iba escribiendo y compartiendo en archivo pdf.

Un éxito llamativo

Cansada de enviar uno por uno los fragmentos de su novela, decidió colgarla en la plataforma de Wattpad (para que todos pudieran acceder en un 'click') y después la autopublicó en Amazon. Rápidamente muchos apostaron por su historia, subiéndola en el 'top' ventas en categorías de fantasía nacional en la plataforma, superando a novelas de editoriales. Y ese éxito no le pasó desapercibido a su actual editora, quien no tardó en llamarla para ofrecerle un contrato con Ediciones B y apostó por la publicación de las dos primeras partes de una saga que contará con cuatro volúmenes.

A veces lloro con las escenas que escribo, o me río sola. Si no me afecta a mí, no me creo que pueda afectar al lector" Lucía Cerezo

Ahora, en apenas un mes con las novelas publicadas, la autora valenciana ha conquistado a una comunidad que la sigue con devoción. ¿El secreto? Desgranar todas las capas de esos personajes que destacan por ser reales, crear diálogos cargados de emoción y deslumbrar al lector con una narrativa en la que se incluyen todas las ideas que Cerezo recoge en su libreta para transmitirlas al papel. "Escribo mucho desde la emoción. A veces lloro con las escenas que escribo, o me río sola. Si no me afecta a mí, no me creo que pueda afectar al lector", explica. Y es que, como bien señala: "No importa tanto cuántos años tienes, sino cuánto estás dispuesta a dedicarle a lo que amas. Y yo lo doy todo escribiendo".

Dragones, aves fénix y un romance adictivo

En 'Imperio de fuego azul' e 'Imperio en llamas', la autora adentra al lector en un mundo fantástico con criaturas como los dragones y la figura del ave fénix. "Me dejé llevar por lo que me inspiraba la figura del fénix en la cultura china", explica. Su protagonista, Eda, es el prototipo de chica fuerte, poderosa y sin miedo a retar a los demás; un perfil que ahora está creciendo sobre todo en el género fantástico pero que destaca por su humanidad: "No quería que fuera la típica chica fuerte solo por serlo. Eda comete errores, se enfada, duda... y eso también es fuerza". A su lado, Dalton e Iron Flame, los coprotagonistas, añaden un contrapunto lleno de tensión, matices y una dosis justa de arrogancia encantadora dispuesta a enganchar a cualquier amante del 'romantasy'.

Lucía Cerezo, autora de 'Imperio de fuego azul' / Lucía Cerezo

Una de las cualidades más destacables de Cerezo es, precisamente, esa hambre de escribir, de plasmar todo lo que se le ocurre mientras está en el transporte público, en su habitación e incluso en sus sueños. "Mi cabeza va más rápido que mis manos. Siempre estoy imaginando nuevas tramas", explica. Es por ello que el universo crece a medida que la historia avanza y la guía en el proceso, sin voluntad de esquematizar. Desde la intuición y plasmando todas y cada una de las ideas que le rondan por la cabeza. Lo hace con una naturalidad innata, como si llevara años escribiendo fantasía cuando, en realidad, estos son sus primeros pasos en el género y en el mundo editorial. "Escribo con brújula. Solo sé a dónde quiero llegar emocionalmente, pero no cómo. Me dejo llevar por escenas que me obsesionan", confiesa.

Ya tenemos a muchos hombres villanos" Lucía Cerezo

Una de las referencias más destacadas (y que parte de una idea que recogió en su libreta) es su mundo de los muertos, que está teñido de un tono melancólico como el de la película 'Coco', sin demonizar la muerte. "No tiene por qué ser mala", afirma. "Incluso los niños que mueren en su universo encuentran un nuevo hogar. Es un mensaje bonito". Además, igual que hace una de sus autores favoritas, también cuenta con un personaje antagonista femenino: "Ya tenemos a muchos hombres villanos, me apetecía que fuera una mujer".

Nuevos proyectos

Pese a la presión que siente ahora que los lectores están avanzando en la lectura y quieren conocer más de la saga 'Imperio', Lucía Cerezo explica que el tercer libro de la serie está prácticamente acabado y se publicará en enero de 2026. Y la espera valdrá la pena, porque la autora promete que "el ritmo será trepidante desde el primer capítulo", con nuevas mujeres en escena, y el romance latirá igual de fuerte.

Pero tras la publicación de esa tercera entrega, la autora se tomará un descanso antes de abordar el cuarto y último libro. Y no solo por la exigencia creativa, sino por todo lo que implica hoy en día ser escritora joven, creadora de contenido y con una imaginación que está en constante crecimiento. "Vivir el proceso de publicar es precioso, pero también agotador", explica. "Necesito parar antes de cerrarlo. Quiero hacerlo bien y no correr, porque esta historia se merece un final que duela, pero que también abrace".