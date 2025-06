La oscuridad también es femenina: Rachel Gillig llega a España convertida en fenómeno editorial

Con una ambientación marcada por la niebla, la oscuridad y los conflictos interiores, 'Una ventana a la oscuridad', de Rachel Gillig, llegó en mayo a las librerías españolas de la mano de Editorial Hidra abiendo el camino de la bilogía 'El Rey Pastor'. Se trata de una historia de fantasía gótica que ha generado gran expectación internacional, especialmente en comunidades lectoras en redes como 'booktok', donde se ha convertido en uno de los títulos más comentados del año.

La novela parte de una premisa llamativa, innovadora y sobre todo oscura: Elspeth, la protagonista, vive con un monstruo en su mente. Lo llama el Tormento, y aunque la protege y guarda sus secretos, también representa una amenaza constante. Ese conflicto interior atraviesa toda la novela y permite a Gillig explorar temas como la identidad, el autocontrol y la presión social sobre las mujeres que intentan encajar.

En este universo lleno de supersticiones y magia prohibida, Elspeth deberá enfrentarse no solo a los peligros del exterior, sino también a los que habitan dentro de ella. La historia se construye en torno a una misión -reunir doce cartas mágicas antes del solsticio para frenar una amenaza que se expande-, pero lo que realmente sostiene el relato es el viaje psicológico y emocional de su protagonista.

Romper el patrón de la doncella y el monstruo

Con esta novela, Gillig reformula el patrón clásico de la doncella y el monstruo. Frente a otras narrativas donde el objetivo de la heroína es redimir o salvar a la criatura, aquí es la protagonista quien corre el riesgo de convertirse en algo oscuro. "Quería explorar cómo se espera que las mujeres oculten su rabia, su poder, para no ser vistas como monstruosas", ha explicado la propia autora. Elspeth encarna esa tensión: es una joven que ha aprendido a disimular lo que es para sobrevivir.

El origen de la saga nace precisamente del deseo de construir una doncella diferente: "Sentí un fuerte impulso de desafiar las expectativas impuestas sobre ese arquetipo, pero en lugar de eliminarlas, quise explorarlas". Es por ello que lo primero que imaginó fue al Tormento, la criatura que habita en la cabeza de Elspeth. Para diseñarla, la autora se inspiró en el tejo de 'Un monstruo viene a verme', de Patrick Ness, y en la figura onírica del cuadro 'La pesadilla', de Henry Fuseli (1781). El resultado es un monstruo que no está al servicio de la protagonista ni de la trama, que no es amable, no ofrece redención, no tiene por qué obedecer las reglas morales; sino que existe, y su presencia es suficiente para alterar todo.

Autora 'bestseller'

Rachel Gillig, autora superventas del New York Times, combina en esta historia elementos fantásticos con temas como el miedo a mostrarse tal cual uno es, la presión social sobre las mujeres y la lucha por mantener el control cuando todo alrededor -incluida una misma- se desmorona. Su estilo narrativo apuesta por el detalle y el tono reflexivo, sin renunciar al ritmo y la tensión propios del género.

Nacida en California y licenciada en Teoría y Crítica Literarias, es también profesora. Y ya ha explicado en varias ocasiones que su interés por las narrativas góticas y los personajes femeninos imperfectos la llevó a escribir esta historia. En su universo, la magia tiene un precio, y la heroína no siempre es la que salva sino que a veces es la que guarda el secreto más peligroso.

Además del éxito en redes y en plataformas como Goodreads, donde acumula valoraciones muy positivas, 'Una ventana a la oscuridad' ha destacado por su construcción de mundo -en el que las cartas mágicas otorgan habilidades únicas- y por el desarrollo de personajes que huyen del maniqueísmo. La propuesta de Gillig encaja dentro de una tendencia reciente en la fantasía, donde los conflictos internos tienen tanto peso como la aventura y la magia.

La secuela de la bilogía, 'Dos coronas retorcidas', llegará a librerías el próximo 27 de octubre de 2025.