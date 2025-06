Del regreso de 'Miércoles' a 'Alien: Planeta Tierra': las 10 series que conviene no perderse este verano

Lejos quedan los tiempos en que verano equivalía, en términos de series, a sequía de estrenos y abundancia de reposiciones para siestas pesadas. Las plataformas llevan ya varios años reservando para la canícula algunos de sus títulos importantes del año; una desestacionalización de la oferta que obliga a llevarse algún dispositivo a las vacaciones o ayuda a que las no-vacaciones sean mejores. Debajo, una decena de propuestas que confirman que las series también son para el verano.

1. 'Olympo' (Netflix, 20 de junio)

Especie de 'Élite' trasladada al entorno del deporte de élite, esta serie de creación catalana se desarrolla en el ficticio Centro de Alto Rendimiento Pirineos, donde los mejores atletas del país entrenan para rozar lo sobrehumano. Entre ellos figura Amaia (Clara Galle), capitana de la selección nacional de natación artística y referente de superación constante; al menos hasta que su mejor amiga, Nuria (María Romanillos), la deja atrás por primera vez. Empieza así una misteriosa intriga desdoblada en relato iniciático sobre el amor, la amistad y el descubrimiento de uno mismo.

2. 'The Bear (temporada 4)' (Disney+, 26 de junio)

Tras una tercera temporada de transición, esta cuarta promete mayor intensidad narrativa y menos vueltas en círculo alrededor de ideas ya bien exploradas. En los nuevos episodios, el restaurante del atribulado Carmy (Jeremy Allen White) sufre problemas de flujo de caja y la ascendente chef Sydney Adamu (Ayo Edebiri) considera alternativas de futuro. Aunque no se anuncia como la temporada final, cuesta saber cómo se las arreglarán para rodar una quinta, dados los crecientes compromisos cinematográficos de su reparto. White será Springsteen en 'Deliver me from nowhere'; su primo (entre comillas) en la serie, Ebon Moss-Bacharach, es la Cosa de 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos'.

3. 'Smoke' (Apple TV+, 27 de junio)

Una de las mejores sorpresas de 2022 fue 'Encerrado con el diablo', aquel 'thriller' claustrofóbico sobre un (verdadero) narcotraficante enchironado al que se prometió la libertad a cambio del cumplimiento de una misión peligrosa. Su creador, Dennis Lehane (el autor de las novelas en que se basaron 'Mystic River' y 'Adiós pequeña, adiós'), y su protagonista, Taron Egerton, vuelven a formar equipo en otra historia oscura basada en un caso real (cuyo nombre no diremos para no revelar una sorpresa temprana). Un investigador de incendios (Egerton) y una inspectora de policía (Jurnee Smollett) siguen la pista a dos pirómanos en serie en una comunidad del Pacífico Noroeste.

4. 'El juego del calamar' (temporada 3)' (Netflix, 27 de junio)

Aunque ya no había factor sorpresa y la conversación virtual fue algo menos intensa (en parte por la fatiga de redes, en parte porque con la anterior estábamos en días de pandemia), el 'sleeper' surcoreano de Netflix arrasó nuevamente con su segunda temporada, que según los datos de la plataforma acumuló 68 millones de visionados en una sola semana, superando así el récord de 50,1 millones de 'Miércoles', temporada 1. Llegamos a la tercera y última temporada algo exhaustos, demolidos espiritualmente por la oscuridad exacerbada de los anteriores episodios. Pero también con intriga por saber cuáles serán los últimos giros salvajes de esta visión (no tan) exagerada de la vida bajo el tardocapitalismo.

5. 'Adults' (Disney+, 2 de julio)

Los intentos de capturar la magia de 'Friends' y, de paso, actualizar la propuesta no siempre salen bien, pero a veces sí: ¿se acuerdan de 'Happy endings' y 'New girl'? Década y media después del arranque de ambas, 'Adults' estruja la fórmula de los guapos-pero-desastrosos-amigos-veinteañeros desde la perspectiva de la Generación Z. El entrañable Samir (Malik Elassal) ha acogido en su hogar de infancia a Billie (Lucy Freyer), Anton (Owen Thiele) e Issa (Amita Rao) y al novio canadiense de esta última, Paul (Jack Innanen), al parecer uno de los mejores personajes. Aviso para los despistados con el control parental: los chistes pueden ser incómodos y aludir a cuestiones de drogas, masturbación o suicidio.

6. 'Sin medida' (Netflix, 10 de julio)

Lena Dunham, creadora de la mítica 'Girls', se ha unido a su marido Luis Felber y los productores de 'Love, actually' y 'Notting Hill' para poner en marcha esta comedia romántica sobre una neoyorquina (Megan Stalter, la Kayla de 'Hacks') que, después de una ruptura dolorosa, se dirige a Londres en busca de otra vida, una parecida a una 'romcom' británica, si es posible. El fabuloso reparto incluye a Will Sharpe (como el músico con que nuestra protagonista establece una complicada conexión), Andrew Scott, Adèle Exarchopoulos, Richard E. Grant, Andrew Rannells, Stephen Fry o la propia Dunham.

7. 'Superestar' (Netflix, 18 de julio)

Entre las series españolas previstas para 2025, una se lleva claramente el premio a la más intrigante: esta crónica de la irrupción cultural de la cantante Yurena, dada a conocer como Tamara, a cargo del siempre inquieto Nacho Vigalondo, el director (y actor y presentador) nominado al Oscar por el corto '7:35 de la mañana'. Junto a la Yurena de Ingrid García-Jonsson, veremos al Leonardo Dantés de Secun de la Rosa o al Paco Porras de Carlos Areces. "En 'Superestar' hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados, y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece a nada que hayamos visto", ha declarado Vigalondo.

8. 'Miércoles (temporada 2, parte 1)' (Netflix, 6 de agosto)

Su primera temporada y, sobre todo, aquella coreografía viral terminaron de aupar al estrellato a Jenna Ortega, figura clave para la Generación Z. También nos recordó que Tim Burton todavía podía dirigir cosas armónicas y con su mejor encanto siniestro. Según los 'showrunners' Alfred Gough y Miles Millar, esta nueva entrega tendrá un misterio "más complejo" y un mundo "más amplio" donde tendrán cabida nuevos personajes encarnados por, ahí es nada, Steve Buscemi, Billie Piper o Lady Gaga. Para acabar de conocer todos sus secretos, habrá que esperar al 3 de septiembre, cuando se estrenará su segunda mitad.

9. 'Alien: Planeta Tierra' (Disney+, 13 de agosto)

El guionista y productor Noah Hawley ha dado ya sobradas muestras de su capacidad para expandir mundos que creíamos conocer. Lo hizo en la atrevida 'Fargo' o en la algo infravalorada 'Legión', lectura personal del mundo de la Patrulla X. Ahora aplica su rica visión dramática, conceptual y narrativa al universo 'Alien', que nos presentará dos años antes de los acontecimientos de la primera película. Tras el impacto de una misteriosa nave contra la Tierra, la joven Wendy (Sydney Chandler) y otros híbridos (robots humanoides con consciencia humana creados por la Weyland Corporation) se enfrentan a un puñado de extrañas formas de vida, xenomorfos incluidos, por supuesto.

10. 'Amanda Knox: Una historia retorcida' (Disney+, 20 de agosto)

La historia de Amanda Knox, joven estadounidense acusada y condenada (y después absuelta) del asesinato de su compañera de piso en Italia, ha sido contada en muy diversas ocasiones, también desde la ficción; recordemos 'El rostro de un ángel', del siempre interesante Michael Winterbottom. Esta versión dramatizada cuenta con la propia Knox como productora y, más importante, la excelente Grace Van Patten ('Tell me lies') en el papel protagonista (que antes iba a interpretar Margaret Qualley), acompañada además por Sharon Horgan en el papel de su madre, Edda Mellas. Es decir, quizá aprendamos pocas cosas nuevas, pero el espectáculo interpretativo está asegurado.