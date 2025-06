Dimite un miembro del Museu de Lleida por la posición de la Generalitat sobre las pinturas de Sijena

El historiador del arte y profesor universitario Albert Velasco ha anunciado su dimisión irrevocable como miembro del plenario del Museu de Lleida por la posición de la Generalitat sobre las pinturas de Sijena. El Govern de Salvador Illa retiró este viernes del acta de reunión de trabajo las referencias a la fragilidad de los murales de Sijena e informó que los dos ejecutivos -el catalán y el aragonés- ya debaten sobre los plazos para el traslado de las obras. "La Generalitat está actuando contra los intereses del MNAC (y del país) en esta cuestión. Una actitud que me parece profundamente reprobable, indigna y que tendría que provocar varias dimisiones dentro del departamento de Cultura", ha criticado Velasco en una carta abierta colgada en la red social 'X'.

"Teniendo en cuenta lo que se ha publicado, y después de una reflexión profunda al respecto, no puedo hacer más que expresar mi rechazo, mi indignación y presentar mi dimisión como miembro de este plenario", ha continuado el historiador del arte y exconservador del Museu de Lleida. "A regañadientes, porque quiero al Museu de Lleida, lo hago por coherencia, dignidad y compromiso firme con el patrimonio cultural y los museos de nuestro país", ha apuntado Velasco. "La Generalitat fue la institución que me nombró en el 2021 para formar parte de este plenario y su posición con las pinturas de Sijena me hace sentir profundamente incómodo con el nombramiento", ha añadido el historiador del arte, que ya ha comunicado su decisión a la directora del museo.

"Después de los 12 años que pasé como conservador del museo, y de los cuatro en que he sido miembro de este plenario, salgo oficialmente de la institución con un profundo dolor y un gran sentimiento de frustración", ha lamentado. "Eso sí, el Museo de Lleida siempre será mi casa y siempre trabajaré en beneficio suyo", ha concluido Velasco, que ha recibido varias muestras de apoyo, entre ellas la del exconseller de Cultura Lluís Puig: "Todo el apoyo y mi admiración a tu dignidad".

"Total normalidad y máxima celeridad"

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) emitió este viernes al atardecer un comunicado en el que informaba que el grupo de trabajo para el traslado de las obras de Sijena -conformado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona con la participación del gobierno aragonés y el mismo MNAC- "ya ha efectuado dos sesiones de trabajo". En la nota, que no hacía ninguna referencia a los asuntos que se han tratado en los encuentros, más allá de constatar que "los acuerdos establecidos se están desplegando con toda normalidad y la máxima celeridad". También confirma, como estaba previsto, que la incidencia de ejecución de la sentencia que obliga al traslado se presentará "de forma inminente".

Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, que condena al MNAC a restituir las pinturas murales en la sala capitular del Monasterio de Vilanova de Sijena (Huesca). POLITICA / Kike Rincón / Europa Press

Previamente, había transcendido que la Generalitat había retirado del acta de la reunión las referencias a la fragilidad de los murales de Sijena. Así lo han confirmado fuentes del gobierno aragonés a la Agència Catalana de Notícies (ACN), que también especifican que no han firmado ningún documento y apelan a la discreción.

Con todo, en las reuniones ya se habla del calendario para el traslado y el debate se sitúa en torno a los nueve meses, una fecha que el Aragón ve demasiada lejana. "No estamos de acuerdo con los plazos planteados porque pueden ser menores. No se tiene que dilatar el cumplimiento de la sentencia", ha asegurado este viernes en unas declaraciones la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. La Generalitat no se ha referido al caso.

Embargo de bienes del MNAC y vigilancia 24 horas

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya ha presentado un escrito al juzgado de primera instancia de Huesca pidiendo medidas preventivas que aseguren la ejecución de la sentencia. Según ha confirmado la ACN, en el escrito se pide el embargo de los bienes del MNAC hasta que se haga efectivo la devolución de las obras. Así, se cifra el valor de las pinturas en mil millones de euros y se plantea un embargo por un mínimo de 150 millones. El escrito también reclama que el juzgado establezca un dispositivo de vigilancia de las pinturas por parte de las fuerzas públicas las "24 horas del día" y que se cierren las salas del museo donde se exponen las pinturas murales.

En el texto remitido al juzgado también se pide que el museo catalán haga un listado de bienes y derechos susceptibles de ser embargados o que habilite los recursos económicos en el presupuesto de la institución. A la vez, reclama el cierre de las salas donde se exponen las pinturas y la entrega de toda la documentación para el "desmontaje". También exige las actas e informes de la reunión del patronato del lunes pasado en que el museo alegó imposibilidad técnica para hacer el traslado y que se advierta a los responsables de la equipación que incurrirán en un delito de desobediencia en caso de que no se asuman las medidas preventivas que se decreten.