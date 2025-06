Figa Flawas lo rompen en el arranque de la primera jornada del Share Festival

Ya puede la Marina estar morena con el sol inmisericorde que ha estado cayendo sobre el Parc del Fòrum en las primeras horas de la jornada inaugural de la séptima edición del Share Festival, la cita que reúne a grandes nombres de la música urbana en busca de un público joven que aprovecha el fin del curso académico para homenajearse a gusto. Un arranque con claro acento catalán en el que The Tyets, Julieta y, sobre todo, Figa Flawas han conseguido prender la mecha de la fiesta pese a las altas temperaturas y la escasez de sombras.

Cuando a las cuatro de la tarde The Tyets han ocupado el escenario Share, después de los pases de la argentina La Joaqui y la granadina Violeta, lo de ‘Èpic solete’ se quedaba muy corto. Implacable solazo, más bien. Acompañados por tres músicos y un algo redundante efecto de fuego, el dúo de Mataró ha conectado con la audiencia a base de estribillos adictivos, mezclando con astucia las canciones de su nuevo disco, ‘Cafè pels més cafeteros’, de orientación más pop y electro, con los ‘hits’ seudolatinos del álbum que los lanzó a la fama y números incluso más antiguos: ‘Bailoteo’, ‘Olívia’, ‘Menorca’, ‘La platja’… Para acabar, el ineludible ‘Coti x Coti’ y su intrépida fusión de reguetón y sardana (con bienintencionadas ‘rotllanes’ entre el público) y la más reciente ‘A fora plou’.

The Tyets, en el Share Festival / Zowy Voeten

Diva sensible

La barcelonesa Julieta, que repetía en el Share después de su actuación del año pasado, también tenía canciones nuevas que presentar: las de ‘23’, su primer elepé tras el fichaje por Sony, publicado hace poco más de un mes. De las ocho, ha interpretado seis, secundada por media docena de bailarinas y con la música pregrabada. “No me puedo enrollar mucho, que me cortan el bolo, así que hoy vamos a saco”, ha explicado a sus fans, antes de imponer con autoridad sus maneras de diva sensible y algo etérea, entre el pop electrónico y el ASMR. El momento álgido ha llegado con la aparición de Mushka para acompañar a Julieta en ‘No m’estima +’ (con una estrofa icrustada de ‘Tu juru Ju’) y ‘Vaya liada’.

Julieta y su cuerpo de baile, en el Share Festival / Jordi Borràs / ACN

El sol golpeaba como un martillo sobre el yunque del Parc del Fòrum cuando Figa Flawas han salido a hacer lo suyo. Y lo suyo ha sido ofrecer tralla y verbena playera desde el principio, con ‘Xtraterrestres (na de na)’, hasta el final, con ‘Que no s’acabi’. Entre una y otra, un generoso despliegue, con bailarines, músicos, cambios escénicos, un ‘frontman’ -Pep Velasco- que es una dinamo y éxitos inapelables como ‘La salsa’, XALALÀ’, ‘La tabarra’, ‘Aurora’, ‘Xuculatina’, ‘Mussegu’, y, claro, ‘La Marina sta morena’, en una versión abreviada que ha provocado el previsible frenesí, con el recinto convertido en un karaoke extremo. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Lo rompen.