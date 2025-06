Del 'talent show' al Share Festival: "Queremos ser artistas, no famosos"

Saltar del plató de televisión al escenario, del laboratorio de talentos a la vida real, es un trance al que se enfrentan año tras año sucesivas escuadras de jóvenes cantantes. Y cada uno lo lleva como puede. “Realmente, es difícil estar preparado para lo que esto conlleva, porque no es un proceso: es pasar de la noche al día, ya que en el ‘talent show’ entras siendo una persona y sales siendo otra”, razona Violeta, una de las figuras integradas en el cartel del Share Festival, que se despliega este fin de semana en el Fòrum.

En lo alto del cartel, nuestra diva del Maresme, Bad Gyal, el granadino Saiko y el puertorriqueño Omar Courtz (este viernes), y el estadounidense Eladio Carrión, la argentina Emilia, el madrileño Omar Montes y el badalonés Juan Magán (sábado). Un cartel potente de músicas urbanas con ascendiente latino que representa a su vez una prueba de fuego para voces en desarrollo. “Es una de las oportunidades más chulas que se nos han presentado este año. ¡Cuando vi el escenario dije ‘guau’, no me lo imaginaba tan grande!”, exclama otra figura emergente del cartel, Denna. Hay coincidencias en ese bagaje en ‘talent shows’: tanto ella (Almudena Ruiz) como Violeta (Hódar), ambas granadinas, salieron de ‘OT’, edición de 2023, mientras que otro de los artistas del festival, Lluís Sánchez, ganó la última edición de ‘Eufòria’, el año pasado.

Una versión más oscura

Todos tienen material fresco. Violeta, un álbum homónimo de tiros conceptuales, inspirado en ‘La traviata’, de Verdi. “Mis padres me pusieron mi nombre por la protagonista, Violetta Valéry, y es como una oda a la ópera, que he vivido mucho en casa, con una sonoridad contemporánea”, explica. Denna está por ahora en fase ‘single’ y el último es ‘Sexto sentido’, inspirado en “esa figura que te puedes encontrar estando de fiesta y que te cambia todos los planes, pero te dejas llevar por la pasión del momento, porque no hay que pensarlo todo”. Y Lluís Sánchez ha lanzado el epé en catalán ‘Una versió més gastada’, titulo que deriva de su percepción de sí mismo tras pasar por ‘Eufòria’. “El programa me dio estímulos muy positivos y al mismo tiempo incidió en otros aspectos de mi vida que no me permitían centrarme en aquello que me hace buena persona. En lugar de pensar en los demás, estaba centrado en mí y en mi carrera. Por eso digo que de todo eso ha salido una versión más gastada, más oscura”, explica el cantante y compositor de Lleida.

Las tres propuestas basculan alrededor de un pop con fuerte componente electrónico. La latinidad solo se cuela fugazmente en las producciones de ellas, y mezclada con otros ingredientes dentro de la misma canción. “Los géneros cada vez están menos definidos, son más fluidos y no hay tantas canciones que sean reguetón solo”, observa Violeta, cuyos referentes van de Nina Simone a Nathy Peluso. “Yo, en ‘QH’, utilizo reguetón solo en una parte”, añade Denna, admiradora de Emilia, Tini, Nicky Nicole… Lo de Lluís Sánchez se aleja un poco más. “Yo vengo de tocar en bandas y tiro de pop y de ‘indie’”, precisa. “Grupos como The 1975 o Twenty-One Pilots, también pop ‘mainstream’ como Harry Styles”.

Mundos diferentes

Afrontar la realidad del ‘show business’ tras su paso por televisión es “una montaña rusa”, admite Denna. “Ahí dentro estás en una realidad que no lo es. Ahora, sales al escenario no para que no te echen, sino para hacer disfrutar al público y pasarlo bien. Nada que ver. Fue una etapa preciosa, pero yo he tenido que reencontrarme, porque allí estás siendo juzgada todo el tiempo”. Violeta siente que en ‘OT’ actuaba “en piloto automático” y ahora “en la vida te enfrentas a problemas como cuadrar unos presupuestos, plantear un ‘show’, hacer un álbum…”, cavila. “Todo es música, pero pertenece a mundos diferentes. Vemos a Emilia o a Lola Índigo y esa purpurina que se vende, pero la industria es un sitio hostil”.

Forma parte del día a día del artista cultivar una figura pública y dar constantemente contenidos en las redes. “Es ser ‘influencer’ sin serlo. Se nos exige ese papel. Nos dedicamos a la música, pero venimos de un formato en el que nos han visto 24 horas y no puedes desaparecer de sus vidas”, comenta Denna. “Hay artistas a los que les sale natural mantener esa ventana. A mí, no tanto. El arte no está ligado a cuánto me veas en TikTok”, apunta Violeta. Para Lluís Sánchez, “al final eres una marca y pagas un peaje”, pero considera que “tampoco vale ir a un ‘talent show’ y luego quedarte con lo positivo y quejarte de lo negativo”.

Una antecesora suya en los ‘talent’ fue Aitana, de quien son conocidas sus crisis psicológicas. Ellas se identifican con su relato. “Me parece bien que ella hable de eso, porque yo puedo subir una foto estupenda a Instagram y luego llegar a casa y ponerme a llorar en la cama porque estoy agobiada. Es importante visibilizarlo. Aunque luego a los ‘haters’ eso les da igual”, señala Denna. “Hemos ido a terapia, seguimos yendo y trabajándolo, porque una carrera tiene altibajos todo el tiempo”. Violeta y Denna tienen claro que quieren ser “artistas, no famosas”, tal vez una anomalía en estos tiempos. En esa línea, Lluís Sánchez lanza un consejo a los participantes en los ‘talent shows’: “Que recuerden la vida que tenían antes de entrar y que no se olviden de que vienen de allí”.