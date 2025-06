Sombra aquí, sombra allá

El lunes, Pedro Sánchez volvió a comparecer desde Ferraz con una sombra en cada pómulo. Ya había aparecido con esas dos manchas tres días antes, el jueves, para anunciar que había cesado a Santos Cerdán. Sigo convencida de que esas sombras en el rostro del presidente son de maquillaje, un contouring mal matizado, pero fuentes de Moncloa se pusieron en contacto conmigo para asegurarme que, en las dos ocasiones, sólo se trataba de una “mala iluminación”.

Es cierto que en ambas comparecencias la localización fue la misma (la sala de prensa de Ferraz ) y que unos focos mal colocados pueden enfatizar sombras y proyectar un aspecto abatido, demacrado o incluso siniestro. Sin embargo, es curioso que las sombras se mantuvieran fijas en su fisonomía en dos apariciones distintas y que al descender del escenario, las dos marcas en su sien permanecieran allí… También apuntar que en las imágenes previas de Sánchez sentado en Ferraz con la comisión ejecutiva, allí no había marca marrón alguna.

Que un político se maquille (también los varones) es de lo más común. Ante las cámaras, es básico matizar los brillos. Algunos, ya que están y con la misma naturalidad deberíamos vivirlo, aprovechan para taparse las ojeras, ponerse algo de rímel o hasta un poco de colorete. Y no sólo los políticos, también los presentadores de informativos. Quiero pensar que es algo que todos tenemos asumido y superado: que el rechazo estúpido de Nixon a ser maquillado por considerarlo “una mariconada” en el primer debate televisivo de la historia nos sirva aún de lección.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez el lunes en Ferraz. / EPC

Cuando te enfrentas a una crisis reputacional tan grave como la que están viviendo los socialistas, intentas transmitir transparencia, claridad y veracidad. A más de uno se le puede antojar que una cuestión puramente estÉtica (sea por maquillaje o mala iluminación) no es importante en un momento tan crítico como este y que hay otras cuestiones más urgentes que atender en Moncloa y Ferraz. Sin embargo, defender y repetir en tu discurso hablado que el PSOE es un partido “limpio” que da la “cara” con dos manchas en la jeta es, como poco, contradictorio. Cuando la comunicación verbal y la no hablada entran en conflicto, le otorgamos inconscientemente mayor credibilidad al gesto que a la palabra y en el caso de Sánchez, independientemente de qué lo causara, esas sombras no ayudan en nada a su relato.

Si el motivo de este error estético repetido en dos ocasiones fue únicamente de iluminación; eso nos conduce a pensar que en Ferraz, ahora mismo, hay pocas luces. Si era maquillaje para dramatizar el rostro compungido y afectado del presidente, claramente faltaba matizar la idea. Pero si fue make up, ¿por qué iba a repetir el “fallo” nuevamente? Una posibilidad es querer distraer con el aspecto para que los pobres argumentos que esgrima para defenderme o protegerme pasen más desapercibidos. Es decir, la imagen lo eclipsa todo y, a veces, eso en sí también es una estrategia estética. Otra posibilidad, es que siga la tónica de Melania Trump. Cuando la primera dama EEUU provoca una gran polémica por un aparente fallo/contradicción estética; la repite hasta que deja de ser noticia (no rectifica y deja que los demás hasta se acostumbren).

El jueves pasado, Sánchez compareció con traje y corbata oscura. Un atavío casi de duelo, muy adecuado para el ambiente. El lunes, con corbata verde (esperanza). Pero aún hay quién considera que todos estos aspectos son meras casualidades y que la estética no es clave en la comunicación política…