El profesor del Conservatori del Liceu se defiende: "Niego rotundamente las acusaciones anónimas"

El profesor de guitarra clásica del Conservatori del Liceu, S. V., al que una alumna de 18 años le atribuye tocamientos hace un año y medio, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, ha rechazado a través de un comunicado enviado a este diario las informaciones que han salido a la luz en los últimos días.

"Niego rotundamente las acusaciones anónimas que se están publicando relativas a mi persona. En contra de lo que aparece en los medios de comunicación, nunca jamás he reconocido ningún hecho como los que ahora injustamente se me atribuyen. Daré las explicaciones oportunas ante las autoridades competentes cuando corresponda, pero a día de hoy no me consta procedimiento judicial alguno en mi contra", reza el escrito del docente.

Comunicado del centro

El Conservatori del Liceu de Barcelona recibió en enero de 2024 una denuncia interna por parte de una alumna contra el profesor de guitarra clásica S.V por presuntos tocamientos en sus partes íntimas. EL PERIÓDICO se puso en contacto con el centro de enseñanza musical para preguntar por los hechos y las medidas que tomó en relación al docente. “El Conservatorio actuó de forma inmediata en cuanto recibió, hace más de un año, la comunicación de un estudiante. Se activó el Protocolo establecido, manteniendo en todo momento la confidencialidad y el acompañamiento necesario a la persona afectada”, respondieron desde la institución.

“La estudiante expresó su voluntad de no interponer una denuncia formal, pero sí de no mantener ningún tipo de relación ni coincidencia académica con el profesor”, añadieron desde el Conservatori, una voluntad que fue "plenamente respetada". Según el centro, "el profesor, que colabora con el Conservatori desde hace muchos años y de quien no constaba otra incidencia previa, aceptó por escrito estas medidas, que se mantienen vigentes".

Varias mujeres se han puesto en contacto con este diario a lo largo de esta semana para explicar otras supuestas situaciones inapropiadas del mismo profesor, llegando a elevar hasta cinco la cifra de exalumnas que han relatado otros presuntos abusos de este profesor.

La escuela de música apartó cautelarmente este martes al profesor de guitarra clásica después de que un centenar de alumnos se concentrara a las puertas del centro para pedir la cesión del docente. "Después de conocer nuevas informaciones sobre posibles casos de abusos aparecidos en los medios informativos, la Fundació Conservatori Liceu ha decidido apartar cautelarmente al profesor en cuestión de toda actividad docente", informó en un comunicado.