¿Cómo se dice "te arranco el tanga a bocados" en lengua de signos? El reto de signar a Bad Gyal

Interpretar en Lengua de Signos las canciones de Bad Gyal no es cosa fácil. La artista catalana será accesible por primera vez en el Share Festival, que vuelve a colaborar con enCantados. Su actuación que ha despertado un enorme interés entre la comunidad Sorda, especialmente entre los más jóvenes. La música de Bad Gyal llegará a la comunidad no oyente gracias a las intérpretes y actrices Tamara Navarro y Anna Griera, que han tenido que pedir ayuda externa porque "¿Cómo se dice "te arranco el tanga a bocados" o "squirt" en lengua de signos? Ambas han grabado el vídeo de una canción de Bad Gyal para los lectores de EL PERIÓDICO para ver si adivinan el tema solo viendo sus expresiones y movimientos de manos. Se grabó en 'Mater', espectacular Casa Museu de la Plaça de l'Oli.

"Más allá de la lengua de signos, nosotras trabajamos también el ritmo de las canciones, para ir a tiempo. Si da un golpe, por ejemplo, yo quiero hacer el signo en ese golpe, no dos segundos por detrás", señalan. Se saben todas las piezas de memoria como las canta la artista y, claro está, trasladadas a la lengua de signos con todas sus peculiaridades. "Signarla es complejo. Y no solo por el vocabulario o por el ritmo. Hay que buscar siempre la intención que hay detrás de cada canción", dice Griera. Su metodología empieza recopilando información sobre la artista y, muy especialmente, "de qué habla la canción que voy a interpretar". Han buceado en el mundo de Bad Gyal y sus desafíos en el género urbano para entender cómo utiliza el vocabulario. "Queremos ser lo más fieles posible", declaran. Su asesor lingüista Marc Tapia ha sido clave para traducir palabras del ámbito más sexual o para determinadas expresiones.

Asesor lingüístico

"Bad Gyal, por ejemplo, utiliza muchas palabras jamaicanas", apunta Navarro. "Y el asesor nos ha ido bien porque más allá de los gestos también transmitimos con nuestra cara y nuestro cuerpo. Nunca habíamos traducido algo tan explícitamente sexual". No les extraña que su concierto lo haya petado entre la comunidad sorda. Laura Galiano, una fan de la cantante de 21 años, comenta: "Sus letras son difíciles de entender para una persona sorda. El intérprete facilita mucho la comprensión. Además, ir a un festival al aire libre con una de las artistas que más pega en España es una pasada", comenta en lengua de signos a mil por hora, que traduce Tamara Navarro casi sin poder respirar. Tamara es su intérprete también en el ciclo formativo que ha podido Laura cursar gracias a este servicio.

Galiano es fan total de enCantados. Ha acudido a todos los espectáculos que esta asociación ha hecho accesible desde sus casi seis años de fructífera trayectoria. "En cada concierto descubro palabras y expresiones nuevas. Con Bad Gyal seguro que me pasará igual. Viendo cómo ensayaban el vídeo para este reportaje, ya entiendo este tema en cuestión mucho mejor”, ríe. Y añade: "Nosotros podemos leer las letras, claro, pero no es lo mismo que te las expresen en tu propia lengua. Además, ella no usa el vocabulario al que estamos acostumbrados". Además, el tándem de Griera y Navarro es fenomenal. Pueden coordinarse y signar a la vez un mismo tema, algo poco habitual. Ambas conectan a la comunidad sorda con el mundo oyente desde pequeñas. Navarro es CODA, acrónimo en inglés de hija oyente de padres sordos, y Griera aprendió la lengua de signos para poder comunicarse con su hermana mayor, Sandra.

De izquierda a derecha, Anna Griera, Laura Galiano y Tamara Navarro. / Manu Mitru

Un éxito

Más de 40 no oyentes acudirán a la cita en el Share Festival, una cifra récord para enCantados, empresa dirigida por Francina Cortés y Núria Martorell que organiza conciertos accesibles desde 2019. "El Share nos ama y nosotros al Share. Entre otros hemos hecho los conciertos de Aitana, Santa Salud, Alba Reche, y Mushka, la hermana pequeña de Bad Gyal".

Por más ensayado que esté, siempre ocurren cosas en los conciertos. En el de Aitana del año pasado, Griera vio cómo de repente todos los ojos la miraban a ella, que estaba situada a un lado del escenario, signando. "Me asusté, pensé que se me iba a caer la pantalla encima, y me giré hacia ella. Entonces, vi que Aitana se había colocado justo detrás mío y tuve que dominar los nervios. ¡Nos estaban filmando!", recuerda Griera. "Muchas personas sordas se emocionaron, y no solo por tenerla tan cerca, sino porque la cámara enseñaba que la lengua de signos se puede cantar. Con ella llegas a más gente. Nosotras somos un foco más de la artista. No es que le robamos luz, le damos más", dice Griera, que estuvo en El Maldà con 'Com cantar 'Sobreviviré' sense que m' exploti un pulmó', una obra accesible para sordos que volverá en agosto y septiembre. "A mí esta obra me encantó porque Anna no solo explica la historia con nuestra lengua de signos, sino que actúa en ella", recuerda Galiano.

La cultura es cada vez es más accesible para gente como ella, pero todavía falta mucho por hacer. "Los conciertos los disfruto muchísimo gracias a enCantados. Los que organizan otras empresas para nosotros no son igual". Le gustaría que otros espectáculos se pusieran las pilas y permitieran a gente como ella disfrutar de las artes escénicas. "En Madrid tienen el musical superfamoso 'El rey león' y jamás lo he podido ir a ver porque no tiene intérprete de signos. O el Mago Pop, monólogos, humoristas..." En el cine solo pueden verse las películas en V.O. porque tienen subtítulos. Una de sus reivindicaciones es poder ver las películas de estreno españolas con subtítulos en el cine para no tener que esperar a que lleguen a las plataformas para disfrutar de ellas.