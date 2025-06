Una quinta alumna acusa al profesor del Conservatori del Liceu de tocamientos cuando era menor de edad

El profesor de guitarra clásica del Conservatori del Liceu acusado de agresión sexual a una alumna de 18 años hace un año y medio, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, también habría hecho tocamientos íntimos hace más de cinco años a una joven que por entonces era menor de edad. La víctima tenía en aquel momento entre 15 y 16 años cuando conoció al docente en el grado profesional del conservatorio (el centro de la Fundació Conservatori Liceu donde no se estudia la carrera musical, sino los estudios previos al grado superior y donde también reciben clase menores de edad) a través de otra profesora.

Poco después de conocer a S.V., el docente llamó a la joven para formar parte de la Orquesta de Guitarras de Barcelona, que él mismo fundó y sigue dirigiendo actualmente, prometiéndole "cielo y tierra" sobre el futuro de su carrera profesional. Cuando se inició esta relación profesional, el guitarrista empezó a citar a la adolescente en su domicilio para ofrecerle clases particulares gratuitas.

Tocamientos

Una de las profesoras alertó a la víctima de que el profesor era "muy tocón". "En un primer momento lo dejas pasar porque no le das más importancia", explica la víctima. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a sentir una "mirada de guarro y de viejo verde", explica. "Me ponía la mano encima de la pierna y yo me bloqueaba y tocaba mal la guitarra", recuerda la joven.

Alumnos y alumnas del Conservatori del Liceu se concentran en la sede del conservatorio de Nou de la Rambla para protestar contra los abusos / FERRAN NADEU

Más adelante, la mano fue subiendo desde la rodilla hasta llegar a tocarle "la ingle". "Me daba besos asquerosos, soltando baba. Me tocaba el hombro por la parte delantera, cerca los pechos, la espalda, y me decía que tenía un cuerpazo", detalla la afectada. La situación fue escalando hasta que el profesor empezó a acosar a la menor de edad también fuera de las horas lectivas. "Me llamaba por teléfono borracho por la noche", relata. Finalmente, la víctima fue adquiriendo conciencia de lo anormal de la situación hasta que decidió cortar todo tipo de contacto con el profesor.

La joven, que nunca llegó a denunciar lo ocurrido al centro, tuvo que recibir tratamiento psicológico con el paso del tiempo para poder gestionar lo que había vivido. "Todo el mundo sabe cómo es. A mí me alertaron y con el paso del tiempo también he visto que gente del sector y de otras escuelas también lo conoce", asegura a este diario.

Actitud inapropiada

Varias mujeres se han puesto en contacto con este diario para explicar otras situacioes inapropiadas del mismo profesor. Es el caso de otra alumna, también del grado profesional, de unos 20 años, que tuvo a S. V. como profesor sustituto en su asignatura de guitarra clásica hace seis años. Después de algunas clases, la joven supuestamente escribió a la dirección una carta formal en la que explicaba que el docente “se acercaba demasiado” y “le tocaba la pierna” mientras le enseñaba guitarra, una actitud que consideraba "inapropiada".

Una protesta de estudiantes de música en el Esmuc contra los abusos en las instituciones este miércoles. / El Periódico

“Recuerdo esa denuncia como una revolución dentro del conservatorio. Yo, que también lo tenía como profesor, hasta ese momento no me había planteado sus actitudes hacia mí. Pero entonces empecé a ver que algunos gestos no eran los correctos”, explica otra antigua alumna del guitarrista.

“Cuando se dio la segunda denuncia [por "tocamientos íntimos" en enero de 2024] ya pensamos que el centro haría algo contra este profesor, pero siguió sin pasar nada”, añade la joven. Desde el Conservatori aseguran que “no constaba ninguna indicencia previa” con el docente S.V. hasta los hechos ocurridos el año pasado.

Concentraciones en Madrid, San Sebastián, Vigo, Granada y Barcelona

Más de un centenar de estudiantes de toda España se han concentrado este miércoles a las puertas de centros en Madrid, San Sebastián, Vigo, Granada y en Barcelona en la ESMUC y en el Conservatori después de que la Federación Nacional de Estudiantes de Música (FNESMúsica) convocara una protesta.

El martes, más de un centenar de alumnos del Conservatorio Liceu se concentraron a las puertas del centro para pedir la “suspensión inmediata del profesor S. V.", que fue apartado por la dirección, así como la “dimisión inmediata de Maria Serrat -la directora del conservatorio desde 1999- como responsable directa de la gestión negligente de esta situación”.

Los estudiantes del conservatorio de San Sebastián / FNESMúsica

Expulsión del campus de verano

S. V. también ha sido expulsado del Campus Emili Pujol 2025, donde iba a participar este verano con una 'masterclass' y en el que participarán menores de edad. "La comisión organizadora ha procedido a la cancelación de los servicios tanto pedagógicos como artísticos del profesor denunciado hasta que no se aclaren los presuntos hechos", han informado. La organización ha puesto en marcha los protocolos de acoso sexual "de forma inmediata a la sustitución del profesor como clave de una política de tolerancia cero ante este tipo de situaciones".

Asimismo, el pasado martes el Conservatori del Liceu apartó "cautelarmente al profesor en cuestión de toda actividad docente" e inició "un proceso de investigación interno para aclarar los hechos y tomar las medidas pertinentes". EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con S. V. y, por el momento, no ha recibido respuesta.