Jeremy Allen White canta 'Born to run' en el primer tráiler del nuevo 'biopic' de Springsteen

El primer tráiler de ‘Deliver me from nowhere’, la película de Scott Cooper que relata el proceso que llevó a Bruce Springsteen a grabar en 1982 su álbum más personal, ‘Nebraska’, muestra a Jeremy Allen White, protagonista de la serie ‘The Bear’ -cuya cuarta temporada llegará a la plataforma Disney + el próximo 26 de junio-, cantando ‘Born to run’ en una escena que recrea una de las explosivas actuaciones del ‘Boss’ durante la gira de ‘The river’.

En el tráiler, difundido por 20th Century Studios -productora que forma parte del conglomerado Disney-, pocos días antes de la publicación del cofre de canciones inéditas de Springsteen ‘Tracks II’, aparecen también Jeremy Strong (‘Succession’), en el papel del mánager del músico, Jon Landau; Stephen Graham (‘Adolescencia’), como Douglas Springsteen, padre de Bruce, y Paul Walter Hauser (‘Richard Jewell’), que interpreta a Mike Batlan, el técnico de guitarras que ayudó al ‘Boss’ a registrar las canciones de ‘Nebraska’ en un dormitorio con una grabadora de cuatro pistas.

Basada en un libro homónimo de Warren Zanes, ‘Deliver me from nowhere’ describe el tortuoso proceso que llevó al rockero de Nueva Jersey a componer, grabar y publicar las crudas canciones de su sexto álbum de estudio, 'Nebraska', después de la triunfal gira mundial de 'The river' y poco antes de dar un salto cuántico hacia el superestrellato global con 'Born in the USA'. El estreno de la película en las salas de cine de Estados Unidos está previsto para el 24 de octubre.