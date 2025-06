El primer Pla cumple 100 años: "Como tarjeta de presentación es excepcional; casi toda su temática ya está aquí"

“Me decido por fin a lanzar un libro. Mis amigos me han vencido”. Con estas palabras firmadas en París en 1925 y un rápido movimiento de muñeca con el que el periodista que fue le abría la puerta, oh benvingut, passeu, passeu, al escritor y prosista que estaba por venir, Josep Pla (Palafrugell, 1897-Llofriu, 1981) aterrizó por primera vez en las librerías. 18 de mayo de 1925. Su primer libro y la semilla de todo lo que estaba por venir; casi un compendio perfecto de su obra completa. Paisajes, retratos, ciudades y gastronomía. Esbozos novelescos, el espíritu del Empordà y ese autorretrato que, a modo de camión escoba, anuda y completa el conjunto. ¿El título? 'Coses vistes'.

“No soy un hombre de renacimiento: soy un decadente y, si queréis, un decadente de ‘pa sucat amb oli’”, anuncia Pla, 28 años y cierto renombre gracias a sus crónicas y artículos en ‘La Publicitat’ y ‘La Veu de Catalunya’, a sus futuros lectores. Entre ellos, un entusiasta Josep Carner recibe ‘Coses vistes’ sublimando el elogio: reclama nada menos que 21 cañonazos para celebrar la llegada de este “formidable” escritor de “ojos frescos” y verbo desatado. No es el único: la primera edición de ‘Coses vistes’ dura un suspiro y, lo nunca visto en la literatura catalana, los casi 2.000 ejemplares puestos a la venta desaparecen en menos de un mes.

Un joven Josep Pla, en una imagen de archivo / ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

En septiembre, la segunda edición del libro corre la misma suerte y rubrica el éxito casi sin precedentes del recién llegado. "Levantó una gran expectación y dio a conocer a un nuevo escritor que durante 70 años seguiría teniendo una gran presencia en la cultura catalana”, destaca Xavier Pla, director de la Càtedra Josep Pla, ahora que Destino recupera ‘Coses vistes’ coincidiendo con el centenario de su publicación. Cien años del primer Pla y subiendo. “Hoy es un día especial”, subraya el también autor de la monumental biografía ‘Cor furtiu’.

Para subrayar la importancia de la efeméride, la Fundació Josep Pla de Palafrugell inaugura el 27 de junio una exposición centrada en el libro y el contexto histórico y cultural en el que fue escrito y publicado.

La génesis de un escritor

Pese a que el propio Pla recicló el título de 'Coses vistes' para agavillar una serie de volúmenes misceláneos publicados a partir de 1949, el libro como tal, recuerda el editor de Destino, Jordi Cornudella, no se había reeditado nunca, por lo que la ocasión invita a ponerse en la piel de los lectores de 1925 y asistir a la génesis del Pla escritor. "Como carta de presentación, no puede ser más completa. Podría haber sido un compendio perfecto de toda su obra, de los 46 volúmenes -asegura el editor-. Está lo bueno y lo mejor de 'El quadern gris' y ‘La vida amarga’, los retratos, las ciudades, el principio de los 'Homenots', la gastronomía... Casi toda la temática de Pla está aquí anunciada. Cuesta pensar que no lo tuviera todo ya en la cabeza".

Urdido a partir de textos escritos entre 1920 y 1925 y nacidos muchas veces de crónicas publicadas en castellano en ‘La Publicidad’, encarnación previa de ‘La Publicitat’, ‘Coses vistes’ se compone de cuatro partes: 'Hombres y paisajes', 'Intermezzo', 'Capítulos de novela' y 'Retratos'. “Prácticamente todo lo que contiene son chiquilladas, que no gustarán, probablemente, ni a los principiantes ni a las almas modestas”, relativiza Pla en sus 'Quatre paraules' iniciales. Y, sin embargo, ahí están clásicos de la mitología ‘planiana’ como ‘Història de Carrau’, la necrológica de Martí Fus, la reivindicación de la cocina catalana, el relato de su paso por ‘Las Noticias’, y los retratos a pluma y cincel de Josep Maria de Sagarra, Carles Riba y Francesc Pujols.

Concentrado de estilo

“Chiquilladas’, ya ven, que acabarían integradas en volúmenes como ‘El quadern gris’ y ‘La vida amarga’. “Para ser un primer libro es excepcional, de una fuerza y una contundencia muy infrecuente. Si juegas a lo que te propone Pla, que es fijarte en los detalles, la diversión está garantizada”, insiste Cornudella, para quien, además, ‘Coses vistes’ propone un auténtico concentrado de lo que sería el estilo del gerundense. A saber: “prosa nítida, dicción clarísima sin complicación sintáctica y todo muy bien ordenado e hilado, con apuestas léxicas que remiten a la prosa oral”. Fiesta grande, en fin, para una lengua como “recién estrenada”.

A la editora y correctora Maria-Arboç Terrades ha correspondido devolver a ‘Coses vistes’ todo su esplendor lingüístico a partir de la comparación de las dos ediciones publicadas en 1925 con el manuscrito original, conservado en el Mas Pla. “Las discrepancias entre la primera y la segunda edición ya son muchas, así que hemos intentado buscar la mejor base, que era la segunda edición, y a partir de ahí buscar un compromiso con la ortografía modernizada que no afecte a la lengua”, resume.

El resultado, asegura, es una frescura y una velocidad que algunos correctores se empeñaban en matizar y frenar. “Ves brillar libremente la lengua viva, nadie ha venido a recortar los arbustos”, celebra. Seguro que a Pla, poco amante de la pompa y el artificio, no digamos ya de la pedantería, le hubiese gustado.