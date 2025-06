La Federación Nacional de Estudiantes de Música convoca protestas en toda España tras las denuncias del Conservatori del Liceu

La Federación Nacional de Estudiantes de Música (FNESMúsica) ha convocado a los estudiantes de toda España para que protesten mañana tras los abusos de un profesor del Conservatori del Liceu destapados por EL PERIÓDICO, ante los que expresa "su más absoluta repulsa". En un comunicado, la asociación "insta a los estudiantes de música a manifestarse y protestar en sus respectivos centros de estudio" este miércoles a las 12 de la mañana y hace un llamamiento a los centros y administraciones competentes a "tomar las medidas preventivas más severas en su protocolo permitidas por la legislación vigente para erradicar tan aborrecibles actitudes". También "anima a todas las víctimas y testigos a denunciar las agresiones" y exige responsabilidades a "agresores, cómplices e instituciones pasivas".

"Desgraciada e incomprensiblemente, se producen en el mundo de la música una gran cantidad de eventos de todo punto inadmisibles relacionados con diversos tipos de abusos: sexuales, laborales, de poder, maltratos psicológicos etc.", reza el comunicado. "Estas actitudes dentro del aula han sido permitidas, normalizadas y en ocasiones hasta escondidas por las instituciones competentes bajo un velo de silencio y opacidad que no debe ser tolerado".

EL PERIÓDICO reveló este lunes una denuncia por "tocamientos en las partes íntimas" por parte de un profesor del Conservatori del Liceu y desde entonces, tres exalumnas más han sumado sus testimonios, en los que detallan un comportamiento inapropiado del docente. "Me iba tocando, restregaba su paquete por mi espalda y con el antebrazo me tocaba partes íntimas como el pecho. Me llegó a meter la mano casi en la entrepierna", ha relatado unas de las afectadas. "Recuerdo ir a clase pensando en que a este señor no se le pasara por la cabeza hacer el loco y sobrepasarse", explica.

FNESMúsica considera "absolutamente imprescindible" realizar un llamamiento a la "protesta activa" por parte de los estudiantes "con el fin de que estas deplorables actitudes sean más frecuentemente denunciadas, más severamente castigadas y finalmente desterradas de los centros de estudio y trabajo".

En su comunicado, la asociación de estudiantes también exige al Conservatori del Liceu "una respuesta pública e inmediata en la que se anuncien las medidas a implementar para el cese inminente de estos comportamientos, así como la actualización inmediata de sus protocolos de acoso y buenas prácticas de manera que existan procedimientos activos de prevención".

Según el testimonio de las exalumnas recogido por este diario, el centro accedió a la petición de varias de ellas de cambiar de profesor. El docente sigue a fecha de hoy dando clases y el centro no avisó a los organismos públicos competentes, un procedimiento que ellos mismos indican en su Protocolo y que tendrían que haber seguido a pesar de que la víctima no quisiera interponer una denuncia a las autoridades.