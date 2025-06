Callie Hart: "Me niego a escribir sobre mujeres débiles que no pueden tomar las riendas de su destino"

Callie Hart llevaba 13 años escribiendo distopías y romances con un denominador común que la definía: la oscuridad. Tras un largo recorrido de autopublicaciones, la 'chica dark' decidió adentrarse en el subgénero del 'romantasy' (que mezcla romance y fantasía) con 'Quicksilver', la primera que captó el ojo de una editorial británica y que poco después tradujo Faeris al español. La novela rápidamente fue 'top' ventas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, y también fue una de las más exitosas en Sant Jordi. Además, también ha conquistado el corazón de Netflix, que está preparando una adaptación.

'Quicksilver' ha sido una novela muy distinta para usted, incluso a nivel personal.

Fue una historia que literalmente me conquistó. Estaba escribiendo en 2017 una serie de 'dark romance' cuando de repente sentí una inspiración y apareció en mi mente el primer personaje, Kingfisher, que era fuerte, enorme, cabreado, arrogante y oscuro. Después apareció Saeris, quien tiene que lidiar con él. Y encajar todas las piezas del mundo fantástico en torno a los personajes fue muy divertido. Sobre todo porque el mundo de la alquimia me fascina y era un elemento que quería incorporar también porque no lo había visto antes. De ahí viene el título, 'Quicksilver'.

El lector se encuentra con una protagonista femenina luchadora, algo que estamos viendo en los 'romantasy' que se publican últimamente. ¿Cree que es una crítica o paralelismo con la realidad?

Sí, siempre va a ser una crítica de cómo se nos ha percibido a las mujeres tanto en la literatura, en el trabajo y en la igualdad de géneros en general. En el caso de la fantasía, sobre todo en la fantasía épica, nos encontramos con mujeres que son la dama a salvar, que está en peligro y que hay que rescatar. Y yo lo que quería era que Saeris fuera una mujer independiente, fuerte, capaz, absolutamente completa, que no necesita tener un novio para ser una mujer completa. Me negaba rotundamente a escribir sobre mujeres que simplemente son débiles y que no pueden tomar las riendas de su destino.

¿Hay un poco de Saeris en Callie Hart?

Creo que hay un poquito de mí en todos mis personajes e historias. Pero también debo decir que me gustaría pensar que escribo a mujeres con puntos fuertes que a mí me gustaría tener y que admiro. Me gustaría ser más como esos personajes, ser fuerte y ser capaz de luchar por lo correcto y ser también un ejemplo a seguir para mujeres jóvenes.

Por otro lado también trata personajes con una moralidad cuestionable.

Este tipo de personajes son un poco como de cartón, no tienen una personalidad real. Son villanos interesantes que nos atraen, pero no son malos. Y jugar constantemente con lo oscuro es muy divertido. Engancha mucho estar pendiente de si conseguirán la redención y ver cómo tienen emociones que los hacen interesantes y que hacen que les prestes más atención aún... Lo mismo pasa a la inversa con los héroes, que no tienen que tomar decisiones correctas en una situación imposible en el que lo fácil sería rendirse o ser egoísta y abandonar la esperanza. Esas son las capas que hacen que estas historias funcionen y sean interesantes.

¿Ese ha sido el componente clave para conseguir el éxito?

No lo sé. Yo creo que es porque he vertido mi alma y corazón en este libro. Y sin duda, yo tengo que creer que eso es lo que lo ha hecho especial, y me gustaría que fuera así (ríe). He dedicado mucho tiempo pensando estos personajes que, pese a no ser humanos, tienen mucha humanidad. A la gente les resulta fácil conectar con ellos porque todo el mundo ha tenido una experiencia que tiene que ver con uno u otro que les puede haber afectado y que se sientan identificados. Tienen luz y oscuridad, y no es una historia de heroísmo puro y duro. Aquí todo el mundo tiene fallos. Nadie es perfecto, la gente se equivoca y da pasos en falso. Pero la historia que subyace es que hay una familia que uno mismo se crea en la vida como adulto. Hay muchísimas piezas en esta historia, y ahí es donde todos encontramos algo que nos engancha.

Ahora, tras el éxito, ¿ha influido la opinión de los lectores en el proceso de escribir las siguientes entregas?

Escribir el segundo libro de una saga, independientemente de si el primero ha tenido éxito o no, es duro. En el primero tienes muchos de los momentos más emotivos y potentes, sobre todo en una historia con romance, porque se conocen y es cuando se ven por primera vez. Son todos momentos emotivos, en los que el lector está como, "¿qué pasa ahora?" Y de repente llegas al segundo libro y ya no hay química, porque esos momentos ya se han vivido. Entonces yo he querido garantizar que la química siga viva, de hecho en este caso lo estará el doble. Y sí, ahora que ha sido todo un éxito la primera parte el estrés es mayor porque quiero que los lectores lo disfruten aún más. Pero a la hora de escribir no me ha influido en pensar qué pasará porque la historia ya está en mi mente y quiero serle fiel al 100%. Pero eso no quita que sí que hay mucha presión por parte de los lectores, porque al fin y al cabo quiero que obtengan lo que quieren pero a la vez tengo que ser fiel a mi idea y a mi historia.

Antes de publicar para una editorial autopublicó la idea y meses después la contactaron, ¿cómo fue dar el salto?

Empecé a escribirla a finales de 2023 y la autopubliqué el 4 de junio de 2024. Al cabo de unos meses, en diciembre, lo publicó mi editorial y luego me contactaron varias productoras para hacer una adaptación. Eso para el Reino Unido o Estados Unidos es muy poco frecuente. Y yo, que estaba acostumbrada a hacerlo todo sola durante 13 años, tardé un poco en adaptarme y entender las nuevas dinámicas. De hecho, si fuera por mí ya habría publicado la segunda parte, pero por temas de logística la editorial me recomendó esperar un poco más porque no iba a funcionar, evidentemente.

Y ahora que está confirmada la adaptación, ¿qué detalles nos puede avanzar?

Creo que me van a regañar por hablar demasiado… (ríe) Todo lo de Netflix ha sido una locura. El libro aún ni se había publicado y ya había interés. Me llamaron y me dijeron: "por cierto, Netflix quiere producir una película con tu libro". Yo pensaba: ¿de qué me estás hablando? Era como una alucinación. Pero ha sido estupendo trabajar con ellos. Y no era solo Netflix, también había otras opciones sobre la mesa con grandes nombres. Pero al final me decanté por quienes tenían un enfoque más colaborativo.

Entonces está involucrada en el proyecto.

Sí, soy productora ejecutiva. Voy a poder estar ahí, ver cómo se hace todo, aprender del proceso y también traer conmigo al lector. La guionista es brillante, de la cual aún no puedo decir su nombre, y estoy deseando aprender de ella. También está Elizabeth, la productora, que trabajó en 'Alien: Romulus'. Es una titana. Me encanta su forma de trabajar: oscura, difícil, granulosa… justo lo que quiero para esta historia.

Tras escribir durante 13 años, ¿cómo puede ahora, mirando atrás, definir su carrera como autora y cómo ve su evolución?

Cuando publiqué mi primer libro pensaba que era el mejor que se había publicado nunca. Decía que era fantástico, maravilloso y que me iba a crear una carrera como autora gracias a éste. Bueno, pues ahora lo leo y digo: "no es bueno". Creo que mi técnica como escritora ha mejorado exponencialmente desde entonces, y eso que aún me queda mucho para aprender. Como autopublicaba, trabajaba constantemente creando nuevas novelas y no me paraba a analizar, cosa que ahora sí estoy haciendo. Es una carrera que conlleva mucho esfuerzo, así que echo la vista atrás y me siento muy orgullosa de lo que he hecho y de no haberme rendido.

¿Qué mensaje podemos extraer de 'Quicksilver' que quieres que se traslade a la pantalla?

La base de esta historia es la familia que te creas como adulto. Ante las dificultades, después de un trauma, siempre lo que queda es la esperanza. Y ese es uno de los temas fundamentales, así como el sacrificio. Es una historia de redención. De hecho, se me da mal venderme (ríe), pero si la tuviera que definir en palabras claves serían: esperanza, redención, trauma y superación.