Alumnos del Conservatori del Liceu se concentran a las puertas del centro para exigir la "suspensión inmediata" del profesor acusado de tocamientos

Más de 130 alumnos del Conservatorio del Liceu -y algunos de la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), que han querido mostrar su apoyo- se han concentrado este martes a las puertas del centro para pedir la “suspensión inmediata del profesor S. V. mientras dure la investigación por agresiones sexuales”, así como la “dimisión inmediata de Maria Serrat -la directora del conservatorio desde 1999- como responsable directa de la gestión negligente de esta situación”. Este martes por la mañana, el centro se ha reunido con algunos estudiantes y ha abierto una investigación interna al presunto agresor, acusado de “tocamientos íntimos” a una alumna, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Los jóvenes se han reunido a las 12 del mediodía en el Carrer Nou de la Rambla, de manera pacífica y organizada, para exigir medidas más contundentes a la institución musical. También han empapelado la fachada del conservatorio con los dos artículos publicados por este diario y el cartel de la convocatoria de la manifestación.

Además de exigir la cesión del profesor y la dimisión de la directora -que también han solicitado entre todos los asistentes a gritos-, los alumnos han pedido la “revisión urgente del Plan de Igualdad” y su adaptación a los estándares establecidos por la Generalitat, la “visibilización efectiva” de este protocolo “en todas las comunicaciones oficiales”, la “transparencia y comunicación activa del centro respecto a las medidas adoptadas y los mecanismos de denuncia” y el “compromiso público y firme para garantizar los espacios educativos seguros, libres y dignos” para todo el alumnado y profesorado.

Alumnos y alumnas del Conservatori del Liceu se concentran en la sede del conservatorio de Nou de la Rambla para protestar contra los abusos / EPC

Además, los estudiantes han solicitado una “auditoría externa independiente sobre la gestión de denuncias previas, la “implementación de medidas de prevención y reparación”, la “revisión de expedientes de otros profesores para detectar posibles casos similares” y la "participación del profesorado docente, personal administrativo y otros trabajadores del centro en las acciones y convocatorias, además de posicionamiento respecto a la situación". Durante la jornada, los estudiantes han conseguido un total de 134 firmas, que presentarán a la dirección, para expulsar al docente del aula. Asimismo, planean en las próximas semanas organizar una asociación estudiantil -inexistente hasta ahora en el centro educativo- para poder organizarse ante este tipo de situaciones.

Investigación interna

El conservatorio ha citado este martes a las 10 de la mañana a los delegados estudiantiles para hablar de la situación y exponer las medidas que llevarán a cabo. El centro ha abierto una investigación interna para conocer la magnitud de la situación -que hasta ahora consideraban que se trataba de algunos "casos aislados", como ha podido saber este diario- y ha emplazado a los afectados a un buzón de denuncias y sugerencias donde podrán exponer situaciones de acoso en las que se hayan visto envueltos respecto a este profesor y otros posibles casos que hayan podido suceder en el centro.

Según fuentes cercanas, el conservatorio no descarta cesar al profesor, que todavía sigue en plantilla, a la espera de llevar a cabo la investigación interna correspondiente. Este martes, la dirección de la Fundació Conservatori Liceu no ha aceptado reunirse con este diario tras las concentración estudiantil y ha emplazado las cuestiones referentes al tema a una comunicación a través de un correo electrónico.

Según pudo saber EL PERIÓDICO, el centro recibió, hace más de un año, la comunicación de la estudiante víctima de los presuntos tocamientos por parte del profesor. "Se activó el Protocolo establecido, manteniendo en todo momento la confidencialidad y el acompañamiento necesario a la persona afectada”, respondieron desde la institución. “La estudiante expresó su voluntad de no interponer una denuncia formal, pero sí de no mantener ningún tipo de relación ni coincidencia académica con el profesor. Esta voluntad fue plenamente respetada: se aplicaron medidas específicas para evitar cualquier interacción entre ambas partes, reubicando también a otros dos estudiantes que, por solidaridad, solicitaron no coincidir con el docente”, añadieron. El profesor aceptó “por escrito” estas medidas, que todavía “se mantienen vigentes” a día de hoy.

Una "relación de poder"

Los estudiantes concentrados a las puertas del centro han expuesto que los hechos denunciados por este diario "son de gravedad extrema y exigen medidas inmediatas y contundentes". "Lo más grave es que el centro reconoce esta situación y, a pesar de eso, lo mantuvo como profesor durante todo el curso", manifiesta uno de los alumnos. Actualmente, S. V. sigue trabajando como profesor del centro, un hecho que consideran "inadmisible". También aseguran que el comunicado del conservatorio enviado este lunes a los estudiantes y posteriormente hecho público en sus redes sociales es "insuficiente, ambiguo y contradictorio" y demuestra "equidistancia y falta de responsabilidad".

Una de las asistentes también ha querido manifestar la "relación de poder" que se genera dentro del aula del conservatorio, un sector muy "precarizado" y donde los alumnos, normalmente entre los 18 y los 25 años, creen que su futuro profesional "depende de todos estos docentes".