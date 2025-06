Filmin estrena la primera serie dirigida por el icono del cine contemporáneo Wong Kar-wai

Hoy lo raro es que un gran cineasta no haya hecho o no se plantee hacer una serie, pero no por ello resulta menos noticiable el estreno de 'Blossoms Shanghai' (Filmin, desde el martes, día 17), primera que dirige y produce el mismísimo Wong Kar-wai, icono del cine hongkonés con clásicos como 'Chungking Express', 'Deseando amar' y '2046' en su haber. El director reincide en su estilo impresionista y las estructuras no lineales en esta adaptación de una celebrada novela de Jin Yucheng de 2012, con cuyos derechos se hizo seis meses después de que se publicara. Si hemos tardado trece años en ver la adaptación es, en parte, porque Wong se empeñó en dirigir él mismo los 30 episodios como si estuviera haciendo otra de sus películas, rodando toma tras toma en busca de la magia y dejando a sus actores buscar la inspiración en su propio subconsciente a través de la improvisación.

En su estreno en China a finales de 2023, la serie se impuso durante sus dos semanas de emisión tanto en la plataforma Tencent Video como en un puñado de canales de televisión lineal. Fue tema de conversación estrella en redes y despertó a nivel nacional una enorme nostalgia por la época que retrata, aquellos optimistas noventa del boom económico chino, casi el antónimo de la desaceleración de ahora mismo.

Millonario hecho a sí mismo

Aunque generalmente asociado a Hong Kong, el director de 'Happy together' nació y creció en Shanghái, como ha ido recordando a través de ciertos personajes y elementos a lo largo de su filmografía. En su adaptación de 'Blossoms' prescinde de todo lo que sucede en la novela en los 60, 70 y 80 para centrarse en los 90, época en la que recuerda haber visitado a su familia en la China continental. Son los días de la reforma económica, de la transformación de Shanghái en metrópolis de edificios tan altos como la Torre Perla Oriental.

La serie explica cómo se transforma Ah Bao (el astro chino Hu Ge, protagonista de 'El lago del ganso salvaje'), un joven corriente empleado en una fábrica, en el imponente Mr. Bao, "malabarista del comercio exterior y de la bolsa", como se le describe en la serie, con una suite del art déco Peace Hotel como indecoroso hábitat. Es la estrella de la glamurosa calle Huanghe, el gran Gatsby de Shanghái, el hombre invitado a todas las fiestas. Su insolente poder significa que muchos quieren tenerle cerca y otros tantos, claro, quitarle de circulación.

La intriga inicial es: ¿quién ha podido querer atropellar (casi) mortalmente a Bao? Hay diversas posibilidades entre una veintena de personajes recurrentes, hilos de una madeja dramática que el espectador debe deshilar con concentración. Tres de los más importantes son mujeres cruzadas en la vida del héroe: Ling Zi, la dueña del pequeño, nada glamuroso restaurante Tokyo Nights (Ma Yili), del que es accionista; Miss Wang (Tang Yan), de la oficina de comercio exterior de Shanghái, y Li Li (Xin Zhilei), dueña de un nuevo restaurante de lujo, el Gran Lisboa, caído del cielo en 1993 para convertirse en la perdición de nuestro protagonista.

Unas notas de 'Succession'

Al menos en sus primeros episodios, 'Blossoms Shanghai' sorprende con sus aires de desbocada 'soap opera', aunque en realidad ese fue el género en que Wong se curtió como guionista antes de su debut con 'El fluir de las lágrimas' (1988). La música de Frankie Chan es persistente e intrigante: ¿cómo se aprobó una partitura tan sospechosamente similar a la de Nicholas Britell para 'Succession'? La fascinación surge, sobre todo, de las formas y las luces de una Shanghái hiperestilizada, capturada con mirada soñadora por el director de fotografía Peter Pau, ganador del Oscar por su trabajo en 'Tigre y dragón'.

Algunos lugareños se han atrevido a catalogar esa visión de puramente imaginaria, casi más un reflejo del espíritu emprendedor de la época. Pero como la novela, la serie busca veracidad y raíces usando el dialecto local de Shanghái, el shanghainés, variedad del chino Wu que en las últimas décadas ha ido perdiendo fuelle a manos de un gobierno que fortalecía el mandarín para perseguir una identidad china uniforme.